Заявления Макрона о возможной отправке войск в Украину нагнетают ситуацию, - министр обороны Италии Крозетто
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что Италия имеет четкий запрет на прямое военное вмешательство, а заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о возможной отправке войск в Украину лишь нагнетают ситуацию.
Об этом информирует РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
В частности, комментируя идею об отправке войск в Украину, Крозетто отметил, что в отличие от других, Италия имеет в своей системе четкий запрет на прямое военное вмешательство, кроме случаев, предусмотренных законами и Конституцией.
"Мы можем предусмотреть только вооруженное вмешательство по международному мандату, например, во исполнение резолюции ООН", - сказал министр.
Крозетто отметил, что переброска западных войск спровоцировала бы расширение конфликта, что не принесет пользы украинцам.
Кроме того, он считает, что заявления Макрона о возможной отправке войск лишь нагнетают ситуацию.
"Я не осуждаю президента такой дружественной страны, как Франция, но я не понимаю цели и пользы этих заявлений, которые объективно нагнетают напряжение", - заявил Крозетто.
Напомним, ранее глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто заявил о важности открытых каналов для диалога с РФ.
Заявления Макрона относительно отправки войск в Украину
В конце февраля Макрон заявил, что "нельзя исключать" вероятной отправки западных войск в Украину. Позже он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.
В то же время заявления французского президента вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска. Москва гневно отреагировала на высказывания Макрона, предупредив, что развертывание западных войск в Украине неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.
14 марта президент Макрон дал интервью французским СМИ, в котором ответил на "ядерные" угрозы Путина, заявив, что у Франции также есть ядерное оружие.
Также французский лидер заявил, что если Россия выиграет эту войну, доверие к Европе будет сведено к нулю. Также в контексте заявления об отправке войск в Украину Макрон отметил, что Франция готова вложить ресурсы, чтобы не позволить России победить.
В начале мая 2024 года Макрон заявил, что если бы россияне прорвали оборону и Украина попросила о помощи, то Франция бы думала о введении сухопутных войск.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ганьба італійцю!
Він мае назву українською- « Сердечний альянс», « Сердечна згода».
Коли Шольц відмовився, то Макрон йому відповів. Гаразд, це « Альянс сміливих».
Велика Брітанія запропонувала Україні Договір про Дружбу та співробітнецтво га 100 років !!!
Ху&ло ****** у бункері
Тепер їжте та не обляпайтесь...
Попоїж різотто або прошутто - і воно попустить!
Нащадки Неполеона, в образі МАКРОНА, знають ціну СВОБОДИ і ЧЕСТІ!!
Я спросил у макарон - Шо бы вы делали, если бы война началась у вас, сопротивлялись бы?
Ответ однозначный - Нет, чухнули бы в другие страны, где тихо, это украинцы сумасшедшие.
Мари́я Лети́ция Рамоли́но (Maria Letizia Ramolino, https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0 24 августа https://ru.wikipedia.org/wiki/1750_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1750 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8F%D1%87%D1%87%D0%BE Аяччо - https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F 2 февраля https://ru.wikipedia.org/wiki/1836_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1836 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC Рим ) - мать https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD_I Наполеона I Бонапарта , носившая титул «Мадам Мать Императора».
Они оба родились на Корсике, где тут Тоскана?
Его дальние предки может и были выходцами из Флоренции, но родители точно корсиканцы.
Ґолда Мейр народилася в Україні і вся її сім'я і рідня,напевно до шостого покоління, народилися в Україні.Ґолда Мейр-українка?
Може, тупенький, може лякливий, може продажний, але сиди вже тихо, лисе чмо.
Не ганьби країну Берлуслконі та Муссоліні.
Міністр оборони містер Ніхто .
Не звертайте на нього уваги. Більшість італійців хто хоче бути військовим робить то тому що жінкам подобається військова форма. А якщо вимовить якусь " мудру" фразу та ще й стосовно французів то вообшче стає Першим на всю курятню. Займаємось нашими справами, чим би дітям не тішилось...