Блинкен прибыл в Китай с визитом. Будет убеждать не помогать россиянам

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с трехдневным визитом в Китай. Он будет давить на Пекин, чтобы тот повлиял на китайские компании, которые участвуют в модернизации российского оборонно-промышленного комплекса.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Reuters.

Госсекретарь США начал визит со встречи с высшим должностным лицом Китая в Шанхае - секретарем парткома Чэнь Цзинином.

"Я думаю, что важно подчеркнуть ценность - более того, необходимость - прямого взаимодействия, разговоров друг с другом, изложения наших разногласий, которые являются реальными, и стремление преодолеть их", - сказал Блинкен в начале встречи.

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Чэнь ответил, что недавний разговор между лидерами обеих стран способствовал "стабильному и здоровому развитию отношений наших двух стран".

"Выбираем ли мы сотрудничество или конфронтацию, это влияет на благополучие обоих народов, обеих стран и будущее человечества", - добавил он.

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Блинкен также встретится в Шанхае с лидерами бизнеса и со студентами, а в пятницу отправится в Пекин для переговоров со своим коллегой, министром иностранных дел Ван И, и вероятной встречи с президентом Си Цзиньпином.

По данным экспертов, во время визита Блинкен будет оказывать давление на Китай, чтобы Пекин повлиял на китайские компании, которые участвуют в модернизации российского оборонно-промышленного комплекса.

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Не раскрывая подробностей, высокопоставленный представитель Госдепартамента сообщил журналистам, что Вашингтон готов "предпринять шаги" против китайских фирм, которые, по его мнению, наносят ущерб безопасности США и Европы.