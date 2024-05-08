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Кэмерон встретился с Сиярто, чтобы обсудить поддержку Украины

Кемерон провів зустріч з Сіярто

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон провел встречу со своим венгерским коллегой Петером Сийярто. Дипломаты, в частности, говорили о поддержке Украины.

Об этом министр иностранных дел Великобритании сообщил в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

По словам Кэмерона, он провел эту встречу, чтобы обсудить вопросы поддержки Украины. Кроме этого, одной из тем разговора дипломатов была важность сохранения евроатлантического единства.

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Кэмерон отметил, что Британия готова поддерживать Украину, сколько это будет необходимо.

Недавний визит Кэмерона в Украину

Как известно, глава британского МИД Дэвид Кэмерон 2-3 мая побывал в Украине. Политик посетил Львов и Киев. В частности, во время визита в столицу Кэмерон встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским и начал переговоры с Украиной относительно 100-летнего партнерства.

Также британский дипломат подтвердил предоставление £36 млн помощи для энергетической инфраструктуры Украины, включая £20 млн экстренного финансирования для восстановления после недавней волны атак на критическую инфраструктуру Украины и еще 16 для победителей конкурса инновационных проектов Innovate Ukraine.

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Автор: 

Великобритания (4931) Венгрия (1934) Кэмерон Дэвид (247) Сийярто Петер (320)


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Чи не забув сіярто надіти памперс , бо може виникнути казус на цій зустрічі ...
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08.05.2024 19:11 Ответить
Судячи з фото,цей сіярто-дірявий півень.
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08.05.2024 19:46 Ответить
це можно розцінювати як тренувальни спарінг перед зустріччю з лавровим?
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08.05.2024 19:13 Ответить
вріж йому у вухо від нас
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08.05.2024 19:24 Ответить
Трохи британського чобота на мадярське фаберже сприяє ясності думок у кодлі прокремлівських ************ на ставці.
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08.05.2024 19:25 Ответить
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08.05.2024 19:28 Ответить
Який абсурд.🥴
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08.05.2024 19:44 Ответить
Орбан сциканув, послав Сіярто . Сциканув, бо після рандеву Оранжевого Донні з Камероном допомога Україні вийшла на фінішну пряму і лячно Вітюші, що з ним трампиться теж саме.
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08.05.2024 20:25 Ответить
 
 