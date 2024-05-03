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Новини
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Кемерон у Києві розпочав переговори з Україною щодо 100-річного партнерства

кемерон

Глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон під час візиту до Києва розпочав переговори з Україною щодо 100-річного партнерства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило посольство Великої Британії.

"Ми всі повинні робити більше, щоб забезпечити Україні те, що їй потрібно для перемоги", - цитує Кемерона посольство.

Кемерон також підтвердив надання £36 млн допомоги для енергетичної інфраструктури України, включно з £20 млн екстреного фінансування для відновлення після нещодавньої хвилі атак на критичну інфраструктуру України та ще 16 для переможців конкурсу інноваційних проєктів Innovate Ukraine.

"Міністр розпочав переговори з Україною щодо 100-річного партнерства – нової угоди, яка побудує міцні зв’язки між нашими двома країнами у всьому спектрі стосунків: від торгівлі, безпеки та оборони, до науки та технологій, освіти, культури та багато іншого", - додали там.

Девід Кемерон у Києві

Нагадаємо, 3 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що провів зустріч із главою МЗС Великої Британії Девідом Кемероном.

Читайте: Україна має право бити про цілях на території РФ британською зброєю, - Кемерон

Автор: 

Велика Британія (5551) Кемерон Девід (110)


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Топ коментарі
+3
А до чого тут Великобританія? "Нормандія-Німан" - це французи!
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03.05.2024 12:17
+3
Ясно! Для цього треба щоб Росія окупувала Францію чи Великобританію...
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03.05.2024 12:24
+2
100 років - це потужно - а зараз авіаціинии полк "Нормандія - Нєман 2" в Украіну - нє?
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03.05.2024 12:10
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100 років - це потужно - а зараз авіаціинии полк "Нормандія - Нєман 2" в Украіну - нє?
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03.05.2024 12:10 Відповісти
А до чого тут Великобританія? "Нормандія-Німан" - це французи!
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03.05.2024 12:17 Відповісти
Я знаю - для прикладу - шо и так можна
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03.05.2024 12:19 Відповісти
Ясно! Для цього треба щоб Росія окупувала Францію чи Великобританію...
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03.05.2024 12:24 Відповісти
До того. Кемерон відмовляє Макрона.
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03.05.2024 22:15 Відповісти
Готуємось до "сторічної війни"?
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03.05.2024 12:14 Відповісти
No, because England lost the Hundred Years' War (1337-1453).
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03.05.2024 12:20 Відповісти
This time, not Great Britain, but Ukraine will be at war for a hundred years.
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03.05.2024 12:40 Відповісти
...дермак може не дозволити Зєлє підсунути кацапам аж таку "кАку"
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03.05.2024 12:26 Відповісти
виходить, шо 52 річний власник 46 річного янелоха ще собі одне життя у корита наміряв.
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03.05.2024 12:28 Відповісти
Наскільки я розумію - відсьогодні будуть відліковувати історію нового об'єднання, який стане більш дієвим нащадком НАТО, а можливо і ЄС.
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03.05.2024 12:43 Відповісти
Будуть. Якщо встигнуть створити це об'єднання до "Всесвітнього самміту Вічного Миру".
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03.05.2024 12:55 Відповісти
Наступає Мір всесвітній - хабадський!
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03.05.2024 13:30 Відповісти
Не так одразу. Спочатку "рускій", за ним "кєтайскій", а вже потім ...
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03.05.2024 17:13 Відповісти
Тільки не кажіть що Британія пообіцяла підтримувати нас у війні з росією ще сто років.
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03.05.2024 13:08 Відповісти
2124? А як щодо 2024-го?
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03.05.2024 13:57 Відповісти
Це значить, що 100 років британська ЯЗ, розташована на українській землі, буде стерегти орду.
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03.05.2024 15:08 Відповісти
Так, сторічне... якщо до влади тамтешній простий нарід не приведе свого трумпа/орбана. Тоді сто років можуть закінчитися достроково
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03.05.2024 15:17 Відповісти
Тренд вже позначений. Прем'єр-міністр, мер Лондона - "істінниє брітанци"... Відповідно до національно-етнічного складу...
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03.05.2024 17:20 Відповісти
 
 