У передвиборчий період Байден планує менше використовувати тему України, - Politico

Після ухвалення пакета допомоги Україні, команда президента США Джо Байдена планують приділяти менше часу у своїх виступах Україні, а зосередитися в першу чергу на економічних проблемах країни.

Як інформує Цензор.НЕТ про це пише Politico з посиланням на власні джерела.

Видання наголошує, що справа демократії залишатиметься центральним компонентом передвиборчої кампанії Байдена - як об'єднуюча нитка для обговорення всього, від України і Дональда Трампа до абортів, безпеки зброї та освіти.

Білий дім і помічники у передвиборчій кампанії заявили, що не передбачають безперервного піару, спрямованого на посилення підтримки війни в Україні в найближчі місяці.

"Тепер, коли Конгрес прийняв додаткові асигнування, це питання, природно, стало менш актуальним", - зазначив співрозмовник Politico.

Тема України лунатиме задля критики Трампа, а також в межах загального акценту Байдена на його відданості демократії. Проте закликів до більшої підтримки Україні в найближчі місяці очікувати точно не варто.

Нагадаємо, 24 квітня президент США Джо Байден підписав закон про допомогу союзникам.

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