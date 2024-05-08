Кемерон зустрівся із Сіярто, щоб обговорити підтримку України

Очільник МЗС Великої Британії Девід Кемерон провів зустріч зі своїм угорським колегою Петером Сіярто. Дипломати, зокрема, говорили про підтримку України.

Про це міністр закордонних справ Великої Британії повідомив у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

За словами Кемерона, він провів цю зустріч, щоб обговорити питання підтримки України. Крім цього, однією з тем розмови дипломатів була важливість збереження євроатлантичної єдності.

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Кемерон зазначив, що Британія готова підтримувати Україну, скільки це буде необхідно.

Нещодавній візит Кемерона в Україну

Як відомо, очільник британського МЗС Девід Кемерон 2-3 травня побував в Україні. Політик відвідав Львів та Київ. Зокрема, під час візиту до столиці Кемерон зустрівся з українським лідером Володимиром Зеленським та розпочав переговори з Україною щодо 100-річного партнерства.

Також британський дипломат підтвердив надання £36 млн допомоги для енергетичної інфраструктури України, включно з £20 млн екстреного фінансування для відновлення після нещодавньої хвилі атак на критичну інфраструктуру України та ще 16 для переможців конкурсу інноваційних проєктів Innovate Ukraine.

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