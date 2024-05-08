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Кемерон зустрівся із Сіярто, щоб обговорити підтримку України

Кемерон провів зустріч з Сіярто

Очільник МЗС Великої Британії Девід Кемерон провів зустріч зі своїм угорським колегою Петером Сіярто. Дипломати, зокрема, говорили про підтримку України.

Про це міністр закордонних справ Великої Британії повідомив у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

За словами Кемерона, він провів цю зустріч, щоб обговорити питання підтримки України. Крім цього, однією з тем розмови дипломатів була важливість збереження євроатлантичної єдності.

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Кемерон зазначив, що Британія готова підтримувати Україну, скільки це буде необхідно.

Нещодавній візит Кемерона в Україну

Як відомо, очільник британського МЗС Девід Кемерон 2-3 травня побував в Україні. Політик відвідав Львів та Київ. Зокрема, під час візиту до столиці Кемерон зустрівся з українським лідером Володимиром Зеленським та розпочав переговори з Україною щодо 100-річного партнерства.

Також британський дипломат підтвердив надання £36 млн допомоги для енергетичної інфраструктури України, включно з £20 млн екстреного фінансування для відновлення після нещодавньої хвилі атак на критичну інфраструктуру України та ще 16 для переможців конкурсу інноваційних проєктів Innovate Ukraine.

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Автор: 

Велика Британія (5553) Угорщина (2264) Кемерон Девід (110) Сійярто Петер (352)


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Чи не забув сіярто надіти памперс , бо може виникнути казус на цій зустрічі ...
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08.05.2024 19:11 Відповісти
Судячи з фото,цей сіярто-дірявий півень.
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08.05.2024 19:46 Відповісти
це можно розцінювати як тренувальни спарінг перед зустріччю з лавровим?
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08.05.2024 19:13 Відповісти
вріж йому у вухо від нас
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08.05.2024 19:24 Відповісти
Трохи британського чобота на мадярське фаберже сприяє ясності думок у кодлі прокремлівських ************ на ставці.
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08.05.2024 19:25 Відповісти
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08.05.2024 19:28 Відповісти
Який абсурд.🥴
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08.05.2024 19:44 Відповісти
Орбан сциканув, послав Сіярто . Сциканув, бо після рандеву Оранжевого Донні з Камероном допомога Україні вийшла на фінішну пряму і лячно Вітюші, що з ним трампиться теж саме.
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08.05.2024 20:25 Відповісти
 
 