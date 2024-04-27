В США видели доказательства попыток Китая повлиять на предстоящие выборы, - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты видят доказательства попыток Китая "повлиять и, вероятно, вмешаться" в предстоящие выборы в США, несмотря на предыдущие обязательства лидера Си Цзиньпина не делать этого.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.

Блинкен сказал, что повторил послание президента Джо Байдена Си во время их саммита в Сан-Франциско в ноябре прошлого года о том, чтобы Китай не вмешивался в президентские выборы в США 2024 года. Тогда Си Цзиньпин пообещал, что Китай не будет этого делать.

"Мы видели, в общем, доказательства попыток повлиять и, вероятно, вмешательства, и мы хотим убедиться, что это будет прекращено как можно быстрее", - сказал Блинкен, отвечая на вопрос, нарушает ли Китай обязательства Си перед Байденом. Любое вмешательство Китая в наши выборы - это то, на что мы смотрим очень внимательно, и это совершенно неприемлемо для нас. Поэтому я хотел убедиться, что они снова услышат это сообщение", - сказал Блинкен, добавив, что есть беспокойство не только в отношении Китая, но и других стран.

Пекин неоднократно заявлял, что не вмешивается в выборы в США, исходя из своего принципа невмешательства во внутренние дела других стран.

Напомним, 25 апреля Блинкен прибыл с трехдневным визитом в Китай.

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