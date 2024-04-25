Блинкен прибыл в Китай с визитом. Будет убеждать не помогать россиянам
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с трехдневным визитом в Китай. Он будет давить на Пекин, чтобы тот повлиял на китайские компании, которые участвуют в модернизации российского оборонно-промышленного комплекса.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Reuters.
Госсекретарь США начал визит со встречи с высшим должностным лицом Китая в Шанхае - секретарем парткома Чэнь Цзинином.
"Я думаю, что важно подчеркнуть ценность - более того, необходимость - прямого взаимодействия, разговоров друг с другом, изложения наших разногласий, которые являются реальными, и стремление преодолеть их", - сказал Блинкен в начале встречи.
Чэнь ответил, что недавний разговор между лидерами обеих стран способствовал "стабильному и здоровому развитию отношений наших двух стран".
"Выбираем ли мы сотрудничество или конфронтацию, это влияет на благополучие обоих народов, обеих стран и будущее человечества", - добавил он.
Блинкен также встретится в Шанхае с лидерами бизнеса и со студентами, а в пятницу отправится в Пекин для переговоров со своим коллегой, министром иностранных дел Ван И, и вероятной встречи с президентом Си Цзиньпином.
По данным экспертов, во время визита Блинкен будет оказывать давление на Китай, чтобы Пекин повлиял на китайские компании, которые участвуют в модернизации российского оборонно-промышленного комплекса.
Не раскрывая подробностей, высокопоставленный представитель Госдепартамента сообщил журналистам, что Вашингтон готов "предпринять шаги" против китайских фирм, которые, по его мнению, наносят ущерб безопасности США и Европы.
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на сьогодні завтра так ніби і зручно отримувати копалини зі знижкою 30% але на перспективу 10-20 років навіщо Китаю московія ?
"Глобальний світ" дає Китаю більше, але "більше" - це не все. До того-ж яйця краще розкладати в різні кошики. Бо якщо завтра Тайвань, то "Глобальний світ" може почати "викаблучуватись".
https://dl-news.defence-line.org/?p=28769
Пильнуймо Україну, від сценаріїв шиферів-стріляних, у виконанні говнобородьків!!