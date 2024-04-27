У США бачили докази спроб Китаю вплинути на майбутні вибори, - Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати бачать докази спроб Китаю "вплинути та, ймовірно, втрутитися" у майбутні вибори в США, попри попередні зобов’язання лідера Сі Цзіньпіна не робити цього.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.

Блінкен сказав, що повторив послання президента Джо Байдена Сі під час їхнього саміту в Сан-Франциско в листопаді минулого року про те, щоб Китай не втручався в президентські вибори в США 2024 року. Тоді Сі Цзіньпін пообіцяв, що Китай не робитиме цього.

"Ми бачили, загалом, докази спроб вплинути та, ймовірно, втручання, і ми хочемо переконатися, що це буде припинено якнайшвидше", – сказав Блінкен, відповідаючи на запитання, чи порушує Китай зобов’язання Сі перед Байденом. Будь-яке втручання Китаю в наші вибори – це те, на що ми дивимося дуже уважно, і це абсолютно неприйнятно для нас, тому я хотів переконатися, що вони знову почують це повідомлення", – сказав Блінкен, додавши, що є занепокоєння не тільки щодо Китаю, а й інших країн.

Пекін неодноразово заявляв, що не втручається у вибори в США, виходячи зі свого принципу невтручання у внутрішні справи інших країн.

Нагадаємо, 25 квітня Блінкен прибув із триденним візитом до Китаю.

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