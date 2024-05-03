В предвыборный период Байден планирует меньше использовать тему Украины, - Politico
После принятия пакета помощи Украине, команда президента США Джо Байдена планируют уделять меньше внимания в своих выступлениях Украине, а сосредоточится, в первую очередь, на экономических проблемах страны.
Как информирует Цензор.НЕТ об этом пишет Politico со ссылкой на свои источники.
Издание отмечает, что дело демократии будет оставаться центральным компонентом предвыборной кампании Байдена - как объединяющая нить для обсуждения всего, от Украины и Дональда Трампа до абортов, безопасности оружия и образования.
Белый дом и помощники в предвыборной кампании заявили, что не предусматривают непрерывного пиара, направленного на усиление поддержки войны в Украине в ближайшие месяцы.
"Теперь, когда Конгресс принял дополнительные ассигнования, этот вопрос, естественно, стал менее актуальным", - отметил собеседник Politico.
Тема Украины будет звучать для критики Трампа, а также в рамках общего акцента Байдена на его преданности демократии. Однако призывов к большей поддержке Украины в ближайшие месяцы ожидать точно не стоит.
Напомним, 24 апреля президент США Джо Байден подписал закон о помощи союзникам.
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Тим більше стандартний виборець в США, зразка 21 століття, готовий обміняти не лише Україну, а і саме США, на зниження вартості галону бензину на 5 центів. І політики під це підлаштовуються.