Кэмерон встретился с Сиярто, чтобы обсудить поддержку Украины
Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон провел встречу со своим венгерским коллегой Петером Сийярто. Дипломаты, в частности, говорили о поддержке Украины.
Об этом министр иностранных дел Великобритании сообщил в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
По словам Кэмерона, он провел эту встречу, чтобы обсудить вопросы поддержки Украины. Кроме этого, одной из тем разговора дипломатов была важность сохранения евроатлантического единства.
Кэмерон отметил, что Британия готова поддерживать Украину, сколько это будет необходимо.
Недавний визит Кэмерона в Украину
Как известно, глава британского МИД Дэвид Кэмерон 2-3 мая побывал в Украине. Политик посетил Львов и Киев. В частности, во время визита в столицу Кэмерон встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским и начал переговоры с Украиной относительно 100-летнего партнерства.
Также британский дипломат подтвердил предоставление £36 млн помощи для энергетической инфраструктуры Украины, включая £20 млн экстренного финансирования для восстановления после недавней волны атак на критическую инфраструктуру Украины и еще 16 для победителей конкурса инновационных проектов Innovate Ukraine.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль