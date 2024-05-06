Байден может снять свою кандидатуру в пользу Мишель Обамы, - Der Spiegel
Президент США Джо Байден может отказаться от участия в предстоящих президентских выборах в США. Вместо себя, вероятно, предложит выдвинуть кандидатуру жены бывшего главы Белого дома Барака Обамы - Мишель Обамы. О таком решении Байден может объявить летом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет немецкое издание Der Spiegel.
Сейчас в Демократической партии США рассматривают возможность того, что в августе 2024 года в Чикаго, на партийном съезде, Байден может объявить о снятии своей кандидатуры. При этом, по данным источников издания, Мишель Обаму уже внесли в список потенциальных кандидатов, по которым проводят общественные слушания.
Der Spiege отмечает, что многим американцам импонирует идея женщины-президента.
Еще одной уважительной причиной, которая может заставить Байдена отказаться от президентства - возраст. Поскольку две трети жителей США считают его слишком старым для того, чтобы руководить страной еще четыре года. При этом, многие американцы считают, что Дональд Трамп тоже не должен возглавлять Белый дом снова, поскольку он также в преклонном возрасте. В Демократической партии считают, что значительные судебные дела, которые ведутся против Трампа, также повлияют на желание избирателей.
Напомним, команда президента США Джо Байдена планирует уделять меньше времени в своих выступлениях Украине, а сосредоточиться в первую очередь на экономических проблемах страны.
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А мені навіть хочеться , щоб президентом в Америці була жінка. Мішель Обама чи Нікі Хейлі - не принципово, головне, щоб не расист, не сексист, не шахрай, не потенційний диктатор, одним словом - нетрамп. Якщо замислитись та згадати, то виявляється, що за всю історію людства усю страшну х*йню у світі робили та роблять чоловіки. Жінки за виробленням х*уйні помічені не були.
І тицяла в кремлі в червону кнопку "пєрєгрузкі".
Вона гавкала буквально, перед камерами,
будучи кандидатом у президенти США.
Мабуть, сама собі дуже подобалась.
То що ж такого жахливого зробила ця жінка, навідміну від її чоловіка, колишнього президента?
Какой бы ни был Трамп,Байден,Рейган или Буш и т.д .
Они имеют жизненный опыт и самое главное опыт управления большими массами, а это курам на смех ....
Взагалі-то, така зневага до Хіларі була лише на раісі, тому що лише там мріяли про перемогу трампа. Ляксєй8 - спалив хатку.
А чому Байден не може взяти у віце-президенти Нікі Хейлі?
Мои источники абсолютно НЕ подтверждают эту якобы новость. А мои источники намного круче и точнее, чем у Der Spiegel.
Байден готовится к выборам, штаб политтехнологов трудится, экономика в отличном состоянии и рейтинги Байдена - тоже.
О. Пономарь.
Ну а після президентства через неї Обамам відкотили 150+ млн типу за книжки, яких ніхто не бачив.
Пс - погугліть такого собі Tony Rezko, про бандитський клан це не метафора.
Запомни-успех Америки это белый мужчина с кольтом и библией , а все эти бредни про равенство -утопия.
Я лично в прошлом году увидел во что превратилась Барселона, там гей мер и засилье всякого сброда арабо-негров , в храмы там ходят только туристы и то на экскурсии.
Африка большая как и Азия только туда никто не хочет ехать, подумай почему?
Ведь демократы позволяют им их сородичам туда перебираться.
С США уже началась эмиграция в Европу белых состоятельных людей.