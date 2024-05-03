У передвиборчий період Байден планує менше використовувати тему України, - Politico
Після ухвалення пакета допомоги Україні, команда президента США Джо Байдена планують приділяти менше часу у своїх виступах Україні, а зосередитися в першу чергу на економічних проблемах країни.
Як інформує Цензор.НЕТ про це пише Politico з посиланням на власні джерела.
Видання наголошує, що справа демократії залишатиметься центральним компонентом передвиборчої кампанії Байдена - як об'єднуюча нитка для обговорення всього, від України і Дональда Трампа до абортів, безпеки зброї та освіти.
Білий дім і помічники у передвиборчій кампанії заявили, що не передбачають безперервного піару, спрямованого на посилення підтримки війни в Україні в найближчі місяці.
"Тепер, коли Конгрес прийняв додаткові асигнування, це питання, природно, стало менш актуальним", - зазначив співрозмовник Politico.
Тема України лунатиме задля критики Трампа, а також в межах загального акценту Байдена на його відданості демократії. Проте закликів до більшої підтримки Україні в найближчі місяці очікувати точно не варто.
Нагадаємо, 24 квітня президент США Джо Байден підписав закон про допомогу союзникам.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Треба ще щось пояснювати?
Тим більше стандартний виборець в США, зразка 21 століття, готовий обміняти не лише Україну, а і саме США, на зниження вартості галону бензину на 5 центів. І політики під це підлаштовуються.