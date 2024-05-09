Кемерон закличе держави-члени НАТО збільшити свої витрати на оборону, - Bloomberg

В першій великій промові після повернення до уряду голова МЗС Великої Британії Девід Кемерон звернеться до союзників по НАТО із закликом спочатку витрачати на оборону обіцяні 2% від ВВП, а потім збільшити ці витрати до 2,5%.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Bloomberg.

Також він має заявити, що "занадто малі і запізнілі дії лише підштовхують агресора".

"Я бачу занадто багато прикладів того, що цей урок не був засвоєний. Хоча багато країн критикували атаки хуситів, лише США і Велика Британія захотіли та змогли зробити крок вперед і завдати удару у відповідь. Або ж витрати на оборону в Європі, куди все ще дехто не бажає інвестувати, навіть коли на нашому континенті вирує війна", - попередить Кемерон у своєму виступі в Національному центрі кібербезпеки.

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Скільки країна НАТО витрачають на оборону

Bloomberg пише, що промова Джонсона стане докором для країн НАТО, які все ще не виконують дану 10 років тому обіцянку витрачати на оборону 2% від ВВП.

Агентство зазначає, що вторгнення РФ в Україну підштовхнуло НАТО до збільшення витрат на оборону. Канада, Іспанія та Італія намагаються досягти показника у 2%. Німеччина - найбільша економіка Європи - досягла цієї мети лише нещодавно.

Британський уряд тим часом пообіцяв до 2030 року збільшити витрати на оборону до 2,5% ВВП.

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"Ми перебуваємо в битві воль. Ми всі повинні довести, що наші супротивники помиляються - Британія, наші союзники та партнери в усьому світі. Так не може тривати далі. Ми повинні бути жорсткішими і наполегливішими", - скаже Кемерон.