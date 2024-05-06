Байден може зняти свою кандидатуру на користь Мішель Обами, - Der Spiegel

Президент США Джо Байден може відмовитися від участі у майбутніх президентських виборів у США. Замість себе, ймовірно, запропонує висунути кандидатуру дружини колишнього глави Білого дому Барака Обами - Мішель Обами. Про таке рішення Байден може оголосити влітку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише німецьке видання Der Spiegel.

Наразі у Демократичній партії США розглядають можливість того, що у серпні 2024 року у Чикаго, на партійному з'їзді, Байден може оголосити про зняття своєї кандидатури. При цьому, за даними джерел видання, Мішель Обаму вже внесли до списку потенційних кандидатів, щодо яких проводять громадські слухання.

Der Spiege зазначає, що багатьом американцям імпонує ідея жінки-президента.

Ще однією поважною причиною, яка може змусити Байдена відмовитися від президентства - вік. Оскільки дві третини жителів США вважають його надто старим для того, щоб керувати країною ще чотири роки. При цьому, багато американців вважають, що Дональд Трамп теж не повинен очолювати Білий дім знову, оскільки він також у похилому віці. У Демократичній партії вважають, що значні судові справи, які ведуться проти Трампа, також вплинуть на бажання виборців.

Нагадаємо, команда президента США Джо Байдена планує приділяти менше часу у своїх виступах Україні, а зосередитися насамперед на економічних проблемах країни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У США бачили докази спроб Китаю вплинути на майбутні вибори, - Блінкен