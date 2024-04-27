У США бачили докази спроб Китаю вплинути на майбутні вибори, - Блінкен
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати бачать докази спроб Китаю "вплинути та, ймовірно, втрутитися" у майбутні вибори в США, попри попередні зобов’язання лідера Сі Цзіньпіна не робити цього.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.
Блінкен сказав, що повторив послання президента Джо Байдена Сі під час їхнього саміту в Сан-Франциско в листопаді минулого року про те, щоб Китай не втручався в президентські вибори в США 2024 року. Тоді Сі Цзіньпін пообіцяв, що Китай не робитиме цього.
"Ми бачили, загалом, докази спроб вплинути та, ймовірно, втручання, і ми хочемо переконатися, що це буде припинено якнайшвидше", – сказав Блінкен, відповідаючи на запитання, чи порушує Китай зобов’язання Сі перед Байденом. Будь-яке втручання Китаю в наші вибори – це те, на що ми дивимося дуже уважно, і це абсолютно неприйнятно для нас, тому я хотів переконатися, що вони знову почують це повідомлення", – сказав Блінкен, додавши, що є занепокоєння не тільки щодо Китаю, а й інших країн.
Пекін неодноразово заявляв, що не втручається у вибори в США, виходячи зі свого принципу невтручання у внутрішні справи інших країн.
Нагадаємо, 25 квітня Блінкен прибув із триденним візитом до Китаю.
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А щодо жадібності - перенесення до комуняцького Китаю виробництва через дешеву робочу силу та повний при цьому ігнор щодо політичної спрямованості цієї країни, імпотентні санкції до агресора, замість реального ембарго з присіканням будь-яких лазівок щодо їх обходу, прохання не бити по кацапським НПЗ тощо
Їжте, не обляпайтесь, блд...
але ні перед виборами для Байдена набагато важливіший показник інфляції ...
чим те що диктаторські режими витирають об штати ноги і накопичують як ресурси та озброєння за рахунок їх ринку... як то кажуть після виборів хоч трава не гори...