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В предвыборный период Байден планирует меньше использовать тему Украины, - Politico

байден,джо

После принятия пакета помощи Украине, команда президента США Джо Байдена планируют уделять меньше внимания в своих выступлениях Украине, а сосредоточится, в первую очередь, на экономических проблемах страны.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом пишет Politico со ссылкой на свои источники.

Издание отмечает, что дело демократии будет оставаться центральным компонентом предвыборной кампании Байдена - как объединяющая нить для обсуждения всего, от Украины и Дональда Трампа до абортов, безопасности оружия и образования.

Белый дом и помощники в предвыборной кампании заявили, что не предусматривают непрерывного пиара, направленного на усиление поддержки войны в Украине в ближайшие месяцы.

"Теперь, когда Конгресс принял дополнительные ассигнования, этот вопрос, естественно, стал менее актуальным", - отметил собеседник Politico.

Тема Украины будет звучать для критики Трампа, а также в рамках общего акцента Байдена на его преданности демократии. Однако призывов к большей поддержке Украины в ближайшие месяцы ожидать точно не стоит.

Напомним, 24 апреля президент США Джо Байден подписал закон о помощи союзникам.

Читайте также: США уже на этой неделе начинают отправлять оружие Украине, - Байден

Автор: 

Байден Джо (2785) выборы (24722) США (26422)


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*******,главное упитанные атакамсы и прочее в пути и это еще с бк от чехии и все не так уж и плохо вырисовываеться)
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03.05.2024 07:07 Ответить
Допомога потрібна кожен день - рашка передиху не знає
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03.05.2024 07:20 Ответить
"Тема України лунатиме задля критики Трампа, а також в межах загального акценту Байдена на його відданості демократії."

Треба ще щось пояснювати?
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03.05.2024 07:35 Ответить
А що ще треба пояснювати.Байден-презідент США,а не України.Американці не збираються воювати з рашкою за Украіну.Бо ім непотрібна Украінська замля,і вони не збираються присоєденяти 52м штатом.
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03.05.2024 08:19 Ответить
Воювати не збираються, це зрозуміло. Хоча із Німеччиною воювали. Але всю необхідну допомогу Україні надати цілком могли, але не дали. А це прерогатива особисто Байдена.
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03.05.2024 09:19 Ответить
Це прерогатива в першу чергу Конгресу, а як "просто" провести допомогу Україні, ми вже всі побачили.
Тим більше стандартний виборець в США, зразка 21 століття, готовий обміняти не лише Україну, а і саме США, на зниження вартості галону бензину на 5 центів. І політики під це підлаштовуються.
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03.05.2024 10:15 Ответить
Вже і так ''попользували''
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03.05.2024 09:07 Ответить
Деды (один маразматик, другой авантюрист) уже достали и заболбали свои идиотизмом и старческими проблемами в мышлении, нужны кандидаты среднего возраста, ни зеленые молокососы, ни старые пердуны!!
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03.05.2024 09:22 Ответить
 
 