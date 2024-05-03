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У передвиборчий період Байден планує менше використовувати тему України, - Politico

байден,джо

Після ухвалення пакета допомоги Україні, команда президента США Джо Байдена планують приділяти менше часу у своїх виступах Україні, а зосередитися в першу чергу на економічних проблемах країни.

Як інформує Цензор.НЕТ про це пише Politico з посиланням на власні джерела.

Видання наголошує, що справа демократії залишатиметься центральним компонентом передвиборчої кампанії Байдена - як об'єднуюча нитка для обговорення всього, від України і Дональда Трампа до абортів, безпеки зброї та освіти.

Білий дім і помічники у передвиборчій кампанії заявили, що не передбачають безперервного піару, спрямованого на посилення підтримки війни в Україні в найближчі місяці.

"Тепер, коли Конгрес прийняв додаткові асигнування, це питання, природно, стало менш актуальним", - зазначив  співрозмовник Politico.

Тема України лунатиме задля критики Трампа, а також в межах загального акценту Байдена на його відданості демократії. Проте закликів до більшої підтримки Україні в найближчі місяці очікувати точно не варто.

Нагадаємо, 24 квітня президент США Джо Байден підписав закон про допомогу союзникам.

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Автор: 

Байден Джо (2883) вибори (6683) США (22525)


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*******,главное упитанные атакамсы и прочее в пути и это еще с бк от чехии и все не так уж и плохо вырисовываеться)
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03.05.2024 07:07 Відповісти
Допомога потрібна кожен день - рашка передиху не знає
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03.05.2024 07:20 Відповісти
"Тема України лунатиме задля критики Трампа, а також в межах загального акценту Байдена на його відданості демократії."

Треба ще щось пояснювати?
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03.05.2024 07:35 Відповісти
А що ще треба пояснювати.Байден-презідент США,а не України.Американці не збираються воювати з рашкою за Украіну.Бо ім непотрібна Украінська замля,і вони не збираються присоєденяти 52м штатом.
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03.05.2024 08:19 Відповісти
Воювати не збираються, це зрозуміло. Хоча із Німеччиною воювали. Але всю необхідну допомогу Україні надати цілком могли, але не дали. А це прерогатива особисто Байдена.
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03.05.2024 09:19 Відповісти
Це прерогатива в першу чергу Конгресу, а як "просто" провести допомогу Україні, ми вже всі побачили.
Тим більше стандартний виборець в США, зразка 21 століття, готовий обміняти не лише Україну, а і саме США, на зниження вартості галону бензину на 5 центів. І політики під це підлаштовуються.
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03.05.2024 10:15 Відповісти
Вже і так ''попользували''
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03.05.2024 09:07 Відповісти
Деды (один маразматик, другой авантюрист) уже достали и заболбали свои идиотизмом и старческими проблемами в мышлении, нужны кандидаты среднего возраста, ни зеленые молокососы, ни старые пердуны!!
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03.05.2024 09:22 Відповісти
 
 