Ситуація на українському фронті критична, необхідно посилити допомогу Києву, - Туск
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що ситуація на українському фронті є критичною і найближчі тижні можуть вирішити долю російсько-української війни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Tvn24.
Туск наголосив на важливості посилення оборонної допомоги Києву країнами-партнерами, зокрема для протидії ракетному та дроновому терору з боку РФ.
Говорячи про повітряні удари російських загарбників по Україні, він зазначив, що у висновках саміту є положення, яке зобов'язує ЄС вжити заходів для забезпечення безпеки українського неба.
Туск також додав, що серед тем, які обговорювалися під час саміту, питання безпеки були особливо важливими з польської точки зору. Чиновник розповів, що лідери держав-членів також об’єднали зусилля з українським президентом Володимиром Зеленським.
"Президент Зеленський наголосив на негайній, можливо, вирішальній необхідності надати Україні системи, які могли б боротися з російськими ракетами та безпілотниками", - сказав Туск.
Польський прем'єр додав, що Німеччина надала Україні ще один комплект батарей Patriot, а також закликала інші країни, які мають такі можливості, долучитися до цієї ініціативи.
Водночас Туск зауважив, що звернення Берліна не стосується Польщі, позаяк у Варшави не вистачає такої кількості Patriot для того, щоб поділитися з Києвом.
Від Польщі, як "прифронтової держави", цього ніхто не чекає, запевнив він та додав, що "всі розуміють, що ми повинні захищати власне небо, в тому числі у зв'язку з інцидентами з російськими ракетами".
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Фермери поляки відповіли - добже, ми посилим блакаду кордону з Україною.
До речі не бачив жодного подаровоаного польського автобуса, так само як і автівки за останні півроку. Хоч в Києві половина всі автобусів - німецькі, пікапи військовим з усього світу, а польських автівок як не було так і немає.
Припускають, що це є наслідком удару по аеродрому в Джанкої, де сильно постраждали рашистські сили ППО та склади з авіаційними ************.
1) У вас винен будь хто тільки не наше шобло... Питання виникають до всіх, до трампа, до макрона, до байдена але коли на захисті скажемо трипільської ТЕС скомуниздили бабло всі чесно забули (давайте обмежемось одним корупційним скандалом, бо до завтра можна рахувати). Всі чесно таке враження не помічають як подаровані позашляховики на чорних номерах возять тупих шмар чи дітей по великих містах. Ніхто не замічає як начальники тцк купують квартири і будинки будують, а підконтрольні їм гамадрили по готелях шалав натягують.
Всіх вас засліпило, кидаєтесь на кожен висєр з західного боку, але коли хРенпідун розкриває пельку вилітає брєд на який всім побарабану.
А коли показують як держава на приборі вертіла хлопців які втрачають здоров'я, і всією реабілітацією займаються родичі або волонтери то ви таке не дивитесь, вам це не зручно. Ліпше глянути на барбершопне шобло яке красиво розказує про надрочену гавномарафоном "перемогу". Вас же хватає написати щоб йому бог допоміг!!!!
Чи ви не замітили як під носом узурповані УСІ гілки влади, як пацанам чітко сказали що повістка білет в один кінець і відпустки якщо не заплатиш не матимеш....
Ще виникає питання чи ви сліпі і дурні? (Я не особисто про вас, ви лише частина маси)
Бачиш , навіть прихильники вже з Хєрманіі з'явились.
Доводжу до вашого відома, на планеті ЗЕМЛЯ близько 195 країн-держав а у вашій голові є всього лише Україна та росія) ви б хоть книжки почитали ато бачу єдине на що спроможні це рецептик мівіни...
Доречі ви б спершу почитали що значить БОТ ато я розумію що слово для вас дуже гарне і класненько звучить але усюди застосовувати не варто, особливо коли не знаєш значення!!!
Щодо Германії, пригадується ще днів зо два назад подібні до вас інфузорії туфельки дякували німцям за подачки, а сьогодні вже Херманія. Швидко ви передіваєте шапочки)
І не звинувачуйте мене у тому чого я не робив, моє відношення до України не таке як у вас звісно, але і бути подібним бидлом (яке чомусь вважає себе іншим ніж москалі, всі признаки на лице. Ми б подискутувати чому вам до цивілізованої українки як "загонам пуТлєра" до ДРГ, але боюсь на конструктивний діалог ви не здатні бо для вас він НЕ ЗРУЧНИЙ) я краще не буду....
Де вас таких недорозвинених у тролі набирають?
Слухайте йдіть краще помідорами торгуйте у вас це краще виходить думаю ....
Доречі питання до вас православна, чому коли вас прямо тикають носом у реальність, ви як вуж на сковороді викручуєтесь і вдаряєтесь в агресію? Що дійсно реальність для подібного бидла так важко сприймається?
«оприділіться» - українською буде - визначиться. Запам'ятав, недолугий?
На цьому сайті обговорюють новини, а не недоліки та вади української нації та ще й мене окремо. «Православне» - це ти до кого бидло кацапське так звертаєшся?