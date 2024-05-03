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Кэмерон в Киеве начал переговоры с Украиной о 100-летнем партнерстве

кемерон

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон во время визита в Киев начал переговоры с Украиной относительно 100-летнего партнерства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило посольство Великобритании.

"Мы все должны делать больше, чтобы обеспечить Украине то, что ей нужно для победы", - цитирует Кэмерона посольство.

Кэмерон также подтвердил предоставление £36 млн помощи для энергетической инфраструктуры Украины, включая £20 млн экстренного финансирования для восстановления после недавней волны атак на критическую инфраструктуру Украины и еще 16 - для победителей конкурса инновационных проектов Innovate Ukraine.

"Министр начал переговоры с Украиной относительно 100-летнего партнерства - нового соглашения, которое построит прочные связи между нашими двумя странами во всем спектре отношений: от торговли, безопасности и обороны, до науки и технологий, образования, культуры и многого другого", - добавили там.

Дэвид Кэмерон в Киеве

Напомним, 3 мая президент Владимир Зеленский сообщил, что провел встречу с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном.

Также читайте: Британия будет ежегодно выделять на военную помощь Украине 3 млрд фунтов, - Кэмерон

Автор: 

Великобритания (4929) Кэмерон Дэвид (247)


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Топ комментарии
+3
А до чого тут Великобританія? "Нормандія-Німан" - це французи!
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03.05.2024 12:17
+3
Ясно! Для цього треба щоб Росія окупувала Францію чи Великобританію...
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03.05.2024 12:24
+2
100 років - це потужно - а зараз авіаціинии полк "Нормандія - Нєман 2" в Украіну - нє?
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03.05.2024 12:10
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100 років - це потужно - а зараз авіаціинии полк "Нормандія - Нєман 2" в Украіну - нє?
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03.05.2024 12:10 Ответить
А до чого тут Великобританія? "Нормандія-Німан" - це французи!
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03.05.2024 12:17 Ответить
Я знаю - для прикладу - шо и так можна
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03.05.2024 12:19 Ответить
Ясно! Для цього треба щоб Росія окупувала Францію чи Великобританію...
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03.05.2024 12:24 Ответить
До того. Кемерон відмовляє Макрона.
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03.05.2024 22:15 Ответить
Готуємось до "сторічної війни"?
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03.05.2024 12:14 Ответить
No, because England lost the Hundred Years' War (1337-1453).
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03.05.2024 12:20 Ответить
This time, not Great Britain, but Ukraine will be at war for a hundred years.
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03.05.2024 12:40 Ответить
...дермак може не дозволити Зєлє підсунути кацапам аж таку "кАку"
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03.05.2024 12:26 Ответить
виходить, шо 52 річний власник 46 річного янелоха ще собі одне життя у корита наміряв.
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03.05.2024 12:28 Ответить
Наскільки я розумію - відсьогодні будуть відліковувати історію нового об'єднання, який стане більш дієвим нащадком НАТО, а можливо і ЄС.
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03.05.2024 12:43 Ответить
Будуть. Якщо встигнуть створити це об'єднання до "Всесвітнього самміту Вічного Миру".
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03.05.2024 12:55 Ответить
Наступає Мір всесвітній - хабадський!
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03.05.2024 13:30 Ответить
Не так одразу. Спочатку "рускій", за ним "кєтайскій", а вже потім ...
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03.05.2024 17:13 Ответить
Тільки не кажіть що Британія пообіцяла підтримувати нас у війні з росією ще сто років.
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03.05.2024 13:08 Ответить
2124? А як щодо 2024-го?
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03.05.2024 13:57 Ответить
Це значить, що 100 років британська ЯЗ, розташована на українській землі, буде стерегти орду.
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03.05.2024 15:08 Ответить
Так, сторічне... якщо до влади тамтешній простий нарід не приведе свого трумпа/орбана. Тоді сто років можуть закінчитися достроково
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03.05.2024 15:17 Ответить
Тренд вже позначений. Прем'єр-міністр, мер Лондона - "істінниє брітанци"... Відповідно до національно-етнічного складу...
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03.05.2024 17:20 Ответить
 
 