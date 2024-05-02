Нога словацкого солдата не пересечет границу с Украиной, - премьер Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо исключает отправку словацких солдат в Украину.
Об этом он заявил комментируя заявления президента Франции Эмманюэля Макрона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"Украина не является членом НАТО. Словакия не имеет ничего общего с войной в Украине, и я посылаю очень четкий сигнал всей Словакии, что независимо от того, кто нас о чем-то просит, нога словацкого солдата не пересечет словацко-украинскую границу", - сказал Фицо.
Относительно заявления президента Франции, Фицо отметил, что это должно быть двусторонним делом. "Суверенные высказывания суверенных политиков является сугубо делом Франции, а не Словакии", - добавил он.
По мнению премьера Словакии, такого рода заявления являются шагом к третьей мировой войне.
Напоминаем, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не исключает отправку войск в Украину. По его словам, этот вопрос "легитимно" возникнет, если Россия прорвет линию фронта и Киев попросит о такой помощи.
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- будуть....
Розвинені люди уникають гучних слів.
Тобто в бойових підрозділах орієнтовно 3500-4500 чоловік.
Тобто - нічого.
Геть здуріло падло
Дурню-фіцо, не сміши, бо з тебе такий вояк, що будеш лише тягарем у бойовій ситуації.
Тріанон ще свербить. "братья навєк" можуть і ножа в дупу вставити.
так что обтекай винторогий
ви нам тільки словацьким ВМФом допоможіть )
Ну так, не є, але маю сумніви, що ви й за члена НАТО би пішли вмирати...
Взагалі от дивлюсь я на те як країни європи не можуть дійти згоди по жодному питанню і назріває питання як НАТО взагалі має діяти, існувати та оборонятися коли в кожної малої зал...пи може бути "своя думка"? Ну так, є та 5та стаття, є певні домовленості та обов'язки, але блін, міжнародні договори, на чому світ стоїть, вже не виконуються просто бо "пішли ви на х, ось чого", що казати про решту? Ну ось візьме Фіцо і скаже "ми не воюватимемо". І Орбан скаже "нам теж це не всралося". А там і Німеччина скаже "а ми що, крайні? Ми взагалі далеко, йдіть всі нах, а ми з партнером володьой парєшаєм". І що далі? Все? Польща чи Литва будуть самі відбиватися? Нє, ну їм безумовно, як колишнім членам НАТО занепокоєності більше підкинуть, ніж Україні, але далі що?