В предвыборный период Байден планирует меньше использовать тему Украины, - Politico

После принятия пакета помощи Украине, команда президента США Джо Байдена планируют уделять меньше внимания в своих выступлениях Украине, а сосредоточится, в первую очередь, на экономических проблемах страны.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом пишет Politico со ссылкой на свои источники.

Издание отмечает, что дело демократии будет оставаться центральным компонентом предвыборной кампании Байдена - как объединяющая нить для обсуждения всего, от Украины и Дональда Трампа до абортов, безопасности оружия и образования.

Белый дом и помощники в предвыборной кампании заявили, что не предусматривают непрерывного пиара, направленного на усиление поддержки войны в Украине в ближайшие месяцы.

"Теперь, когда Конгресс принял дополнительные ассигнования, этот вопрос, естественно, стал менее актуальным", - отметил собеседник Politico.

Тема Украины будет звучать для критики Трампа, а также в рамках общего акцента Байдена на его преданности демократии. Однако призывов к большей поддержке Украины в ближайшие месяцы ожидать точно не стоит.

Напомним, 24 апреля президент США Джо Байден подписал закон о помощи союзникам.

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