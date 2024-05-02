Нога словацького солдата не перетне кордон з Україною, - прем’єр Фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виключа’є відправку словацьких солдатів в Україну.

Про це він заявив коментуючи заяви президента Франції Емманюеля Макрона, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Україна не є членом НАТО. Словаччина не має нічого спільного з війною в Україні, і я посилаю дуже чіткий сигнал всій Словаччині, що незалежно від того, хто нас про щось просить, нога словацького солдата не перетне словацько-український кордон", – сказав Фіцо.

Щодо заяви президента Франції, Фіцо зазначив, що це має бути двосторонньою справою. "Суверенні висловлювання суверенних політиків є суто справою Франції, а не Словаччини", – додав він.

На думку прем'єра Словаччини, такого роду заяви є кроком до третьої світової війни.

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Нагадуємо, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не виключає відправку військ в Україну. За його словами, це питання "легітимно" виникне, якщо Росія прорве лінію фронту і Київ попросить про таку допомогу.