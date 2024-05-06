Байден может снять свою кандидатуру в пользу Мишель Обамы, - Der Spiegel

Президент США Джо Байден может отказаться от участия в предстоящих президентских выборах в США. Вместо себя, вероятно, предложит выдвинуть кандидатуру жены бывшего главы Белого дома Барака Обамы - Мишель Обамы. О таком решении Байден может объявить летом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет немецкое издание Der Spiegel.

Сейчас в Демократической партии США рассматривают возможность того, что в августе 2024 года в Чикаго, на партийном съезде, Байден может объявить о снятии своей кандидатуры. При этом, по данным источников издания, Мишель Обаму уже внесли в список потенциальных кандидатов, по которым проводят общественные слушания.

Der Spiege отмечает, что многим американцам импонирует идея женщины-президента.

Еще одной уважительной причиной, которая может заставить Байдена отказаться от президентства - возраст. Поскольку две трети жителей США считают его слишком старым для того, чтобы руководить страной еще четыре года. При этом, многие американцы считают, что Дональд Трамп тоже не должен возглавлять Белый дом снова, поскольку он также в преклонном возрасте. В Демократической партии считают, что значительные судебные дела, которые ведутся против Трампа, также повлияют на желание избирателей.

Напомним, команда президента США Джо Байдена планирует уделять меньше времени в своих выступлениях Украине, а сосредоточиться в первую очередь на экономических проблемах страны.

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