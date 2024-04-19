УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4866 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 833 28

Ситуація на українському фронті критична, необхідно посилити допомогу Києву, - Туск

туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що ситуація на українському фронті є критичною і найближчі тижні можуть вирішити долю російсько-української війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Tvn24.

Туск наголосив на важливості посилення оборонної допомоги Києву країнами-партнерами, зокрема для протидії ракетному та дроновому терору з боку РФ.

Говорячи про повітряні удари російських загарбників по Україні, він зазначив, що у висновках саміту є положення, яке зобов'язує ЄС вжити заходів для забезпечення безпеки українського неба.

Туск також додав, що серед тем, які обговорювалися під час саміту, питання безпеки були особливо важливими з польської точки зору. Чиновник розповів, що лідери держав-членів також об’єднали зусилля з українським президентом Володимиром Зеленським.

"Президент Зеленський наголосив на негайній, можливо, вирішальній необхідності надати Україні системи, які могли б боротися з російськими ракетами та безпілотниками", - сказав Туск.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Туск про зустріч європейських лідерів: Якби всі слова стали снарядами - було б чудово

Польський прем'єр додав, що Німеччина надала Україні ще один комплект батарей Patriot, а також закликала інші країни, які мають такі можливості, долучитися до цієї ініціативи.

Водночас Туск зауважив, що звернення Берліна не стосується Польщі, позаяк у Варшави не вистачає такої кількості Patriot для того, щоб поділитися з Києвом.

Від Польщі, як "прифронтової держави", цього ніхто не чекає, запевнив він та додав, що "всі розуміють, що ми повинні захищати власне небо, в тому числі у зв'язку з інцидентами з російськими ракетами".

Автор: 

допомога (8328) Туск Дональд (514) Україна (5882)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+12
Поляк Туск закликав посилити допомогу Україні!
Фермери поляки відповіли - добже, ми посилим блакаду кордону з Україною.
показати весь коментар
19.04.2024 06:40
+9
Ти вже, бляха, допоміг - підпер кордон так, що жодна миша не проскочить, окрім кацапських ракет.
показати весь коментар
19.04.2024 06:49
+4
Досить брехні і маніпуляцій. За минулий рік польща офіційно заробила за торгівлю в Україні 7 млрд євро! Укрбіженці ще заплатили 5 млрд. І це все за один тільки 2023-й.
До речі не бачив жодного подаровоаного польського автобуса, так само як і автівки за останні півроку. Хоч в Києві половина всі автобусів - німецькі, пікапи військовим з усього світу, а польських автівок як не було так і немає.
показати весь коментар
19.04.2024 08:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Поляк Туск закликав посилити допомогу Україні!
Фермери поляки відповіли - добже, ми посилим блакаду кордону з Україною.
показати весь коментар
19.04.2024 06:40 Відповісти
Аргументи, бо інакше це проста балаканина проти Польщі. Гумдопомога,автівки і автобуси їдуть,а хто везе збіжжя? За такий довгий час блокади можна було б уже і не маніпуляції проводити,а реально подумати про тих хто в черзі на кордоні, а не в військкоматі
показати весь коментар
19.04.2024 07:34 Відповісти
Досить брехні і маніпуляцій. За минулий рік польща офіційно заробила за торгівлю в Україні 7 млрд євро! Укрбіженці ще заплатили 5 млрд. І це все за один тільки 2023-й.
До речі не бачив жодного подаровоаного польського автобуса, так само як і автівки за останні півроку. Хоч в Києві половина всі автобусів - німецькі, пікапи військовим з усього світу, а польських автівок як не було так і немає.
показати весь коментар
19.04.2024 08:00 Відповісти
Ну, автобуси то таке, а ось САУ "Краб" є, танки є, та багато іншого. А кияни можуть і без автобусів з Польші прожити.
показати весь коментар
19.04.2024 08:14 Відповісти
"Краби" ніхто не дарував. Контракт за 700 млн євро оплачений українськими платниками податків
показати весь коментар
19.04.2024 08:28 Відповісти
А чому хтось повинен шось дарувати з озброєння країні яка три роки поспіль вбивала власну армію та не готувалась до війни та замість зброї будувала шляхти для зручного пересування окупантів? Хтось нам шось винен? На якій підставі ви робите такі заяви шо нам хтось шось повинен дарувати? У вас СОВОК у голові.
показати весь коментар
19.04.2024 09:05 Відповісти
Аргументи? А шо, фермери Польші, якім до речі Пахан Римській дозволив одностатеві шлюби, не блокують кордон з Україною?
показати весь коментар
19.04.2024 08:12 Відповісти
Яке відношення це має до блокади? Мене не цікавить, що диван пише про Польщу. Мене цікавить від кого,хто і що везуть вантажівки, бо збіжжя йде морем.
показати весь коментар
19.04.2024 11:11 Відповісти
То був жарт.
показати весь коментар
19.04.2024 11:13 Відповісти
Ти вже, бляха, допоміг - підпер кордон так, що жодна миша не проскочить, окрім кацапських ракет.
показати весь коментар
19.04.2024 06:49 Відповісти
Що за совок? Про яке посилання Києву,коли там мова іде про усю Україну чи знову ППО передали столиці? Друкуйте правильно, а не фантазуйте
показати весь коментар
19.04.2024 07:26 Відповісти
Повідомляють, що інтенсивність бомбардувань ворожими КАБами позицій ЗСУ на Часів-Ярському і Авдіївському напрямках суттєво знизилась.
Припускають, що це є наслідком удару по аеродрому в Джанкої, де сильно постраждали рашистські сили ППО та склади з авіаційними ************.
показати весь коментар
19.04.2024 07:34 Відповісти
Цей клоун - туск не хоче спершу розблокувати кордон аби українська економіка не втрачала 8 млрд на місяць?
показати весь коментар
19.04.2024 07:56 Відповісти
І язик ото повертається таке теліпати! На кого це розраховано? Тут усі сліпі і дурні, чи як?
показати весь коментар
19.04.2024 08:23 Відповісти
Взагалі то, не просто дурні а дураки спадкові!!!
1) У вас винен будь хто тільки не наше шобло... Питання виникають до всіх, до трампа, до макрона, до байдена але коли на захисті скажемо трипільської ТЕС скомуниздили бабло всі чесно забули (давайте обмежемось одним корупційним скандалом, бо до завтра можна рахувати). Всі чесно таке враження не помічають як подаровані позашляховики на чорних номерах возять тупих шмар чи дітей по великих містах. Ніхто не замічає як начальники тцк купують квартири і будинки будують, а підконтрольні їм гамадрили по готелях шалав натягують.
Всіх вас засліпило, кидаєтесь на кожен висєр з західного боку, але коли хРенпідун розкриває пельку вилітає брєд на який всім побарабану.
А коли показують як держава на приборі вертіла хлопців які втрачають здоров'я, і всією реабілітацією займаються родичі або волонтери то ви таке не дивитесь, вам це не зручно. Ліпше глянути на барбершопне шобло яке красиво розказує про надрочену гавномарафоном "перемогу". Вас же хватає написати щоб йому бог допоміг!!!!
Чи ви не замітили як під носом узурповані УСІ гілки влади, як пацанам чітко сказали що повістка білет в один кінець і відпустки якщо не заплатиш не матимеш....
Ще виникає питання чи ви сліпі і дурні? (Я не особисто про вас, ви лише частина маси)
показати весь коментар
19.04.2024 09:32 Відповісти
Дякую, бо ви маєте рацію на 100%
показати весь коментар
19.04.2024 11:14 Відповісти
Кремлебот, не втомився українців помиями обливати? Може відпочинь трохи, назбирай ще лайна, а завтра з новими силами продовжуй. Тут це не заборонено.
Бачиш , навіть прихильники вже з Хєрманіі з'явились.
показати весь коментар
19.04.2024 12:33 Відповісти
Прошу, ви типова представниця релігійної секти великих дякальщиків і чекальщиків коли подадуть... Ви вдаряєтесь в агресію як неотесана бидло коли тільки почуєте щось що не входить у ваш критичний світогляд!!! І ви як продавець продуктів на ринку (нічого не маю проти професії продавець) навіть підозрюю не розумієте що написано, бо у вас повна відсутність причинно-наслідкових зв'язків і розуміння. Також підозрюю відсутня власна думка!
Доводжу до вашого відома, на планеті ЗЕМЛЯ близько 195 країн-держав а у вашій голові є всього лише Україна та росія) ви б хоть книжки почитали ато бачу єдине на що спроможні це рецептик мівіни...
Доречі ви б спершу почитали що значить БОТ ато я розумію що слово для вас дуже гарне і класненько звучить але усюди застосовувати не варто, особливо коли не знаєш значення!!!
Щодо Германії, пригадується ще днів зо два назад подібні до вас інфузорії туфельки дякували німцям за подачки, а сьогодні вже Херманія. Швидко ви передіваєте шапочки)
І не звинувачуйте мене у тому чого я не робив, моє відношення до України не таке як у вас звісно, але і бути подібним бидлом (яке чомусь вважає себе іншим ніж москалі, всі признаки на лице. Ми б подискутувати чому вам до цивілізованої українки як "загонам пуТлєра" до ДРГ, але боюсь на конструктивний діалог ви не здатні бо для вас він НЕ ЗРУЧНИЙ) я краще не буду....
показати весь коментар
19.04.2024 12:56 Відповісти
Безграмотне та безтолкове дитя. Йди вчи уроки. Тут дорослі люди спілкуються.

Де вас таких недорозвинених у тролі набирають?
показати весь коментар
19.04.2024 13:14 Відповісти
Так тролі чи боти, ви вже оприділіться)....
Слухайте йдіть краще помідорами торгуйте у вас це краще виходить думаю ....
Доречі питання до вас православна, чому коли вас прямо тикають носом у реальність, ви як вуж на сковороді викручуєтесь і вдаряєтесь в агресію? Що дійсно реальність для подібного бидла так важко сприймається?
показати весь коментар
19.04.2024 13:23 Відповісти
Лапоть ликовий! Вчи мову, я ж дала пораду, виконуй.

«оприділіться» - українською буде - визначиться. Запам'ятав, недолугий?

На цьому сайті обговорюють новини, а не недоліки та вади української нації та ще й мене окремо. «Православне» - це ти до кого бидло кацапське так звертаєшся?
показати весь коментар
19.04.2024 13:41 Відповісти
Я не ваш куколд який дав згоду щоб з вами совокуплятись щоб вам щось виконувати) .... Це ви православна будете говорити до свого православного свинорилого недоумка.
показати весь коментар
19.04.2024 16:13 Відповісти
П.С - якщо ви кажете, що ви доросла і ваш інтелект як я бачу між церковним кадилом і карасем то це багато про що говорить)... А скільки вам?
показати весь коментар
19.04.2024 13:25 Відповісти
Скільки платять православному лаптю -неуку, який цілодобово тролить місцеве комьюніті? Скільки ?
показати весь коментар
19.04.2024 13:44 Відповісти
Як же у вас православної горить п'ята точка) як же палихає..... Вам горілим лайном не пахне?)
показати весь коментар
19.04.2024 16:14 Відповісти
Доречі це похвально) ти зі своїм інтелектом знаєш цікаві слова)
показати весь коментар
19.04.2024 16:27 Відповісти
 
 