УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8786 відвідувачів онлайн
Новини
1 594 12

Блінкен прибув до Китаю з візитом. Переконуватиме не допомагати росіянам

блінкен,ентоні

Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув із триденним візитом до Китаю. Він тиснутиме на Пекін, щоб той вплинув на китайські компанії, які беруть участь у модернізації російського оборонно-промислового комплексу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.

Держсекретар США розпочав візит із зустрічі з вищим посадовцем Китаю в Шанхаї - секретарем парткому Чень Цзініном.

"Я думаю, що важливо підкреслити цінність - більше того, необхідність - прямої взаємодії, розмов один з одним, викладення наших розбіжностей, які є реальними, і прагнення подолати їх", - сказав Блінкен на початку зустрічі.

Читайте: Китай відкидає звинувачення США у підтримці російського ВПК та наполягає на законності торгівлі з РФ

Чень відповів, що нещодавня розмова між лідерами обох країн сприяла "стабільному та здоровому розвитку відносин наших двох країн".

"Чи вибираємо ми співпрацю чи конфронтацію, це впливає на благополуччя обох народів, обох країн та майбутнє людства", - додав він.

Також читайте: США розробляють санкції проти китайських банків за фінансову підтримку Росії у війні, - WSJ

Блінкен також зустрінеться в Шанхаї з лідерами бізнесу та зі студентами, а в п’ятницю вирушить до Пекіна для переговорів зі своїм колегою, міністром закордонних справ Ван І, та ймовірної зустрічі з президентом Сі Цзіньпіном.

За даними експертів, під час візиту Блінкен чинитиме тиск на Китай, щоб Пекін вплинув на китайські компанії, які беруть участь у модернізації російського оборонно-промислового комплексу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Блінкен звинуватив Китай у розпалюванні війни в Україні через допомогу Росії

Не розкриваючи подробиць, високопоставлений представник Держдепартаменту повідомив журналістам, що Вашингтон готовий "вжити кроків" проти китайських фірм, які, на його думку, завдають шкоди безпеці США та Європи.

Автор: 

візит (1573) Китай (4501) США (22473) Блінкен (1156)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+3
Марно витрачений час. Косокий слухає та робе своє.
показати весь коментар
25.04.2024 09:06
+1
Главная смертельная проблема Украины сейчас в том, что президентом страны является Зеленский. Главная преграда на пути Украины к победе над ордой есть президент Зеленский и его слуги. Этот факт уже подтвержден годами президенства, а вернее царствования Зеленского и далее будет только хуже Украине. Цена всей деятельности Зеленского - все более и более возрастающее количество смертей украинцев!(С)
https://dl-news.defence-line.org/?p=28769
Пильнуймо Україну, від сценаріїв шиферів-стріляних, у виконанні говнобородьків!!
показати весь коментар
25.04.2024 09:10
+1
Гроші, дешеві ресурси, ринок сбуту.... Все те, що дають колонії для метрополії.
показати весь коментар
25.04.2024 10:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Марно витрачений час. Косокий слухає та робе своє.
показати весь коментар
25.04.2024 09:06 Відповісти
Косоокий буде сидіти на березі і дивитися, який труп його ворогів пропливе першим...
показати весь коментар
25.04.2024 09:13 Відповісти
Ви ж створили світову фабрику товарів - тепер шоб мати якиись вплив на Китаи потрібна переорієнтація - торгівля США - Китаи - 600 млд дол
показати весь коментар
25.04.2024 09:08 Відповісти
При демах цього точно не буде ... вони одразу при приході до влади зняли додаткові мита з Китаю... тому що дешеві китайські товари стримують інфляцію
показати весь коментар
25.04.2024 10:40 Відповісти
а китай буде переконувати США не допомагати Україні... мегаполітика, **** (а мані тримаємо в голові та примножуємо в житті)...
показати весь коментар
25.04.2024 09:09 Відповісти
Але який мотив у китайців , що їм дає допомога московії ?
показати весь коментар
25.04.2024 09:10 Відповісти
Гроші, дешеві ресурси, ринок сбуту.... Все те, що дають колонії для метрополії.
показати весь коментар
25.04.2024 10:05 Відповісти
Чекайте так в стратегічному плані московія це 1.2 трлн ввп (левова частина за разунок коралин) тобто ніщо , а глобальний світ дає Китаю значно більше з точки зору його розвитку.
на сьогодні завтра так ніби і зручно отримувати копалини зі знижкою 30% але на перспективу 10-20 років навіщо Китаю московія ?
показати весь коментар
25.04.2024 10:10 Відповісти
Знижку 30 відсотків на перспективу теж гарно мати.

"Глобальний світ" дає Китаю більше, але "більше" - це не все. До того-ж яйця краще розкладати в різні кошики. Бо якщо завтра Тайвань, то "Глобальний світ" може почати "викаблучуватись".
показати весь коментар
25.04.2024 15:06 Відповісти
Главная смертельная проблема Украины сейчас в том, что президентом страны является Зеленский. Главная преграда на пути Украины к победе над ордой есть президент Зеленский и его слуги. Этот факт уже подтвержден годами президенства, а вернее царствования Зеленского и далее будет только хуже Украине. Цена всей деятельности Зеленского - все более и более возрастающее количество смертей украинцев!(С)
https://dl-news.defence-line.org/?p=28769
Пильнуймо Україну, від сценаріїв шиферів-стріляних, у виконанні говнобородьків!!
показати весь коментар
25.04.2024 09:10 Відповісти
ТОРГАШІ-займаються "гешефтом"
показати весь коментар
25.04.2024 10:33 Відповісти
В Китае к власти пришло амбициозное поколение, которое не помнить позор и ужас прошлых войн, они самонадеянны и слишком самоуверенны, оптимизм в решении проблем военным путем основан на неинформированности, отсутствии большого ума и богатой фантазии, чтоб понять или представить к чему это все приведет!
показати весь коментар
25.04.2024 13:17 Відповісти
 
 