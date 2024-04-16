Туск и Фредериксен обсудили идею создания "железного купола" над Европой

Премьер Польши Дональд Туск и его датская коллега Мэтте Фредриксен обсудили возможность создания "железного купола" для защиты Европы от воздушных атак.

Об этом сообщила пресс-служба канцелярии польского премьера, информирует Цензор.НЕТ.

Там отметили, что одной из тем встречи с премьер-министром Дании были переговоры о построении эффективной противоракетной и противовоздушной обороны в Европе.

Глава польского правительства подчеркнул, что Польша хочет участвовать в работе по строительству "железного купола" вместе с другими странами ЕС.

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"Дания, а также Германия и Великобритания сотрудничают в рамках Европейского союза по созданию европейской системы противоракетной и противовоздушной обороны", – сказал Туск.

По словам премьера, нападение Ирана на Израиль подтвердило важность наличия "железного купола".

"Я рад, что госпожа премьер-министр положительно отреагировала на мое намерение присоединить Польшу к этому проекту в Европе", - добавил Туск.

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