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Нога словацького солдата не перетне кордон з Україною, - прем’єр Фіцо

прем’єр Словаччини Роберт Фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виключа’є відправку словацьких солдатів в Україну.

Про це він заявив коментуючи заяви президента Франції Емманюеля Макрона, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Україна не є членом НАТО. Словаччина не має нічого спільного з війною в Україні, і я посилаю дуже чіткий сигнал всій Словаччині, що незалежно від того, хто нас про щось просить, нога словацького солдата не перетне словацько-український кордон", – сказав Фіцо.

Щодо заяви президента Франції, Фіцо зазначив, що це має бути двосторонньою справою. "Суверенні висловлювання суверенних політиків є суто справою Франції, а не Словаччини", – додав він.

На думку прем'єра Словаччини, такого роду заяви є кроком до третьої світової війни.

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Нагадуємо, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не виключає відправку військ в Україну. За його словами, це питання "легітимно" виникне, якщо Росія прорве лінію фронту і Київ попросить про таку допомогу.

Автор: 

Словаччина (1096) Фіцо Роберт (200) Макрон Емманюель (1451)


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Топ коментарі
+32
Російський солдат буде топтати словацьку землю
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02.05.2024 19:51
+19
Молився, чорте, щоб нога кацапа не зайшла в Словаччину
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02.05.2024 19:52
+16
Вся армія цієї недокраїни - 13500 чол., включаючи тиловиків, паркетників, прикордонників, ВСП і т. д.
Тобто в бойових підрозділах орієнтовно 3500-4500 чоловік.
Тобто - нічого.
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02.05.2024 19:57
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Російський солдат буде топтати словацьку землю
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02.05.2024 19:51 Відповісти
Ну так фіцо заслуговує це!
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02.05.2024 19:56 Відповісти
На публіку грає фіца.
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02.05.2024 20:01 Відповісти
Скоріше, бурятський член довбатиме словацьких курок
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02.05.2024 21:21 Відповісти
А може вони цього і чекають, а ми їм кайф ламаємо.
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02.05.2024 21:50 Відповісти
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02.05.2024 23:30 Відповісти
- у вас, у Словакії, теріторіальних претензій зі сторони рашки ще не було?
- будуть....

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02.05.2024 22:17 Відповісти
Молився, чорте, щоб нога кацапа не зайшла в Словаччину
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02.05.2024 19:52 Відповісти
Да не зайдет узкий солдат ни в Словакию ни в Венгрию. фицо и орбан уже стали вассалами путина и будут платить ему дань.
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02.05.2024 21:10 Відповісти
Зараз викрісталізувався новий тип васалів. орбан і фіцо є васалами рф, але данину надсилає саме рф на угорщину і словатчину.
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02.05.2024 21:48 Відповісти
Антівассалізмус. Нє? ,, Совремєнний вассал ето как антифашист 21 века, єму всє должни и нікто не нравітся,,
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02.05.2024 21:54 Відповісти
Фіцо!
Розвинені люди уникають гучних слів.
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02.05.2024 19:52 Відповісти
Вся армія цієї недокраїни - 13500 чол., включаючи тиловиків, паркетників, прикордонників, ВСП і т. д.
Тобто в бойових підрозділах орієнтовно 3500-4500 чоловік.
Тобто - нічого.
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02.05.2024 19:57 Відповісти
А за главного Е нерала у них Швейк! Наши люди.
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02.05.2024 20:21 Відповісти
Граждане этой "недокраїни" собрали 4 млн. евро на снаряды для ВСУ. Так что не гунди.
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02.05.2024 21:04 Відповісти
о даааа словацкие рембы тут бы порешали,а бы сами еще с автомата не обнулились с перепугу,при первом разрыве
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02.05.2024 19:57 Відповісти
обережно щоб дупа словацького прем'єра не розірвалась від сидіння на двох стільцях !
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02.05.2024 19:57 Відповісти
І шо ?
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02.05.2024 19:57 Відповісти
фіцо,що жим-жим яйцо?
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02.05.2024 19:58 Відповісти
Бійся дурнику, аби рило рязанського івана-дурака не зарохкало у твоєму помешканні, дибіл... ***🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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02.05.2024 19:59 Відповісти
"На думку прем'єра Словаччини, такого роду заяви є кроком до третьої світової війни."
Геть здуріло падло
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02.05.2024 19:59 Відповісти
Ваших три з половиною солдата не так вже і потрібні..
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02.05.2024 20:00 Відповісти
Які в них солдати - одна наряджена петушня для парадів!
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02.05.2024 20:01 Відповісти
Добре бо їм тут нех*й шастать!
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02.05.2024 20:00 Відповісти
Нам только швейков не хватало.
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02.05.2024 20:03 Відповісти
Швейк був чех
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02.05.2024 23:30 Відповісти
Спасибо, кєп.
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03.05.2024 10:30 Відповісти
А солдати там є?
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02.05.2024 20:06 Відповісти
Так. Словаччина дууууууууууууже допомогла Вермахтові )))))))))

Дурню-фіцо, не сміши, бо з тебе такий вояк, що будеш лише тягарем у бойовій ситуації.
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02.05.2024 20:09 Відповісти
Вже 80 років минуло... Схоже міцно вкорінився страх перед "освободітєлямі". Лише 35 років минуло і вже забулись всі "прєлєсті" соцтабору. Але як сказано у Біблії "Чого боїтеся - те з Вами і станеться".
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02.05.2024 20:09 Відповісти
А мадьяри словацько-мадьярський кордон? Га, фіцо?

Тріанон ще свербить. "братья навєк" можуть і ножа в дупу вставити.
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02.05.2024 20:10 Відповісти
фіЦА! Твої солдати обісруться після першого пострілу........................
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02.05.2024 20:13 Відповісти
Словацкий народ собрал 4 млн евро без своего правительства на снаряды. Огромное им спасибо. А вот власти не помнят что если нацист путин говорит о НАТО в границах 97 года то Словакии там не было. Для него Словакия очень лёгкая добыча. За три дня вполне может захватить.
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02.05.2024 20:18 Відповісти
А як же весьмирснами? Обдурили значить нас, а ми так старалися, сподівалися і чекали...
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02.05.2024 20:20 Відповісти
главное чтобы британские французкие американские ракеты вам на голову стабильно летели,а без словаков как то уж сами разберемся.
так что обтекай винторогий
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02.05.2024 20:36 Відповісти
Я бачу як ви вже розібралися, руськагаварящие ждуни руськага мира.
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02.05.2024 21:25 Відповісти
Чучело лишнехромосомное, ты заблудился?
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02.05.2024 23:31 Відповісти
Словацький солдат 😅😅😅
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02.05.2024 20:25 Відповісти
Курва ти фіцо. Вже ступала в 1941-1943. А літуни в люфтваффе і 1944 році в Криму за адольфа масть тягнули. Але видно підгорає, хоче з Бідзілою порівняти ь.
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02.05.2024 20:30 Відповісти
Але ж разом з нацистами вже перетинала...
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02.05.2024 20:31 Відповісти
Фіцо буде першим кого вжарять рашашвайне
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02.05.2024 20:35 Відповісти
чи й не вояки, чи й не армія ***
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02.05.2024 20:35 Відповісти
Це чмо навіть зовні схоже на видатного вояка Швейка
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02.05.2024 20:37 Відповісти
Рано чи пізно фіцу доведеться шукати власну ногу
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02.05.2024 20:39 Відповісти
Камінг-аут сцикуна.
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02.05.2024 20:44 Відповісти
Нє,
ви нам тільки словацьким ВМФом допоможіть )
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02.05.2024 20:45 Відповісти
А що в Словакії є солдати?
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02.05.2024 20:58 Відповісти
Нам ще словацьких сцикунів не вистачає ! Після сербських.
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02.05.2024 21:04 Відповісти
в Словакии есть солддаты?
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02.05.2024 21:09 Відповісти
Сцикло обісралося ?
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02.05.2024 21:30 Відповісти
Ні одна крапля російської нафти не перетне територію України прямуючи до словацьких НПЗ!
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02.05.2024 21:30 Відповісти
Стримуючи сльози маємо виконувати наші договірні відносини. Так кажуть у нашому уряді. Плачу разом з ними.
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02.05.2024 21:59 Відповісти
Твої пропозиції? Відмовиться від виконання договірних обо"язків?
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02.05.2024 22:21 Відповісти
Вже пізно. Залишилось недовго. Це потрібно було робити з початком війни і голосно.Зараз ніякого сенсу ні в політичній, ні в економічній площині.
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02.05.2024 22:24 Відповісти
А що-б це змінило?
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02.05.2024 22:31 Відповісти
Відношення до нас. Бо ми два роки співпрацювали з противником, а зараз начебто прозріваємо, у разі теоретичного розриву угоди. Тобто, чи ми були сліпі, чи хитрі, чи просто хитровжарені?
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02.05.2024 22:35 Відповісти
Ми "співпрацювали" з союзником який мав економічні домовленості з нашим противником ТОму були змушені (як учасники цієї угоди) дотримуваться неї Ти вважаєш що існували якісь інші варіанти?
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02.05.2024 22:54 Відповісти
Не знаю. Мені здається, що грюкнуть дверима було б ліпшим варіантом. Нас би або відразу почули, або миттєво здали. Зараз ми маємо два роки невизначенності, які вже коштують нам сотні тисяч загиблих та розвалену країну. Звичайно, не тільки в трубі справа. Зовсім не в трубі. Але вона як один із чинників нашої долі.
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02.05.2024 23:07 Відповісти
якби здали, то у нас би країни взагалі не було би..
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02.05.2024 23:14 Відповісти
Я ж написав -невизначенності. Не здали. Але й не допомагають належним чином. Не хочу навіть рахувати на скільки років хватить людського ресурсу України при такій ,,допомозі,,. Допомога- це коли всі знають бажаний результат і для цього надають необхідну кількість допомогу. А в нашій ситуації це як передержка тварин в очікуванні або хтось забере, або присплять. Присплять Україну, чи заберуть у коло цивілізації?
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02.05.2024 23:30 Відповісти
ви написали про дві невизначеності, які були би на вашу думку краще, ніж те що зараз велика війна триває уже більше двох років.
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02.05.2024 23:42 Відповісти
Не краще. Я цього не казав. Невизначеність долі України якраз і призвела до цих двух років бойні та загибелі наших людей. Захід ще остаточно не визначився чи нас віддати кацапам, чи взяти до когорти цивілізованих країн. Якби це було не так, то війна б закінчилася дуже швидко. Або миттєвою здачею нас росії, або військовим втручанням Заходу і миттєвою поразкою вже росії. Поки що не відбулося нічого з цих сценаріїв. Але в великому програші тільки ми. Якби нам не було це прикро чути, але поки що нами грають на мапі північної півкулі. І від нас не залежить практично нічого. Від наших керманичів так точно.
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02.05.2024 23:56 Відповісти
ну як не казали. перечитайте ще раз, що ви вище написали. ви написали, що було би краще якби нас відразу закидали би зброєю, або відразу нас здали. ніж те що маємо зараз - два роки невизначеності і руйнувань. з першим варіантом вашої вилки про закиданння України зброєю - це добре, тобто краще, ніж є ситуація зараз. а от якби нас тоді швидко здали, то ситуація зараз є кращою, ніж вона була би, якби нас тоді швидко здав Захід кацапам. про що я вам і написав.
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03.05.2024 00:15 Відповісти
Значить щось я швидко влупив. Зараз краще ніж варіант з окупацією. Я встиг побути в окупації в Криму. І зараз я не там. Мені просто не подобається реакція Заходу на бойню нашого народу. Я розумію, що єдиний варіант нашого спасіння і є той глобальний Захід, і без нього просто ніяк. Але прямо я готовий гризти там кожному горлянку за маніпуляції з допомогою. Бо так не мало б бути, особливо після обіцянок не вестись на домовленності в Стамбулі на початку вторгнення. Де ми вже практично здавались. Виходячи з інформації про ці домовленності.
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03.05.2024 00:34 Відповісти
так, влупили швидко... стосовно стамбульських домовленостей.. там у цій початковій формі того документу був пункт, де гарантами безпеки України мали би виступати країни Заходу з однієї сторони і кацапи з китайцями з іншої сторони. і в разі чергового шухеру, мала скликатись нарада, проте результати засідань тієї наради ставились під сумнів, бо там кацапи прописали, що вони мають правао вето... тобто. без участі Заходу у цих стамбульських перемовинах, кацапи хотіли затягнути в цю угоду країни Заходу без жодних повноважень (юо мало бути прописане право вето кацапів). Захід ніколи не підписав би таку угоду. і це не значить, що вони відмовили нас її підписувати. тобто в цій угоді Захід фактично мав бути спостерігачем. теж саме практично, що зараз є в ООН, яке нічого не може вирішити, бо у неадекватів кацапів там є право вето. Хто ж підпише угоду, яка не дає йому права впливати на ситуацію, а тільки можна бути спостерігачем..
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03.05.2024 00:58 Відповісти
Ну, все так. Просто ми там в тій угоді зовсім ніхто. І навіть якщо б Заходу надали повноваженння, то які б вони були. Вето на ухвали росії по долі України?
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03.05.2024 01:14 Відповісти
та хоть мільйон повноважень пропишіть в такій угоді - вони абсолютно нічого не будуть значити, бо там є вето кацапів. тобті ті угоди були тупо пасткою - легалізувати при участі Заходу подальше захоплення і знищення України. Тому Захід і відмовився цю дичину підписувати. а довбойоб агрохімія ляпнув, що Джонсон сказав нам не підписувати цю капітуляцію. і так, ми в цій угоді справді ніхто, точніше - жертва. сьогодні ми, а завтра вже жертвою стала би і Молдова, і країни Балтії.. кацапи би розвалили би НАТО зсередини і погнали би українців в перших рядах на країни Балтії, Польщу і навіть далі. так як вже погнали кримчан, лугандонців, запорожців, херсонців воювати проти своїх співітчизників.
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03.05.2024 01:26 Відповісти
Таке враження, що я вам в цьому опоную. А ви намагаєтесь мене переконати. Це ж не так.
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03.05.2024 01:29 Відповісти
та я взагалі нічого вам не писав би, якби ви не написали, що для України була би краще її швидка здача, ніж війна 2 роки..
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03.05.2024 01:43 Відповісти
Є такий анекдот: "Зустрічається китаєць і словак. Китаєць питає - що то у вас за країна? Словак відповідає - країна в Європі з населенням 3 мільйона чоловік. Китаєць каже - о, то ви мабуть усі один одного знаєте". Коли я розповів словаку цей анекдот він мене поправив - не три мільйона, а 2,6.
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02.05.2024 22:11 Відповісти
Не дуже й просили цю ногу.
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02.05.2024 22:16 Відповісти
Чиє було "скупчення"? І для чого?
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02.05.2024 22:32 Відповісти
Яка нога? А про другого солдата словацької чудоармії забув? Тре казати дві ноги моїх обох солдат величної словацької армії
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02.05.2024 22:36 Відповісти
"Україна не є членом НАТО. "
Ну так, не є, але маю сумніви, що ви й за члена НАТО би пішли вмирати...
Взагалі от дивлюсь я на те як країни європи не можуть дійти згоди по жодному питанню і назріває питання як НАТО взагалі має діяти, існувати та оборонятися коли в кожної малої зал...пи може бути "своя думка"? Ну так, є та 5та стаття, є певні домовленості та обов'язки, але блін, міжнародні договори, на чому світ стоїть, вже не виконуються просто бо "пішли ви на х, ось чого", що казати про решту? Ну ось візьме Фіцо і скаже "ми не воюватимемо". І Орбан скаже "нам теж це не всралося". А там і Німеччина скаже "а ми що, крайні? Ми взагалі далеко, йдіть всі нах, а ми з партнером володьой парєшаєм". І що далі? Все? Польща чи Литва будуть самі відбиватися? Нє, ну їм безумовно, як колишнім членам НАТО занепокоєності більше підкинуть, ніж Україні, але далі що?
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02.05.2024 23:14 Відповісти
У расєян не ноги а "сапогі кризові" хочуть помити в атлантичному океані.
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03.05.2024 08:20 Відповісти
 
 