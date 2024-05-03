Песков о заявлениях Макрона и Кэмерона по поводу войск в Украине и ударах по РФ: "Это вызывает нашу обеспокоенность"

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Кремль "обеспокоен" недавними заявлениями Эмманюэля Макрона относительно французских войск на территории Украины, а также словами главы МИД Британии Кэмерона о разрешении на удары по территории РФ оружием, предоставленным Великобританией.

Как информирует Цензор.НЕТ, его цитируют пропагандистские российские СМИ.

"Еще одно очень опасное заявление. Мы видим такую вербальную эскалацию со стороны официальных представителей, мы видим и на уровне глав государств - когда это касается Франции, на более экспертном уровне - когда это касается Великобритании", - сказал спикер Путина.

По словам Пескова, это якобы ведет к "прямой эскалации напряженности" вокруг войны в Украине. Он сказал, что это потенциально "может представлять опасность для европейской безопасности, всей архитектуры европейской безопасности".

"Здесь вот такую опасную тенденцию нагнетания напряженности в заявлении официальных мы фиксируем. Это вызывает нашу обеспокоенность", - добавил он.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Украина имеет право бить по целям на территории РФ британским оружием.

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Заявления Макрона относительно отправки войск в Украину

В конце февраля Макрон заявил, что "нельзя исключать" вероятной отправки западных войск в Украину. Позже он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

В то же время заявления французского президента вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска. Москва гневно отреагировала на высказывания Макрона, предупредив, что развертывание западных войск в Украине неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.

14 марта президент Макрон дал интервью французским СМИ, в котором ответил на "ядерные" угрозы Путина, заявив, что у Франции также есть ядерное оружие.

Также французский лидер заявил, что если Россия выиграет эту войну, доверие к Европе будет сведено к нулю. Также в контексте заявления об отправке войск в Украину Макрон отметил, что Франция готова вложить ресурсы, чтобы не позволить России победить.

В начале мая 2024 года Макрон заявил, что если бы россияне прорвали оборону и Украина попросила о помощи, то Франция бы думала о введении сухопутных войск.

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