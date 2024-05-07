Туск призвал ЕС увеличить расходы на оборону и создать общую систему ПВО

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Европейский Союз должен направить на оборону не менее 100 миллиардов евро. Глава польского правительства также призвал создать общую систему противовоздушной обороны. Соответствующие заявления политик сделал на экономической конференции в Катовице.

Об этом пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Во время выступления Туск отметил, что длительные дебаты относительно повышения обороноспособности блока должны вскоре завершиться принятием решений.

"Много денег, потраченных хорошо и с умом на безопасность Европы, позволят надолго удержать войну от границ Европы. Возможно, навсегда", - сказал польский премьер.

Туск также призвал усилить увеличение расходов на обороноспособность. По его словам, ближайшие годы региону нужно посвятить повышению военной готовности, достаточной для того, чтобы быть сдерживающим фактором против потенциальных противников.

Также читайте: Если бы Европа была лучше подготовлена, Россия, возможно, не напала бы на Украину, - Туск

Политик также призвал блок создать совместную систему противовоздушной обороны и укрепить внешнюю границу.

К слову, заявления польского премьера поддержала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая тоже выступала на экономической конференции в Катовице. Она заявила, что ЕС должен "восстановить, пополнить и трансформировать" свои войска и поддержала призыв Туска по созданию общей системы ПВО.

Читайте также: Туск и Фредериксен обсудили идею создания "железного купола" над Европой

Ранее глава польского правительства высказал мнение, что полномасштабного вторжения РФ в Украину можно было бы избежать, если бы европейские государства заранее лучше подготовились. Туск также отметил, что Европа должна осознать, что может сделать больше в борьбе со злом, говоря о нападении России на Украину.