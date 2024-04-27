В США видели доказательства попыток Китая повлиять на предстоящие выборы, - Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты видят доказательства попыток Китая "повлиять и, вероятно, вмешаться" в предстоящие выборы в США, несмотря на предыдущие обязательства лидера Си Цзиньпина не делать этого.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.
Блинкен сказал, что повторил послание президента Джо Байдена Си во время их саммита в Сан-Франциско в ноябре прошлого года о том, чтобы Китай не вмешивался в президентские выборы в США 2024 года. Тогда Си Цзиньпин пообещал, что Китай не будет этого делать.
"Мы видели, в общем, доказательства попыток повлиять и, вероятно, вмешательства, и мы хотим убедиться, что это будет прекращено как можно быстрее", - сказал Блинкен, отвечая на вопрос, нарушает ли Китай обязательства Си перед Байденом. Любое вмешательство Китая в наши выборы - это то, на что мы смотрим очень внимательно, и это совершенно неприемлемо для нас. Поэтому я хотел убедиться, что они снова услышат это сообщение", - сказал Блинкен, добавив, что есть беспокойство не только в отношении Китая, но и других стран.
Пекин неоднократно заявлял, что не вмешивается в выборы в США, исходя из своего принципа невмешательства во внутренние дела других стран.
Напомним, 25 апреля Блинкен прибыл с трехдневным визитом в Китай.
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А щодо жадібності - перенесення до комуняцького Китаю виробництва через дешеву робочу силу та повний при цьому ігнор щодо політичної спрямованості цієї країни, імпотентні санкції до агресора, замість реального ембарго з присіканням будь-яких лазівок щодо їх обходу, прохання не бити по кацапським НПЗ тощо
Їжте, не обляпайтесь, блд...
але ні перед виборами для Байдена набагато важливіший показник інфляції ...
чим те що диктаторські режими витирають об штати ноги і накопичують як ресурси та озброєння за рахунок їх ринку... як то кажуть після виборів хоч трава не гори...