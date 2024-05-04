РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6853 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
4 628 54

Заявления Макрона о возможной отправке войск в Украину нагнетают ситуацию, - министр обороны Италии Крозетто

Крозетто: Заяви Макрона нагнітають ситуацію

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что Италия имеет четкий запрет на прямое военное вмешательство, а заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о возможной отправке войск в Украину лишь нагнетают ситуацию.

Об этом информирует РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

В частности, комментируя идею об отправке войск в Украину, Крозетто отметил, что в отличие от других, Италия имеет в своей системе четкий запрет на прямое военное вмешательство, кроме случаев, предусмотренных законами и Конституцией.

"Мы можем предусмотреть только вооруженное вмешательство по международному мандату, например, во исполнение резолюции ООН", - сказал министр.

Читайте также: Песков о заявлениях Макрона и Кэмерона по поводу войск в Украине и ударах по РФ: "Это вызывает нашу обеспокоенность"

Крозетто отметил, что переброска западных войск спровоцировала бы расширение конфликта, что не принесет пользы украинцам.

Кроме того, он считает, что заявления Макрона о возможной отправке войск лишь нагнетают ситуацию.

"Я не осуждаю президента такой дружественной страны, как Франция, но я не понимаю цели и пользы этих заявлений, которые объективно нагнетают напряжение", - заявил Крозетто.

Читайте также: Макрон об отправке французских войск в Украину: Если россияне прорвут линию фронта, и Украина обратится с просьбой

Напомним, ранее глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто заявил о важности открытых каналов для диалога с РФ.

Заявления Макрона относительно отправки войск в Украину

В конце февраля Макрон заявил, что "нельзя исключать" вероятной отправки западных войск в Украину. Позже он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

В то же время заявления французского президента вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска. Москва гневно отреагировала на высказывания Макрона, предупредив, что развертывание западных войск в Украине неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.

14 марта президент Макрон дал интервью французским СМИ, в котором ответил на "ядерные" угрозы Путина, заявив, что у Франции также есть ядерное оружие.

Также французский лидер заявил, что если Россия выиграет эту войну, доверие к Европе будет сведено к нулю. Также в контексте заявления об отправке войск в Украину Макрон отметил, что Франция готова вложить ресурсы, чтобы не позволить России победить.

В начале мая 2024 года Макрон заявил, что если бы россияне прорвали оборону и Украина попросила о помощи, то Франция бы думала о введении сухопутных войск.

Автор: 

Италия (1640) Макрон Эмманюэль (1298)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+22
Респект Макрону!

Ганьба італійцю!
показать весь комментарий
04.05.2024 19:15
+16
Що макаронник, обісрався?.
показать весь комментарий
04.05.2024 19:06
+13
Говоріть відверто ,це вас дуже лякає,
показать весь комментарий
04.05.2024 19:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ясний пень. Створення стратегічної невизначенності для роісі - те що доктор прописав зараз.
показать весь комментарий
04.05.2024 19:05 Ответить
Що макаронник, обісрався?.
показать весь комментарий
04.05.2024 19:06 Ответить
Респект Макрону!

Ганьба італійцю!
показать весь комментарий
04.05.2024 19:15 Ответить
Макрон створює Альянс для захисту України.

Він мае назву українською- « Сердечний альянс», « Сердечна згода».

Коли Шольц відмовився, то Макрон йому відповів. Гаразд, це « Альянс сміливих».

Велика Брітанія запропонувала Україні Договір про Дружбу та співробітнецтво га 100 років !!!

Ху&ло ****** у бункері
показать весь комментарий
04.05.2024 19:22 Ответить
Енд зермак теж покакунькає
показать весь комментарий
04.05.2024 19:33 Ответить
Запам'ятай, Крозетто, вас, по дві-три країни, пуйло перетовче, як яйця у кошику. Тому краще обміркуй пропозицію Макрона.
показать весь комментарий
04.05.2024 19:08 Ответить
Такі розклади--результат ваших бутафорських санкцій, цін на кацапський Urals, загравання з пуйлом у сфері торгівлі промисловими та харчовими товарами та ліберальна політика у банківській (фінансовій) сфері.
Тепер їжте та не обляпайтесь...
показать весь комментарий
04.05.2024 19:16 Ответить
Як ви повсиралися крозето,спи біля клозєта.
показать весь комментарий
04.05.2024 19:08 Ответить
Говоріть відверто ,це вас дуже лякає,
показать весь комментарий
04.05.2024 19:09 Ответить
Це--дипломатично, а по простому--обісралися по самі вуха.
показать весь комментарий
04.05.2024 19:17 Ответить
Або так ,ще нічого не сталось ,а підгузки вже треба міняти.
показать весь комментарий
04.05.2024 19:11 Ответить
Крозетто чи Козлєтто?
показать весь комментарий
04.05.2024 19:11 Ответить
Клозетто.
показать весь комментарий
04.05.2024 19:16 Ответить
Гвідо-гніда.
показать весь комментарий
04.05.2024 20:03 Ответить
бідетто ..
показать весь комментарий
04.05.2024 22:09 Ответить
Крозетто!
Попоїж різотто або прошутто - і воно попустить!
показать весь комментарий
04.05.2024 19:15 Ответить
от хто тебе питав, клозетто
показать весь комментарий
04.05.2024 19:19 Ответить
Досить ріденько і діарейно, вийшло, по дитячому, для Італії, але упевнено і, як відповідально, і по ДОРОСЛОМУ, відчихвостив МАКРОН, отих рожевих, за гроші Газпрьому, поні сруськага міфа!!
Нащадки Неполеона, в образі МАКРОНА, знають ціну СВОБОДИ і ЧЕСТІ!!
показать весь комментарий
04.05.2024 19:19 Ответить
Тепер всім стає зрозуміло чому Росію не виганяють з ООН за порушення всіх можливих принципів викладених в установчих документах. Інтерес суто шкурний і підлий - доки росія сидить в Раді Безпеки ООН з правом вето вона гарантовано накладатиме вето на будь який мандат ООН стосовно покарання себе і застосування до себе будь яких санкцій. Зупинити агресора не можна без мандата ООН, а на такий мандат агресор, тобто росія, накладе вето. Взагалі діяльність ООН є паразитичною і втратила будь який сенс. Наприклад в Секторі Газа в Ізраїлі діяло 15 000 співробітників ООН які десятиліттями отримували зарплату і "в упор" не бачили і не протидіяли терористичній організації ХАМАС... Але ХАМАС це просто дикі голодранці в порівнянні з постійним членом Ради Безпеки ООН росією...
показать весь комментарий
04.05.2024 19:22 Ответить
Крозетто зазначив, що перекидання західних військ спровокувало б розширення конфлікту, що не принесе користі українцям. - цей італійський членосос куйла хоче переконати людство,що відкриття другого фронту у Другій Світовій Війні не принесло користі совковому союзу добити фріцляндію на чолі із дідом нинішнього рашиста куйла ?ІТАЛІЙСЬКИЙ ДОЛБОДЯТЕЛ
показать весь комментарий
04.05.2024 19:22 Ответить
Яке ООН! - стопудова відмовка
показать весь комментарий
04.05.2024 19:24 Ответить
Так-так, буде ескалація. Отож не виходь з нужника якщо такий переляканий.
показать весь комментарий
04.05.2024 19:31 Ответить
Страуси, кажуть, замість прийняття рішень ховають голову в пісок.
показать весь комментарий
04.05.2024 19:39 Ответить
Не Гвідо Крозетто, а Гнідо Клозетто!
показать весь комментарий
04.05.2024 19:47 Ответить
Балачки ні про що. Усякі ірани та кндри мовчки і швидко допомагають кацапам, а не базікають про ескалацію.
показать весь комментарий
04.05.2024 19:50 Ответить
Особливо у Зе-влади.
показать весь комментарий
04.05.2024 19:55 Ответить
А так хочеться розслабитись цьому італійцю, пити к'янті, жерти пасту та ляскати по заду баб. А тут якась війна... Росіяни довбні. Якщоб вони, наприклад напали на Італію то це перемога за 2 дня.
показать весь комментарий
04.05.2024 19:59 Ответить
Откуда знаешь?
Я спросил у макарон - Шо бы вы делали, если бы война началась у вас, сопротивлялись бы?
Ответ однозначный - Нет, чухнули бы в другие страны, где тихо, это украинцы сумасшедшие.
показать весь комментарий
04.05.2024 21:34 Ответить
Макрон справжний нащадок слави Наполеона, ще прийде час і французський легіон буде входити до Москви.
показать весь комментарий
04.05.2024 20:02 Ответить
Наполеон був італійцем,його батьки були з Тоскани.
показать весь комментарий
04.05.2024 20:18 Ответить
Родители Наполеона и он сам были корсиканцами и все родились в г. Аяччо.
показать весь комментарий
04.05.2024 21:41 Ответить
Острів Корсика став французьким у 1768,до того він належав генуезьцям.Наполеон народився у 1769,в сім'ї емігрантів з Тоскани.
показать весь комментарий
04.05.2024 22:45 Ответить
Ка́рло Мари́я Буонапа́рте (Ша́рль Мари́ Бонапа́рт) (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA корс. Carlu Maria Buonaparte, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA итал. Carlo Maria Buonaparte, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA фр. Charles Marie Bonaparte; https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0 29 марта https://ru.wikipedia.org/wiki/1746_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1746 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE#cite_note-_cac4926702e973d0-2 [2] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE#cite_note-_fb430fd37f7a55af-3 [3] https://www.wikidata.org/wiki/Q151869#P569 […] , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8F%D1%87%D1%87%D0%BE Аяччо , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Корсика , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%83%D1%8D%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Генуэзская республика https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE#cite_note-_3d9c42b6d49ed993-4 [4] - https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F 24 февраля https://ru.wikipedia.org/wiki/1785_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1785 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE#cite_note-_cac4926702e973d0-2 [2] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE#cite_note-_fb430fd37f7a55af-3 [3] https://www.wikidata.org/wiki/Q151869#P570 […] , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5 Монпелье , Монпельеhttps://www.wikidata.org/wiki/Q3123119?uselang=ru [d] , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F Королевство Франция https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE#cite_note-_1c8ed7438d14ca41-5 [5] ) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0 корсиканский дворянин, адвокат и политик, отец https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD_I Наполеона Бонапарта .
Мари́я Лети́ция Рамоли́но (Maria Letizia Ramolino, https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0 24 августа https://ru.wikipedia.org/wiki/1750_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1750 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8F%D1%87%D1%87%D0%BE Аяччо - https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F 2 февраля https://ru.wikipedia.org/wiki/1836_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1836 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC Рим ) - мать https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD_I Наполеона I Бонапарта , носившая титул «Мадам Мать Императора».
Они оба родились на Корсике, где тут Тоскана?

Его дальние предки может и были выходцами из Флоренции, но родители точно корсиканцы.
показать весь комментарий
05.05.2024 09:39 Ответить
Аль Капоне був американцем за паспортом,бо народився в Брукліні,але італійцем за походженням, тому що обоє батьків були італійцями.Так само і Наполеон, за паспортом міг бути ким завгодно, але за походженням був італійцем,навіть,якщо його батьки і народилися на Корсиці.Якщо оба діда і обі баби-італійці,то як їхні внуки можуть бути корсиканцями?
показать весь комментарий
05.05.2024 10:34 Ответить
Жители Корсики себя считают не итальянцами не французами, а исключительно корсиканцами. В средние века корсиканец - это был синоним пирата, бандита. Они постоянно бунтовали против власти генуэзцев, поэтому Генуя сдыхалась от Корсики, отдав ее за долги Франции.
показать весь комментарий
05.05.2024 11:04 Ответить
Автохтони Корсики мають право називати себе ким завгодно,на то вони автохтони.Біля Корсики є острів Сардинія,населення якого ділиться на сардів(автохтони) і італійців(переселенці з півострова) і,хоча всі вони мають одне італійське громадянство, сард-є італійцем,але італієць не є сардом,хоча він там і живе в третьому поколінні.Наполеон походе з сім'ї італійських емігрантів,які проживши сто років на Корсиці ніразу за ці сто років корсиканця в сім'ю не привели,всі сто років ці італійські емігранти одружувалися виключно з такими самими італійськими емігрантами,то як в Наполеона могла італійська кров змінитися на корсиканську? Тому Наполеон є італійцем за походженням,а корсиканське в ньому -тільки місце народження.
Ґолда Мейр народилася в Україні і вся її сім'я і рідня,напевно до шостого покоління, народилися в Україні.Ґолда Мейр-українка?
показать весь комментарий
05.05.2024 11:52 Ответить
Бесполезный спор, тем более шо он бездоказательный - никто не знает сколько крови итальянской и корсиканской было в Буонопарте.
показать весь комментарий
05.05.2024 14:41 Ответить
Ще один,який не соромиться пхати у власні кишені кацапські хабарі.
показать весь комментарий
04.05.2024 20:05 Ответить
Those brave hearts who despise the chickenshit Europeans for fearing an escalation can totally lead by example and escalate their own participation in the war for survival of their country - from comments to combat, from insulting the allies to killing the enemy. But no, thank you very much. This is not the right kind of escalation.
показать весь комментарий
04.05.2024 20:07 Ответить
Цей італійський під..ор вже не вперше кремлівські наративи видає
показать весь комментарий
04.05.2024 20:14 Ответить
Там москалі з кожної зручної трибуни кричать що застосують ядерну зброю, а ці генагнітайте ситуацію!!!
показать весь комментарий
04.05.2024 20:23 Ответить
"Крозетто зазначив, що перекидання західних військ спровокувало б розширення конфлікту, що не принесе користі українцям" - про яке розширення воно говорить? кацапи з самого початку тут викладаються на максимум, і взагалі чи в його компетенції коментувати що вирішили у Франції?
показать весь комментарий
04.05.2024 20:31 Ответить
У теплі та спокої може якось минеться. Італійці. Хай щастить.
показать весь комментарий
04.05.2024 21:55 Ответить
Якщо Клозетто не розуміє мету і користь заяв Макрона, то хай хоч не демонструє це.
Може, тупенький, може лякливий, може продажний, але сиди вже тихо, лисе чмо.
Не ганьби країну Берлуслконі та Муссоліні.
показать весь комментарий
04.05.2024 22:25 Ответить
він просто хвилюється про пам'ятник невідомому фашисту в Россоши
показать весь комментарий
05.05.2024 02:17 Ответить
Та не сци,зе не допустить цього!
показать весь комментарий
04.05.2024 22:26 Ответить
ще один бюрократ обісрав браві галіхфе
показать весь комментарий
04.05.2024 22:31 Ответить
Хто такий Крозетто?
Міністр оборони містер Ніхто .
Не звертайте на нього уваги. Більшість італійців хто хоче бути військовим робить то тому що жінкам подобається військова форма. А якщо вимовить якусь " мудру" фразу та ще й стосовно французів то вообшче стає Першим на всю курятню. Займаємось нашими справами, чим би дітям не тішилось...
показать весь комментарий
04.05.2024 22:52 Ответить
Маєте заборону, то затуліть свої пельки піццою і не **********.
показать весь комментарий
04.05.2024 23:21 Ответить
Якщо всрався, то маєш тихенько сидіти і не привертати увагу, а не підстрибувати та репетувати, як курва підірвана.
показать весь комментарий
04.05.2024 23:39 Ответить
фашисти. Як були, так і залишилися.
показать весь комментарий
05.05.2024 00:51 Ответить
Ми жили мирно спокійно і не думали що, цей скаженілий, лютий ворог нападе. Для вас також сите, мирне життя закінчилося. Хочешь миру-готуйся до війни.
показать весь комментарий
05.05.2024 07:37 Ответить
 
 