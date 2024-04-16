Туск и Фредериксен обсудили идею создания "железного купола" над Европой
Премьер Польши Дональд Туск и его датская коллега Мэтте Фредриксен обсудили возможность создания "железного купола" для защиты Европы от воздушных атак.
Об этом сообщила пресс-служба канцелярии польского премьера, информирует Цензор.НЕТ.
Там отметили, что одной из тем встречи с премьер-министром Дании были переговоры о построении эффективной противоракетной и противовоздушной обороны в Европе.
Глава польского правительства подчеркнул, что Польша хочет участвовать в работе по строительству "железного купола" вместе с другими странами ЕС.
"Дания, а также Германия и Великобритания сотрудничают в рамках Европейского союза по созданию европейской системы противоракетной и противовоздушной обороны", – сказал Туск.
По словам премьера, нападение Ирана на Израиль подтвердило важность наличия "железного купола".
"Я рад, что госпожа премьер-министр положительно отреагировала на мое намерение присоединить Польшу к этому проекту в Европе", - добавил Туск.
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Создание и ПОДДЕРЖАНИЕ в рабочем состоянии такого МОНСТРА куполо-системы нужно ОЧЕНЬ много сотрудничества и ДЕНЕГ
Особенно на поддержание в рабочем состоянии
НИКТО в Эвропе такого не потянет
Подобное создавали в ссср, пока дельтаплан не сел на Красной площади
І коли треба, пару мільйонів тих "птичьок" запустять на захід сонця з Калінінграду і Білорусі.
І пісец КУполу - ствол перегріється і патроні скінчаться на першому півмільйоні, а "вутки летять, а за ними вже два гуся"...
Скоро вже виведуть нанобеспілотники у вигляді сталевих комарів, які розпізнають людину, самі атакують і роблять смертельну ін*єкцію. А керувати буде Штучний Інтелект зі смартфона двоєчніка Пєтрова із третього класу А Мухосранской начальної школи запутінского резерву!