Нога словацкого солдата не пересечет границу с Украиной, - премьер Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо исключает отправку словацких солдат в Украину.

Об этом он заявил комментируя заявления президента Франции Эмманюэля Макрона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Украина не является членом НАТО. Словакия не имеет ничего общего с войной в Украине, и я посылаю очень четкий сигнал всей Словакии, что независимо от того, кто нас о чем-то просит, нога словацкого солдата не пересечет словацко-украинскую границу", - сказал Фицо.

Относительно заявления президента Франции, Фицо отметил, что это должно быть двусторонним делом. "Суверенные высказывания суверенных политиков является сугубо делом Франции, а не Словакии", - добавил он.

По мнению премьера Словакии, такого рода заявления являются шагом к третьей мировой войне.

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Напоминаем, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не исключает отправку войск в Украину. По его словам, этот вопрос "легитимно" возникнет, если Россия прорвет линию фронта и Киев попросит о такой помощи.