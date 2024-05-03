Кемерон у Києві розпочав переговори з Україною щодо 100-річного партнерства

Глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон під час візиту до Києва розпочав переговори з Україною щодо 100-річного партнерства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило посольство Великої Британії.

"Ми всі повинні робити більше, щоб забезпечити Україні те, що їй потрібно для перемоги", - цитує Кемерона посольство.

Кемерон також підтвердив надання £36 млн допомоги для енергетичної інфраструктури України, включно з £20 млн екстреного фінансування для відновлення після нещодавньої хвилі атак на критичну інфраструктуру України та ще 16 для переможців конкурсу інноваційних проєктів Innovate Ukraine.

"Міністр розпочав переговори з Україною щодо 100-річного партнерства – нової угоди, яка побудує міцні зв’язки між нашими двома країнами у всьому спектрі стосунків: від торгівлі, безпеки та оборони, до науки та технологій, освіти, культури та багато іншого", - додали там.

Девід Кемерон у Києві

Нагадаємо, 3 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що провів зустріч із главою МЗС Великої Британії Девідом Кемероном.

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