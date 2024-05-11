В Бундестаге предлагают сбивать дроны над Украиной войсками НАТО: Это разгрузит украинскую ПВО и позволит ей защитить фронт
Члены немецкого парламента от правительственных "Зеленых" и "Свободных демократов", а также оппозиционной ХДС выступают за то, чтобы системы противовоздушной обороны стран НАТО сбивали дроны над западной частью Украины.
Об этом они заявили изданию FAZ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
По мнению представительницы "Зеленых" Агнешки Бруггер, будет правильным "расположить системы ПВО на границах соседних (с Украиной) государств так, чтобы они могли защищать и западные части Украины".
В свою очередь, ее однопартиец Антон Гофрайтер отметил, что воздушную оборону Украины "с территории Польши и Румынии не стоит исключать в долгосрочной перспективе".
В то же время депутат от "Свободных демократов" Маркус Фабер заявил, что количество систем ПВО и ракет к ним уже сейчас ограничено, поэтому назвал необходимым гарантировать их достаточные объемы в долгосрочной перспективе.
"При таких условиях я считаю это (привлечение западных систем ПВО для защиты неба над Украиной) возможным", - добавил он.
Представитель оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Родерих Кизеветтер также выступает за то, чтобы силы НАТО сбивали российские дроны над Украиной.
"Это разгрузит украинскую противовоздушную оборону и позволит ей защитить фронт", - убежден он.
В качестве примера, оппозиционер вспомнил об Израиле, которому в апреле США, Франции и Британия помогли отразить массированную воздушную атаку со стороны Ирана и его прокси.
По его словам, это говорит о том, что государства, которые в подобной ситуации оказали помощь, автоматически не становятся сторонами конфликта.
В материале говорится, что идея сбивать над западной частью Украины дроны РФ силами размещенных в Румынии и Польше систем ПВО НАТО, принадлежит эксперту Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге и экс-помощнику генсека Альянса, генерал-лейтенанту Хорсту-Гайнриху Браусу.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил о непонимании, почему западные союзники-члены НАТО сбивали иранские ракеты и дроны, которые летели на Израиль, зато они боятся делать то же самое в Украине. В Белом доме заявили, что США отказались от любого боевого участия в войне в Украине, поэтому не будут сбивать иранские дроны, которые запускает Россия.
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ЄрмакпреЗедент підпише.
Йому вже тисячу разів і розповідали, і на карту вказували, що не перед рашкою німці повинні відчувати провину, а саме перед Україною, яку повністю окуповували, по якої наступали на схід та відступали на захід, з якої вивозили людей на роботу та у концтабори, мучили, гвалтували та розстрілювали майже 4 роки. А рашка відчула ту війну лише маленькою часткою. Але ні - як у тій макитрі застрягло: "провина перед росією", так воно там і сидить!
необхідна , щоби зберегти
життя наших людей та наші міста і села 🙁
Чого країни НАТО не закриють небо над Україною? Чого лякаються?
А ти чого такий ******** та наче скажений бобік на людей кидаєшся? Бачу в тебе і колеги по ********** є Сухов, Кашин, Саюн.
Перед тим, як обзивати «конченим», «тварюкою» та посилати «нахєр» треба розуміти та знати, що так само я тебе пошлю нахєр, коли з'ясується , що я таки була права і Шольц дійсно сцикливий та жадібний клоп.
повышают свои навыки, и Украине хорошо....
Тільки нагадаю (а це далеко не все), як кацапський бидлольотчик збив у міжнародному просторі дуже коштовний байденовський(США) дрон "глобал хавк", якщо не помиляюсь з назвою. Не випадково, не з першої спроби, з відеопідтверженням, без вибачень, звісно.
Хто їх буде слухати, хто їм повірить?
Партнери НАТО, годі лякатися кремлівського гопника!
Починайте вже змітати кремлівську гидоту з неба України!
Цим ви захистите і своє небо!
Гарна ідея до речі.