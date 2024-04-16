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Туск и Фредериксен обсудили идею создания "железного купола" над Европой

туск

Премьер Польши Дональд Туск и его датская коллега Мэтте Фредриксен обсудили возможность создания "железного купола" для защиты Европы от воздушных атак.

Об этом сообщила пресс-служба канцелярии польского премьера, информирует Цензор.НЕТ.

Там отметили, что одной из тем встречи с премьер-министром Дании были переговоры о построении эффективной противоракетной и противовоздушной обороны в Европе.

Глава польского правительства подчеркнул, что Польша хочет участвовать в работе по строительству "железного купола" вместе с другими странами ЕС.

Также читайте: Украина и Польша рассматривают сценарий защиты западных областей польскими системами Patriot, - Кулеба

"Дания, а также Германия и Великобритания сотрудничают в рамках Европейского союза по созданию европейской системы противоракетной и противовоздушной обороны", – сказал Туск.

По словам премьера, нападение Ирана на Израиль подтвердило важность наличия "железного купола".

"Я рад, что госпожа премьер-министр положительно отреагировала на мое намерение присоединить Польшу к этому проекту в Европе", - добавил Туск.

Читайте также: Европа достаточно богата, чтобы помочь Украине оружием и боеприпасами, - премьер Польши Туск

Автор: 

Дания (578) ПВО (2701) Польша (8394) Туск (731) Фредериксен (78)


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Топ комментарии
+10
А Україна хай їбеться, як хоче, наскіки я зрозумів
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16.04.2024 10:13
+6
набагато дешевше просто розвалити імперію орків, або зробити її немічною... але багато але...
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16.04.2024 10:11
+6
Купол над Європою! Ой, насмішили!. Всією Європою 100 000 снарядів зробить не можуть а тут купол. Краще збирайте гроші на памперси. Це все що ця безяєчна Європа може зробить.
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16.04.2024 10:14
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Над Европой, понятно? Вот такие у нас друзья.
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16.04.2024 10:06 Ответить
Очередной чистый популизм туска
Создание и ПОДДЕРЖАНИЕ в рабочем состоянии такого МОНСТРА куполо-системы нужно ОЧЕНЬ много сотрудничества и ДЕНЕГ
Особенно на поддержание в рабочем состоянии
НИКТО в Эвропе такого не потянет
Подобное создавали в ссср, пока дельтаплан не сел на Красной площади
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16.04.2024 12:57 Ответить
Повітряних атак не буде. Буде ісламська революція, від якої жодний "купол" не врятує.
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16.04.2024 10:08 Ответить
але тоді ви не зможете будувати дороги... в реальному сенсі. хлопці, то - шалені кошти, неможливо закрити всю Європу такою системою. Важливі об'єкти - так, і підтримка їх в належному стані вартуватиме багатьох люксусиків, до яких трохи звикли прості європейці...
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16.04.2024 10:09 Ответить
набагато дешевше просто розвалити імперію орків, або зробити її немічною... але багато але...
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16.04.2024 10:11 Ответить
А Україна хай їбеться, як хоче, наскіки я зрозумів
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16.04.2024 10:13 Ответить
Купол над Європою! Ой, насмішили!. Всією Європою 100 000 снарядів зробить не можуть а тут купол. Краще збирайте гроші на памперси. Це все що ця безяєчна Європа може зробить.
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16.04.2024 10:14 Ответить
Над Украіною купол - нє?
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16.04.2024 10:14 Ответить
Тобто захисту Європи не має досі?
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16.04.2024 10:21 Ответить
Це ще один шанс для України отримати халявне ППО, в якості аналога Іорданії. Але і цей шанс Зе-Найвеличніший просере, як просрав і знищив усе, до чого зміг дотягнутися за ці 5 років
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16.04.2024 10:22 Ответить
Або шанс нічого з Европи не отримати. Адже Европі тепер самій більше треба. Для залізного купола.
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16.04.2024 10:28 Ответить
Европа конечно маленькая, но не настолько же.
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16.04.2024 10:26 Ответить
Ви дайте Україні всю необхідну зброю і тоді не треба буде ніякого куполу! Млять!!!
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16.04.2024 10:28 Ответить
Дай, дай.... У Києві китаєць Дай подавився шаурмою, коли Зеленського побачив на Бігборді!
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16.04.2024 11:00 Ответить
Ти хочеш сказати шо поляки спроможні самі себе зброєю забезпечити? Польщу забезпечував совок згідно Варшавського договору, а потім НАТО. Це вони зараз такі розумні, а після розпаду совка скупляли в Україні замки, цепки, дерев'яні телевізори Електрон та Славутич і рахували ці речі за щастя. А зараз кордон блокують...
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16.04.2024 11:37 Ответить
Правильно, хлопці, спасайся хто може! А Україна якось сама розбереться. Або й ні...
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16.04.2024 10:35 Ответить
До Уралу?
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16.04.2024 10:51 Ответить
Кожному першокласнику у Росії подарують "Камплект юного авиатора" для збірки "Піонерського Шахеда" першої хвилі, без вибухівки і який може летіти тільки прямо. Але далеко.
І коли треба, пару мільйонів тих "птичьок" запустять на захід сонця з Калінінграду і Білорусі.
І пісец КУполу - ствол перегріється і патроні скінчаться на першому півмільйоні, а "вутки летять, а за ними вже два гуся"...
Скоро вже виведуть нанобеспілотники у вигляді сталевих комарів, які розпізнають людину, самі атакують і роблять смертельну ін*єкцію. А керувати буде Штучний Інтелект зі смартфона двоєчніка Пєтрова із третього класу А Мухосранской начальної школи запутінского резерву!
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16.04.2024 11:11 Ответить
 
 