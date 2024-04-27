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Новости
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В США видели доказательства попыток Китая повлиять на предстоящие выборы, - Блинкен

Блінкен Ентоні

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты видят доказательства попыток Китая "повлиять и, вероятно, вмешаться" в предстоящие выборы в США, несмотря на предыдущие обязательства лидера Си Цзиньпина не делать этого.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.

Блинкен сказал, что повторил послание президента Джо Байдена Си во время их саммита в Сан-Франциско в ноябре прошлого года о том, чтобы Китай не вмешивался в президентские выборы в США 2024 года. Тогда Си Цзиньпин пообещал, что Китай не будет этого делать.

"Мы видели, в общем, доказательства попыток повлиять и, вероятно, вмешательства, и мы хотим убедиться, что это будет прекращено как можно быстрее", - сказал Блинкен, отвечая на вопрос, нарушает ли Китай обязательства Си перед Байденом. Любое вмешательство Китая в наши выборы - это то, на что мы смотрим очень внимательно, и это совершенно неприемлемо для нас. Поэтому я хотел убедиться, что они снова услышат это сообщение", - сказал Блинкен, добавив, что есть беспокойство не только в отношении Китая, но и других стран.

Пекин неоднократно заявлял, что не вмешивается в выборы в США, исходя из своего принципа невмешательства во внутренние дела других стран.

Напомним, 25 апреля Блинкен прибыл с трехдневным визитом в Китай.

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Автор: 

выборы (24722) США (26381) Блинкен (936)


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Топ комментарии
+6
Жадность и трусость Запада - это 2 фактора, которыми умело пользуются современные диктаторы для победы
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27.04.2024 21:29
+5
Так поверніть додаткові мита на китайські товари які зняли одразу при приході до влади, та введіть санкції проти всіх орківських ресурсів а не окремі компанії... і вся велич та пиха косооких одразу здується

але ні перед виборами для Байдена набагато важливіший показник інфляції ...

чим те що диктаторські режими витирають об штати ноги і накопичують як ресурси та озброєння за рахунок їх ринку... як то кажуть після виборів хоч трава не гори...
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27.04.2024 21:47
+4
Китайцы судя по всему зря влезли в европейские разборки и кто-то скоро получит по хитрой узкоглазое морде.
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27.04.2024 21:37
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Правила форума Совет форумчан
Блінкена в Китаї просто послали на ... В аеропорту його зустрів заступник мера міста. Як говориться в "Дюні-2" "священна війна почалася". Пригнічує те, що переможець не очевидний.
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27.04.2024 21:27 Ответить
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27.04.2024 21:30 Ответить
Скоро почнеться гризня між кацапами та китайцями.патрушев хоче проводити більш незалежну політику ніж його попередник.
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27.04.2024 22:16 Ответить
Жадность и трусость Запада - это 2 фактора, которыми умело пользуются современные диктаторы для победы
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27.04.2024 21:29 Ответить
Й ДЕ ж вони "пабяділі"..... ?
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27.04.2024 21:59 Ответить
Затримка допомоги з боку США, дурні фрази на кшталт "росія не повинна перемогти" замість слів, що "Україна має виграти", "треба зберегти ***** якесь там обличчя", штучне затягування цієї війни для України замість допомоги в наданні наступальної зброї - це все сцикливість через ядерну зброю кацапії.
А щодо жадібності - перенесення до комуняцького Китаю виробництва через дешеву робочу силу та повний при цьому ігнор щодо політичної спрямованості цієї країни, імпотентні санкції до агресора, замість реального ембарго з присіканням будь-яких лазівок щодо їх обходу, прохання не бити по кацапським НПЗ тощо
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27.04.2024 22:15 Ответить
Й ДЕ ж вони "побяділі"?
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28.04.2024 03:17 Ответить
В тебе пластинку заїло? ))
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28.04.2024 11:04 Ответить
Ні. 1д1отам й тим хто "на мороз" завжди 2-3 рази повторюючи.
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28.04.2024 11:08 Ответить
Мабуть, з тобою так спілкуються постійно, тому вирішив спробувати себе так само вести. Ну, і в чому ті люди помиляються? ))
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28.04.2024 12:46 Ответить
Китайцы судя по всему зря влезли в европейские разборки и кто-то скоро получит по хитрой узкоглазое морде.
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27.04.2024 21:37 Ответить
Своїми руками зміцнили покусаних бджолами.
Їжте, не обляпайтесь, блд...
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27.04.2024 21:37 Ответить
Так поверніть додаткові мита на китайські товари які зняли одразу при приході до влади, та введіть санкції проти всіх орківських ресурсів а не окремі компанії... і вся велич та пиха косооких одразу здується

але ні перед виборами для Байдена набагато важливіший показник інфляції ...

чим те що диктаторські режими витирають об штати ноги і накопичують як ресурси та озброєння за рахунок їх ринку... як то кажуть після виборів хоч трава не гори...
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27.04.2024 21:47 Ответить
З чого він взяв. Китайцям завжди подобалася сім'я Байденів.
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27.04.2024 22:17 Ответить
Той, хто вірить комуністам - довбойоб, той, хто вірить китайцям комуністам - довбойоб в кубі...
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27.04.2024 22:27 Ответить
Довбойоб в кубі - це той, хто вірить кубінцям-комуністам...
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28.04.2024 09:56 Ответить
Вони давно втручаються у вибори США тіки на стороні трампа.
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28.04.2024 04:52 Ответить
 
 