Кэмерон в Киеве начал переговоры с Украиной о 100-летнем партнерстве

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон во время визита в Киев начал переговоры с Украиной относительно 100-летнего партнерства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило посольство Великобритании.

"Мы все должны делать больше, чтобы обеспечить Украине то, что ей нужно для победы", - цитирует Кэмерона посольство.

Кэмерон также подтвердил предоставление £36 млн помощи для энергетической инфраструктуры Украины, включая £20 млн экстренного финансирования для восстановления после недавней волны атак на критическую инфраструктуру Украины и еще 16 - для победителей конкурса инновационных проектов Innovate Ukraine.

"Министр начал переговоры с Украиной относительно 100-летнего партнерства - нового соглашения, которое построит прочные связи между нашими двумя странами во всем спектре отношений: от торговли, безопасности и обороны, до науки и технологий, образования, культуры и многого другого", - добавили там.

Дэвид Кэмерон в Киеве

Напомним, 3 мая президент Владимир Зеленский сообщил, что провел встречу с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном.

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