Блінкен прибув до Китаю з візитом. Переконуватиме не допомагати росіянам

Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув із триденним візитом до Китаю. Він тиснутиме на Пекін, щоб той вплинув на китайські компанії, які беруть участь у модернізації російського оборонно-промислового комплексу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.

Держсекретар США розпочав візит із зустрічі з вищим посадовцем Китаю в Шанхаї - секретарем парткому Чень Цзініном.

"Я думаю, що важливо підкреслити цінність - більше того, необхідність - прямої взаємодії, розмов один з одним, викладення наших розбіжностей, які є реальними, і прагнення подолати їх", - сказав Блінкен на початку зустрічі.

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Чень відповів, що нещодавня розмова між лідерами обох країн сприяла "стабільному та здоровому розвитку відносин наших двох країн".

"Чи вибираємо ми співпрацю чи конфронтацію, це впливає на благополуччя обох народів, обох країн та майбутнє людства", - додав він.

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Блінкен також зустрінеться в Шанхаї з лідерами бізнесу та зі студентами, а в п’ятницю вирушить до Пекіна для переговорів зі своїм колегою, міністром закордонних справ Ван І, та ймовірної зустрічі з президентом Сі Цзіньпіном.

За даними експертів, під час візиту Блінкен чинитиме тиск на Китай, щоб Пекін вплинув на китайські компанії, які беруть участь у модернізації російського оборонно-промислового комплексу.

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Не розкриваючи подробиць, високопоставлений представник Держдепартаменту повідомив журналістам, що Вашингтон готовий "вжити кроків" проти китайських фірм, які, на його думку, завдають шкоди безпеці США та Європи.