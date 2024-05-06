Байден може зняти свою кандидатуру на користь Мішель Обами, - Der Spiegel
Президент США Джо Байден може відмовитися від участі у майбутніх президентських виборів у США. Замість себе, ймовірно, запропонує висунути кандидатуру дружини колишнього глави Білого дому Барака Обами - Мішель Обами. Про таке рішення Байден може оголосити влітку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише німецьке видання Der Spiegel.
Наразі у Демократичній партії США розглядають можливість того, що у серпні 2024 року у Чикаго, на партійному з'їзді, Байден може оголосити про зняття своєї кандидатури. При цьому, за даними джерел видання, Мішель Обаму вже внесли до списку потенційних кандидатів, щодо яких проводять громадські слухання.
Der Spiege зазначає, що багатьом американцям імпонує ідея жінки-президента.
Ще однією поважною причиною, яка може змусити Байдена відмовитися від президентства - вік. Оскільки дві третини жителів США вважають його надто старим для того, щоб керувати країною ще чотири роки. При цьому, багато американців вважають, що Дональд Трамп теж не повинен очолювати Білий дім знову, оскільки він також у похилому віці. У Демократичній партії вважають, що значні судові справи, які ведуться проти Трампа, також вплинуть на бажання виборців.
Нагадаємо, команда президента США Джо Байдена планує приділяти менше часу у своїх виступах Україні, а зосередитися насамперед на економічних проблемах країни.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А мені навіть хочеться , щоб президентом в Америці була жінка. Мішель Обама чи Нікі Хейлі - не принципово, головне, щоб не расист, не сексист, не шахрай, не потенційний диктатор, одним словом - нетрамп. Якщо замислитись та згадати, то виявляється, що за всю історію людства усю страшну х*йню у світі робили та роблять чоловіки. Жінки за виробленням х*уйні помічені не були.
І тицяла в кремлі в червону кнопку "пєрєгрузкі".
Вона гавкала буквально, перед камерами,
будучи кандидатом у президенти США.
Мабуть, сама собі дуже подобалась.
То що ж такого жахливого зробила ця жінка, навідміну від її чоловіка, колишнього президента?
Какой бы ни был Трамп,Байден,Рейган или Буш и т.д .
Они имеют жизненный опыт и самое главное опыт управления большими массами, а это курам на смех ....
Взагалі-то, така зневага до Хіларі була лише на раісі, тому що лише там мріяли про перемогу трампа. Ляксєй8 - спалив хатку.
А чому Байден не може взяти у віце-президенти Нікі Хейлі?
Мои источники абсолютно НЕ подтверждают эту якобы новость. А мои источники намного круче и точнее, чем у Der Spiegel.
Байден готовится к выборам, штаб политтехнологов трудится, экономика в отличном состоянии и рейтинги Байдена - тоже.
О. Пономарь.
Ну а після президентства через неї Обамам відкотили 150+ млн типу за книжки, яких ніхто не бачив.
Пс - погугліть такого собі Tony Rezko, про бандитський клан це не метафора.
Запомни-успех Америки это белый мужчина с кольтом и библией , а все эти бредни про равенство -утопия.
Я лично в прошлом году увидел во что превратилась Барселона, там гей мер и засилье всякого сброда арабо-негров , в храмы там ходят только туристы и то на экскурсии.
Африка большая как и Азия только туда никто не хочет ехать, подумай почему?
Ведь демократы позволяют им их сородичам туда перебираться.
С США уже началась эмиграция в Европу белых состоятельных людей.