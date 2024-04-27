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У США бачили докази спроб Китаю вплинути на майбутні вибори, - Блінкен

Блінкен Ентоні

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати бачать докази спроб Китаю "вплинути та, ймовірно, втрутитися" у майбутні вибори в США, попри попередні зобов’язання лідера Сі Цзіньпіна не робити цього.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.

Блінкен сказав, що повторив послання президента Джо Байдена Сі під час їхнього саміту в Сан-Франциско в листопаді минулого року про те, щоб Китай не втручався в президентські вибори в США 2024 року. Тоді Сі Цзіньпін пообіцяв, що Китай не робитиме цього.

"Ми бачили, загалом, докази спроб вплинути та, ймовірно, втручання, і ми хочемо переконатися, що це буде припинено якнайшвидше", – сказав Блінкен, відповідаючи на запитання, чи порушує Китай зобов’язання Сі перед Байденом. Будь-яке втручання Китаю в наші вибори – це те, на що ми дивимося дуже уважно, і це абсолютно неприйнятно для нас, тому я хотів переконатися, що вони знову почують це повідомлення", – сказав Блінкен, додавши, що є занепокоєння не тільки щодо Китаю, а й інших країн.

Пекін неодноразово заявляв, що не втручається у вибори в США, виходячи зі свого принципу невтручання у внутрішні справи інших країн.

Нагадаємо, 25 квітня Блінкен прибув із триденним візитом до Китаю. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Блінкен у Пекіні пригрозив Китаю новими санкціями в разі підтримки війни Росії: Я дуже чітко дав зрозуміти, що ми готові діяти

Автор: 

вибори (6683) США (22473) Блінкен (1156)


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Топ коментарі
+6
Жадность и трусость Запада - это 2 фактора, которыми умело пользуются современные диктаторы для победы
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27.04.2024 21:29
+5
Так поверніть додаткові мита на китайські товари які зняли одразу при приході до влади, та введіть санкції проти всіх орківських ресурсів а не окремі компанії... і вся велич та пиха косооких одразу здується

але ні перед виборами для Байдена набагато важливіший показник інфляції ...

чим те що диктаторські режими витирають об штати ноги і накопичують як ресурси та озброєння за рахунок їх ринку... як то кажуть після виборів хоч трава не гори...
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27.04.2024 21:47
+4
Китайцы судя по всему зря влезли в европейские разборки и кто-то скоро получит по хитрой узкоглазое морде.
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27.04.2024 21:37
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Блінкена в Китаї просто послали на ... В аеропорту його зустрів заступник мера міста. Як говориться в "Дюні-2" "священна війна почалася". Пригнічує те, що переможець не очевидний.
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27.04.2024 21:27 Відповісти
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27.04.2024 21:30 Відповісти
Скоро почнеться гризня між кацапами та китайцями.патрушев хоче проводити більш незалежну політику ніж його попередник.
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27.04.2024 22:16 Відповісти
Жадность и трусость Запада - это 2 фактора, которыми умело пользуются современные диктаторы для победы
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27.04.2024 21:29 Відповісти
Й ДЕ ж вони "пабяділі"..... ?
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27.04.2024 21:59 Відповісти
Затримка допомоги з боку США, дурні фрази на кшталт "росія не повинна перемогти" замість слів, що "Україна має виграти", "треба зберегти ***** якесь там обличчя", штучне затягування цієї війни для України замість допомоги в наданні наступальної зброї - це все сцикливість через ядерну зброю кацапії.
А щодо жадібності - перенесення до комуняцького Китаю виробництва через дешеву робочу силу та повний при цьому ігнор щодо політичної спрямованості цієї країни, імпотентні санкції до агресора, замість реального ембарго з присіканням будь-яких лазівок щодо їх обходу, прохання не бити по кацапським НПЗ тощо
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27.04.2024 22:15 Відповісти
Й ДЕ ж вони "побяділі"?
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28.04.2024 03:17 Відповісти
В тебе пластинку заїло? ))
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28.04.2024 11:04 Відповісти
Ні. 1д1отам й тим хто "на мороз" завжди 2-3 рази повторюючи.
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28.04.2024 11:08 Відповісти
Мабуть, з тобою так спілкуються постійно, тому вирішив спробувати себе так само вести. Ну, і в чому ті люди помиляються? ))
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28.04.2024 12:46 Відповісти
Китайцы судя по всему зря влезли в европейские разборки и кто-то скоро получит по хитрой узкоглазое морде.
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27.04.2024 21:37 Відповісти
Своїми руками зміцнили покусаних бджолами.
Їжте, не обляпайтесь, блд...
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27.04.2024 21:37 Відповісти
Так поверніть додаткові мита на китайські товари які зняли одразу при приході до влади, та введіть санкції проти всіх орківських ресурсів а не окремі компанії... і вся велич та пиха косооких одразу здується

але ні перед виборами для Байдена набагато важливіший показник інфляції ...

чим те що диктаторські режими витирають об штати ноги і накопичують як ресурси та озброєння за рахунок їх ринку... як то кажуть після виборів хоч трава не гори...
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27.04.2024 21:47 Відповісти
З чого він взяв. Китайцям завжди подобалася сім'я Байденів.
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27.04.2024 22:17 Відповісти
Той, хто вірить комуністам - довбойоб, той, хто вірить китайцям комуністам - довбойоб в кубі...
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27.04.2024 22:27 Відповісти
Довбойоб в кубі - це той, хто вірить кубінцям-комуністам...
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28.04.2024 09:56 Відповісти
Вони давно втручаються у вибори США тіки на стороні трампа.
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28.04.2024 04:52 Відповісти
 
 