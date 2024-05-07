Туск закликав ЄС збільшити витрати на оборону та створити спільну систему ППО

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Європейський Союз має направити на оборону щонайменше 100 мільярдів євро. Очільник польського уряду також закликав створити спільну систему протиповітряної оборони. Відповідні заяви політик зробив на економічній конференції у Катовіце.

Про це пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Під час виступу Туск зазначив, що тривалі дебати щодо підвищення обороноздатності блоку мають незабаром завершитися ухваленням рішень.

"Багато грошей, витрачених добре і з розумом на безпеку Європи, дозволить надовго утримати війну від кордонів Європи. Можливо, назавжди", - сказав польський прем’єр.

Туск також закликав посилити збільшення витрат на обороноздатність. За його словами, найближчі роки регіону потрібно витратити на підвищення військової готовності, достатньої для того, щоб бути стримуючим фактором проти потенційних противників.

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Політик також закликав блок створити спільну систему протиповітряної оборони та зміцнити зовнішній кордон.

До слова, заяви польського прем’єра підтримала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка теж виступала на економічній конференції у Катовіце. Вона заявила, що ЄС має "відновити, поповнити та трансформувати" свої війська та підтримала заклик Туска щодо створення спільної системи ППО.

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Раніше очільник польського уряду висловив думку, що повномасштабного вторгнення РФ в Україну можна було б уникнути, якби європейські держави заздалегідь краще підготувалися. Туск також зазначив, що Європа має усвідомити, що може зробити більше у боротьбі зі злом, говорячи про напад Росії на Україну.