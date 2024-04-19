Ситуація на українському фронті критична, необхідно посилити допомогу Києву, - Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що ситуація на українському фронті є критичною і найближчі тижні можуть вирішити долю російсько-української війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Tvn24.

Туск наголосив на важливості посилення оборонної допомоги Києву країнами-партнерами, зокрема для протидії ракетному та дроновому терору з боку РФ.

Говорячи про повітряні удари російських загарбників по Україні, він зазначив, що у висновках саміту є положення, яке зобов'язує ЄС вжити заходів для забезпечення безпеки українського неба.

Туск також додав, що серед тем, які обговорювалися під час саміту, питання безпеки були особливо важливими з польської точки зору. Чиновник розповів, що лідери держав-членів також об’єднали зусилля з українським президентом Володимиром Зеленським.

"Президент Зеленський наголосив на негайній, можливо, вирішальній необхідності надати Україні системи, які могли б боротися з російськими ракетами та безпілотниками", - сказав Туск.

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Польський прем'єр додав, що Німеччина надала Україні ще один комплект батарей Patriot, а також закликала інші країни, які мають такі можливості, долучитися до цієї ініціативи.

Водночас Туск зауважив, що звернення Берліна не стосується Польщі, позаяк у Варшави не вистачає такої кількості Patriot для того, щоб поділитися з Києвом.

Від Польщі, як "прифронтової держави", цього ніхто не чекає, запевнив він та додав, що "всі розуміють, що ми повинні захищати власне небо, в тому числі у зв'язку з інцидентами з російськими ракетами".