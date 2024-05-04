Заявления Макрона о возможной отправке войск в Украину нагнетают ситуацию, - министр обороны Италии Крозетто

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что Италия имеет четкий запрет на прямое военное вмешательство, а заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о возможной отправке войск в Украину лишь нагнетают ситуацию.

Об этом информирует РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

В частности, комментируя идею об отправке войск в Украину, Крозетто отметил, что в отличие от других, Италия имеет в своей системе четкий запрет на прямое военное вмешательство, кроме случаев, предусмотренных законами и Конституцией.

"Мы можем предусмотреть только вооруженное вмешательство по международному мандату, например, во исполнение резолюции ООН", - сказал министр.

Читайте также: Песков о заявлениях Макрона и Кэмерона по поводу войск в Украине и ударах по РФ: "Это вызывает нашу обеспокоенность"

Крозетто отметил, что переброска западных войск спровоцировала бы расширение конфликта, что не принесет пользы украинцам.

Кроме того, он считает, что заявления Макрона о возможной отправке войск лишь нагнетают ситуацию.

"Я не осуждаю президента такой дружественной страны, как Франция, но я не понимаю цели и пользы этих заявлений, которые объективно нагнетают напряжение", - заявил Крозетто.

Читайте также: Макрон об отправке французских войск в Украину: Если россияне прорвут линию фронта, и Украина обратится с просьбой

Напомним, ранее глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто заявил о важности открытых каналов для диалога с РФ.

Заявления Макрона относительно отправки войск в Украину

В конце февраля Макрон заявил, что "нельзя исключать" вероятной отправки западных войск в Украину. Позже он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

В то же время заявления французского президента вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска. Москва гневно отреагировала на высказывания Макрона, предупредив, что развертывание западных войск в Украине неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.

14 марта президент Макрон дал интервью французским СМИ, в котором ответил на "ядерные" угрозы Путина, заявив, что у Франции также есть ядерное оружие.

Также французский лидер заявил, что если Россия выиграет эту войну, доверие к Европе будет сведено к нулю. Также в контексте заявления об отправке войск в Украину Макрон отметил, что Франция готова вложить ресурсы, чтобы не позволить России победить.

В начале мая 2024 года Макрон заявил, что если бы россияне прорвали оборону и Украина попросила о помощи, то Франция бы думала о введении сухопутных войск.