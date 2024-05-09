Кэмерон призовет государства-члены НАТО увеличить свои расходы на оборону, - Bloomberg

В первой большой речи после возвращения в правительство глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон обратится к союзникам по НАТО с призывом сначала тратить на оборону обещанные 2% от ВВП, а затем увеличить эти расходы до 2,5%.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Bloomberg.

Также он должен заявить, что "слишком малые и запоздалые действия только подталкивают агрессора".

"Я вижу слишком много примеров того, что этот урок не был усвоен. Хотя многие страны критиковали атаки хуситов, только США и Великобритания захотели и смогли сделать шаг вперед и нанести ответный удар. Или же расходы на оборону в Европе, куда все еще некоторые не желают инвестировать, даже когда на нашем континенте бушует война", - предупредит Кэмерон в своем выступлении в Национальном центре кибербезопасности.

Также читайте: Туск призвал ЕС увеличить расходы на оборону и создать общую систему ПВО

Сколько страна НАТО тратят на оборону

Bloomberg пишет, что речь Джонсона станет укором для стран НАТО, которые все еще не выполняют данное 10 лет назад обещание тратить на оборону 2% от ВВП.

Агентство отмечает, что вторжение РФ в Украину подтолкнуло НАТО к увеличению расходов на оборону. Канада, Испания и Италия пытаются достичь показателя в 2%. Германия - крупнейшая экономика Европы - достигла этой цели лишь недавно.

Британское правительство тем временем пообещало к 2030 году увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП.

Также читайте: РФ пригрозила Британии ударами по ее "военным объектам и технике на территории Украины и за ее пределами"

"Мы находимся в битве воль. Мы все должны доказать, что наши противники ошибаются - Британия, наши союзники и партнеры во всем мире. Так не может продолжаться дальше. Мы должны быть жестче и настойчивее", - скажет Кэмерон.