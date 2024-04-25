РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11022 посетителя онлайн
Новости
1 594 12

Блинкен прибыл в Китай с визитом. Будет убеждать не помогать россиянам

блінкен,ентоні

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с трехдневным визитом в Китай. Он будет давить на Пекин, чтобы тот повлиял на китайские компании, которые участвуют в модернизации российского оборонно-промышленного комплекса.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Reuters.

Госсекретарь США начал визит со встречи с высшим должностным лицом Китая в Шанхае - секретарем парткома Чэнь Цзинином.

"Я думаю, что важно подчеркнуть ценность - более того, необходимость - прямого взаимодействия, разговоров друг с другом, изложения наших разногласий, которые являются реальными, и стремление преодолеть их", - сказал Блинкен в начале встречи.

Читайте: Китай отвергает обвинения США в поддержке российского ВПК и настаивает на законности торговли с РФ

Чэнь ответил, что недавний разговор между лидерами обеих стран способствовал "стабильному и здоровому развитию отношений наших двух стран".

"Выбираем ли мы сотрудничество или конфронтацию, это влияет на благополучие обоих народов, обеих стран и будущее человечества", - добавил он.

Также читайте: США разрабатывают санкции против китайских банков за финансовую поддержку России в войне, - WSJ

Блинкен также встретится в Шанхае с лидерами бизнеса и со студентами, а в пятницу отправится в Пекин для переговоров со своим коллегой, министром иностранных дел Ван И, и вероятной встречи с президентом Си Цзиньпином.

По данным экспертов, во время визита Блинкен будет оказывать давление на Китай, чтобы Пекин повлиял на китайские компании, которые участвуют в модернизации российского оборонно-промышленного комплекса.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Блинкен обвинил Китай в разжигании войны в Украине из-за помощи России

Не раскрывая подробностей, высокопоставленный представитель Госдепартамента сообщил журналистам, что Вашингтон готов "предпринять шаги" против китайских фирм, которые, по его мнению, наносят ущерб безопасности США и Европы.

Автор: 

визит (3070) Китай (2910) США (26381) Блинкен (936)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+3
Марно витрачений час. Косокий слухає та робе своє.
показать весь комментарий
25.04.2024 09:06
+1
Главная смертельная проблема Украины сейчас в том, что президентом страны является Зеленский. Главная преграда на пути Украины к победе над ордой есть президент Зеленский и его слуги. Этот факт уже подтвержден годами президенства, а вернее царствования Зеленского и далее будет только хуже Украине. Цена всей деятельности Зеленского - все более и более возрастающее количество смертей украинцев!(С)
https://dl-news.defence-line.org/?p=28769
Пильнуймо Україну, від сценаріїв шиферів-стріляних, у виконанні говнобородьків!!
показать весь комментарий
25.04.2024 09:10
+1
Гроші, дешеві ресурси, ринок сбуту.... Все те, що дають колонії для метрополії.
показать весь комментарий
25.04.2024 10:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Марно витрачений час. Косокий слухає та робе своє.
показать весь комментарий
25.04.2024 09:06 Ответить
Косоокий буде сидіти на березі і дивитися, який труп його ворогів пропливе першим...
показать весь комментарий
25.04.2024 09:13 Ответить
Ви ж створили світову фабрику товарів - тепер шоб мати якиись вплив на Китаи потрібна переорієнтація - торгівля США - Китаи - 600 млд дол
показать весь комментарий
25.04.2024 09:08 Ответить
При демах цього точно не буде ... вони одразу при приході до влади зняли додаткові мита з Китаю... тому що дешеві китайські товари стримують інфляцію
показать весь комментарий
25.04.2024 10:40 Ответить
а китай буде переконувати США не допомагати Україні... мегаполітика, **** (а мані тримаємо в голові та примножуємо в житті)...
показать весь комментарий
25.04.2024 09:09 Ответить
Але який мотив у китайців , що їм дає допомога московії ?
показать весь комментарий
25.04.2024 09:10 Ответить
Гроші, дешеві ресурси, ринок сбуту.... Все те, що дають колонії для метрополії.
показать весь комментарий
25.04.2024 10:05 Ответить
Чекайте так в стратегічному плані московія це 1.2 трлн ввп (левова частина за разунок коралин) тобто ніщо , а глобальний світ дає Китаю значно більше з точки зору його розвитку.
на сьогодні завтра так ніби і зручно отримувати копалини зі знижкою 30% але на перспективу 10-20 років навіщо Китаю московія ?
показать весь комментарий
25.04.2024 10:10 Ответить
Знижку 30 відсотків на перспективу теж гарно мати.

"Глобальний світ" дає Китаю більше, але "більше" - це не все. До того-ж яйця краще розкладати в різні кошики. Бо якщо завтра Тайвань, то "Глобальний світ" може почати "викаблучуватись".
показать весь комментарий
25.04.2024 15:06 Ответить
Главная смертельная проблема Украины сейчас в том, что президентом страны является Зеленский. Главная преграда на пути Украины к победе над ордой есть президент Зеленский и его слуги. Этот факт уже подтвержден годами президенства, а вернее царствования Зеленского и далее будет только хуже Украине. Цена всей деятельности Зеленского - все более и более возрастающее количество смертей украинцев!(С)
https://dl-news.defence-line.org/?p=28769
Пильнуймо Україну, від сценаріїв шиферів-стріляних, у виконанні говнобородьків!!
показать весь комментарий
25.04.2024 09:10 Ответить
ТОРГАШІ-займаються "гешефтом"
показать весь комментарий
25.04.2024 10:33 Ответить
В Китае к власти пришло амбициозное поколение, которое не помнить позор и ужас прошлых войн, они самонадеянны и слишком самоуверенны, оптимизм в решении проблем военным путем основан на неинформированности, отсутствии большого ума и богатой фантазии, чтоб понять или представить к чему это все приведет!
показать весь комментарий
25.04.2024 13:17 Ответить
 
 