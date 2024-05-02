Нога словацького солдата не перетне кордон з Україною, - прем’єр Фіцо
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виключа’є відправку словацьких солдатів в Україну.
Про це він заявив коментуючи заяви президента Франції Емманюеля Макрона, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
"Україна не є членом НАТО. Словаччина не має нічого спільного з війною в Україні, і я посилаю дуже чіткий сигнал всій Словаччині, що незалежно від того, хто нас про щось просить, нога словацького солдата не перетне словацько-український кордон", – сказав Фіцо.
Щодо заяви президента Франції, Фіцо зазначив, що це має бути двосторонньою справою. "Суверенні висловлювання суверенних політиків є суто справою Франції, а не Словаччини", – додав він.
На думку прем'єра Словаччини, такого роду заяви є кроком до третьої світової війни.
Нагадуємо, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не виключає відправку військ в Україну. За його словами, це питання "легітимно" виникне, якщо Росія прорве лінію фронту і Київ попросить про таку допомогу.
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- будуть....
Розвинені люди уникають гучних слів.
Тобто в бойових підрозділах орієнтовно 3500-4500 чоловік.
Тобто - нічого.
Геть здуріло падло
Дурню-фіцо, не сміши, бо з тебе такий вояк, що будеш лише тягарем у бойовій ситуації.
Тріанон ще свербить. "братья навєк" можуть і ножа в дупу вставити.
так что обтекай винторогий
ви нам тільки словацьким ВМФом допоможіть )
Ну так, не є, але маю сумніви, що ви й за члена НАТО би пішли вмирати...
Взагалі от дивлюсь я на те як країни європи не можуть дійти згоди по жодному питанню і назріває питання як НАТО взагалі має діяти, існувати та оборонятися коли в кожної малої зал...пи може бути "своя думка"? Ну так, є та 5та стаття, є певні домовленості та обов'язки, але блін, міжнародні договори, на чому світ стоїть, вже не виконуються просто бо "пішли ви на х, ось чого", що казати про решту? Ну ось візьме Фіцо і скаже "ми не воюватимемо". І Орбан скаже "нам теж це не всралося". А там і Німеччина скаже "а ми що, крайні? Ми взагалі далеко, йдіть всі нах, а ми з партнером володьой парєшаєм". І що далі? Все? Польща чи Литва будуть самі відбиватися? Нє, ну їм безумовно, як колишнім членам НАТО занепокоєності більше підкинуть, ніж Україні, але далі що?