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Новости
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Песков о заявлениях Макрона и Кэмерона по поводу войск в Украине и ударах по РФ: "Это вызывает нашу обеспокоенность"

путін,пєсков

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Кремль "обеспокоен" недавними заявлениями Эмманюэля Макрона относительно французских войск на территории Украины, а также словами главы МИД Британии Кэмерона о разрешении на удары по территории РФ оружием, предоставленным Великобританией.

Как информирует Цензор.НЕТ, его цитируют пропагандистские российские СМИ.

"Еще одно очень опасное заявление. Мы видим такую вербальную эскалацию со стороны официальных представителей, мы видим и на уровне глав государств - когда это касается Франции, на более экспертном уровне - когда это касается Великобритании", - сказал спикер Путина.

По словам Пескова, это якобы ведет к "прямой эскалации напряженности" вокруг войны в Украине. Он сказал, что это потенциально "может представлять опасность для европейской безопасности, всей архитектуры европейской безопасности".

"Здесь вот такую опасную тенденцию нагнетания напряженности в заявлении официальных мы фиксируем. Это вызывает нашу обеспокоенность", - добавил он.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Украина имеет право бить по целям на территории РФ британским оружием.

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Заявления Макрона относительно отправки войск в Украину

В конце февраля Макрон заявил, что "нельзя исключать" вероятной отправки западных войск в Украину. Позже он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

В то же время заявления французского президента вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска. Москва гневно отреагировала на высказывания Макрона, предупредив, что развертывание западных войск в Украине неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.

14 марта президент Макрон дал интервью французским СМИ, в котором ответил на "ядерные" угрозы Путина, заявив, что у Франции также есть ядерное оружие.

Также французский лидер заявил, что если Россия выиграет эту войну, доверие к Европе будет сведено к нулю. Также в контексте заявления об отправке войск в Украину Макрон отметил, что Франция готова вложить ресурсы, чтобы не позволить России победить.

В начале мая 2024 года Макрон заявил, что если бы россияне прорвали оборону и Украина попросила о помощи, то Франция бы думала о введении сухопутных войск.

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Автор: 

Песков Дмитрий (1856) россия (95372) Макрон Эмманюэль (1298)


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Топ комментарии
+10
Заёрзали суки.
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03.05.2024 13:52
+6
А нашу стурбованість не викликає!
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03.05.2024 13:51
+4
Ну то турбуйтесь далі.
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03.05.2024 13:56
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А нашу стурбованість не викликає!
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03.05.2024 13:51 Ответить
Заёрзали суки.
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03.05.2024 13:52 Ответить
👍
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03.05.2024 15:54 Ответить
Ну то турбуйтесь далі.
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03.05.2024 13:56 Ответить
Стурбованість?
Треба збільшити кількість спецвалізок для *****.
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03.05.2024 13:57 Ответить
То й сиди собі "стурбований", кого це має хвилювати?
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03.05.2024 14:01 Ответить
Ти скажи! Хочуть бути схожими на америкосів, а на лобі написано-чмирі.
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03.05.2024 14:04 Ответить
Саме цікаве що крить нічим. Крім пісдьоші....
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03.05.2024 14:12 Ответить
І що це зараз міняє?
Невже тепер цар - екскаловане *****???
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03.05.2024 14:13 Ответить
Це він так дипломатично називає їхню "Обіср@ність"?
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03.05.2024 14:50 Ответить
що ви хочете від того піськова та його *****, якщо вони ніколи не визнають себе окупантами та агресорами?
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03.05.2024 14:52 Ответить
Пєсков займається стурбацією.
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03.05.2024 15:03 Ответить
Kyiv can use British weapons inside Russia - Cameron
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03.05.2024 15:14 Ответить
как тебе такое , Бидон ?
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03.05.2024 15:15 Ответить
єто візівает потливость ершика....
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03.05.2024 15:22 Ответить
Видать платежи за памперсы из Китая перестали проходить из-за санкций....💩
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03.05.2024 15:57 Ответить
Погана новина для партнерів. Два роки назад я писав, що військова допомога партнерів просто знищить кацапську орду тільки своєю присутністю. Сьогодні моя оцінка інша. За два роки кацапи зрозуміли, що не так страшний вовк у лісі. Елемент несподіваності та кацапські страхи нівелюються поступово. І їм вже зараз й море по коліно. *******....
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03.05.2024 16:53 Ответить
 
 