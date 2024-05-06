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Байден может снять свою кандидатуру в пользу Мишель Обамы, - Der Spiegel

байден,міБайден може ввідмовитися від виборів на користь Обамишель,обама

Президент США Джо Байден может отказаться от участия в предстоящих президентских выборах в США. Вместо себя, вероятно, предложит выдвинуть кандидатуру жены бывшего главы Белого дома Барака Обамы - Мишель Обамы. О таком решении Байден может объявить летом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет немецкое издание Der Spiegel.

Сейчас в Демократической партии США рассматривают возможность того, что в августе 2024 года в Чикаго, на партийном съезде, Байден может объявить о снятии своей кандидатуры. При этом, по данным источников издания, Мишель Обаму уже внесли в список потенциальных кандидатов, по которым проводят общественные слушания.

Der Spiege отмечает, что многим американцам импонирует идея женщины-президента.

Еще одной уважительной причиной, которая может заставить Байдена отказаться от президентства - возраст. Поскольку две трети жителей США считают его слишком старым для того, чтобы руководить страной еще четыре года. При этом, многие американцы считают, что Дональд Трамп тоже не должен возглавлять Белый дом снова, поскольку он также в преклонном возрасте. В Демократической партии считают, что значительные судебные дела, которые ведутся против Трампа, также повлияют на желание избирателей.

Напомним, команда президента США Джо Байдена планирует уделять меньше времени в своих выступлениях Украине, а сосредоточиться в первую очередь на экономических проблемах страны.

Читайте: В США видели доказательства попыток Китая повлиять на предстоящие выборы, - Блинкен

Автор: 

Байден Джо (2785) выборы (24722) Обама Мишель (23) США (26439)


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Топ комментарии
+35
Та такі ж як у тюхтія Обами. Вони своєю беззубістю позорять Америку.
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06.05.2024 07:37
+27
тот обама ещё аукивается
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06.05.2024 07:35
+27
так це ж підари,вони крим віддали кацапам.
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06.05.2024 07:38
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В Америці кажуть, що вона інтелектуал. А розумна жінка - то сила. На рашці має підгорати.
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06.05.2024 09:22 Ответить
Знову комуністів до влад в США?? Вже ж накерував Обаміст у зовнішній політиці «за мир в усьому світі» - безкарні путін і россосія, геноцид в Сирії, війни на Близькому сході, анексії і геноцид в Україні, Китай підтримує терористів і т.д.
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06.05.2024 09:41 Ответить
А она не захочет "премию мира" как Барак Демократии ?
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06.05.2024 09:42 Ответить
Якби хотіли це було б зроблено давно. А так більш схоже на вкид, щоб лишній раз дискредитувати Байдона. Мовляв - он навіть соратники розуміють шо він не потягне...
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06.05.2024 09:42 Ответить
Америка шо зовсім з глузду зїхала?
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06.05.2024 09:43 Ответить
Ідеальна кандидатка - жінка, темношкіра. Мінус тільки один - не відноситься до ЛГБТ. Янкі треба зав*язувати із нетфліксом.
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06.05.2024 09:44 Ответить
И не инвалид.
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06.05.2024 10:03 Ответить
Мишель сосредоточится на семейных ценностях и на субботней молитве для ее прихожан...а все остальное-пошло накуй!Муж полудурок позволил кацапам безнаказанно захватить украинский Крым..Ця шлендра-позволит кацапам забрать пол Украины..Это пздц что в мире происходит...и в Америке в том числе.
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06.05.2024 09:52 Ответить
Демократичною партією крутить саме Барак Обама, лишаючись у тіні.
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06.05.2024 09:55 Ответить
Обамка шота недоперезагрузил с парашей?
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06.05.2024 10:01 Ответить
Куди ж поділись справжні рейганісти ?
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06.05.2024 10:02 Ответить
Обама своім миротворчими тактиками примирення і довів до того, шо всі диктатури світу мали змогу повстати
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06.05.2024 10:04 Ответить
Це ж чудово! Зато в Білому домі на грядках завжди буде свіжа петрушка та салат. 🥬

А мені навіть хочеться , щоб президентом в Америці була жінка. Мішель Обама чи Нікі Хейлі - не принципово, головне, щоб не расист, не сексист, не шахрай, не потенційний диктатор, одним словом - нетрамп. Якщо замислитись та згадати, то виявляється, що за всю історію людства усю страшну х*йню у світі робили та роблять чоловіки. Жінки за виробленням х*уйні помічені не були.
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06.05.2024 10:06 Ответить
Хіларі Клінтон гавкала як собака.
І тицяла в кремлі в червону кнопку "пєрєгрузкі".
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06.05.2024 10:11 Ответить
І шо вона такого страшного нагавкала?
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06.05.2024 10:21 Ответить
Виставила Америку в ідіотському світлі.
Вона гавкала буквально, перед камерами,
будучи кандидатом у президенти США.
Мабуть, сама собі дуже подобалась.
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06.05.2024 10:55 Ответить
В ідіотському світлі виставляв Америку Буш джуніор та рудий Трамп, а Хілларі навіть не змогла покарати свого благовірного містера ширінку, завдяки якому Україна була обеззброєна та позбавлена самозахисту.

То що ж такого жахливого зробила ця жінка, навідміну від її чоловіка, колишнього президента?
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06.05.2024 13:43 Ответить
Чем она себя проявила кроме посадки огорода в Белом Доме ?
Какой бы ни был Трамп,Байден,Рейган или Буш и т.д .
Они имеют жизненный опыт и самое главное опыт управления большими массами, а это курам на смех ....
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06.05.2024 14:22 Ответить
«большими массами» баранів управляє одна істота на планеті - це х*йло ************. А в усіх інших країнах світу народнообраний президент просто виконує свої обов'язкі. При цьому він повинен мати хорошу освіту, бути фахівцем у політиці та геополітиці. Все це є у Мішель Обами, навідміну від трампа та його кремлівського кореша «харошева парня».
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06.05.2024 17:32 Ответить
не змогла покарати.. В этом и проблема жiнок. Ни гордости ни достоинства. Это чисто мужские понятия.
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06.05.2024 16:41 Ответить
Сексист чи гомік?
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06.05.2024 17:34 Ответить
Самая "выдающаяся" женщина в истории, хотела стать главой самой великой страны, считай мира. А на деле оказалась просто придатком жалкого мужа-извращенца. Ну не может же она уйти ат мужа в конце концов. Рогатая дура зато с мужем.
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06.05.2024 17:46 Ответить
Рогатими дурнями стають зраджені чоловіки. До жінок це визначення не застосовується.

Взагалі-то, така зневага до Хіларі була лише на раісі, тому що лише там мріяли про перемогу трампа. Ляксєй8 - спалив хатку.
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06.05.2024 20:43 Ответить
а М. Тетчер?
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06.05.2024 22:27 Ответить
ДЕМОКРАТІЯ США У КРИЗІ - АБО ДЕМЕНЦІЯ, АБО ШИЗОФРЕНІЯ, АБО КЛІМАКС...
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06.05.2024 10:37 Ответить
Это и есть Байден - тупая кукла в руках леваков.
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06.05.2024 11:12 Ответить
Ссыкливое обама 2.0 ?
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06.05.2024 11:25 Ответить
Ну і дурень.
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06.05.2024 11:35 Ответить
Жовтий-жовтий-жовтий шпігель буває, придумає якусь *****...
А чому Байден не може взяти у віце-президенти Нікі Хейлі?
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06.05.2024 11:46 Ответить
Фейк.

Мои источники абсолютно НЕ подтверждают эту якобы новость. А мои источники намного круче и точнее, чем у Der Spiegel.

Байден готовится к выборам, штаб политтехнологов трудится, экономика в отличном состоянии и рейтинги Байдена - тоже.
О. Пономарь.
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06.05.2024 11:51 Ответить
Тю, я думав пономаря вже давно анаконда задушила в його канаді.
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06.05.2024 13:14 Ответить
Неплохой вариант для срочной замены кандидата у демократов. Её знают, ей симпатизируют, она может соревноваться с Трампушей.
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06.05.2024 11:52 Ответить
Ну чутки про це давно ходять. В принципі, була б логічна кульмінація правління демпартії - у Білий Дім сідає спадкоємиця бандитського клану, першим і єдиним місцем роботи якої в житті була позиція зв'язку з "громадкістю" в Університеті Чікаго. Тобто через неї в рік відкачували чорним по 300+ тисяч за те щоб вони не переходили через дорогу на територію кампуса.
Ну а після президентства через неї Обамам відкотили 150+ млн типу за книжки, яких ніхто не бачив.
Пс - погугліть такого собі Tony Rezko, про бандитський клан це не метафора.
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06.05.2024 13:12 Ответить
Сейчас не время для полит игр. Америке нужно учитывать что следующие несколько лет будут критическими и выбирать соотв президента, а не заниматься клоунадой с чернокожими женщинами которым симпатизируют
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06.05.2024 13:27 Ответить
Ты расист? Допустим ты с рыжей кожей. Но что ты сделал полезного? Да ничего. Лежишь на диване прячешься от мобилизации. Только умеешь строчить и...спать..
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06.05.2024 14:03 Ответить
Рыжая кожа у косоглазых китайцев и прочих.
Запомни-успех Америки это белый мужчина с кольтом и библией , а все эти бредни про равенство -утопия.
Я лично в прошлом году увидел во что превратилась Барселона, там гей мер и засилье всякого сброда арабо-негров , в храмы там ходят только туристы и то на экскурсии.
Африка большая как и Азия только туда никто не хочет ехать, подумай почему?
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06.05.2024 14:12 Ответить
Изучи историю государства Либерия , там белых точно никогда не было 🤣
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06.05.2024 14:14 Ответить
А кто будет голосовать в Америке-латиносы или негры , они всегда за демократов.
Ведь демократы позволяют им их сородичам туда перебираться.
С США уже началась эмиграция в Европу белых состоятельных людей.
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06.05.2024 14:18 Ответить
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