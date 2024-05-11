В Бундестаге предлагают сбивать дроны над Украиной войсками НАТО: Это разгрузит украинскую ПВО и позволит ей защитить фронт

Члены немецкого парламента от правительственных "Зеленых" и "Свободных демократов", а также оппозиционной ХДС выступают за то, чтобы системы противовоздушной обороны стран НАТО сбивали дроны над западной частью Украины.

Об этом они заявили изданию FAZ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По мнению представительницы "Зеленых" Агнешки Бруггер, будет правильным "расположить системы ПВО на границах соседних (с Украиной) государств так, чтобы они могли защищать и западные части Украины".

Читайте также: Шольц будет продолжать искать отговорки по предоставлению Taurus Украине, - депутат Бундестага от ХДС Кизеветтер

В свою очередь, ее однопартиец Антон Гофрайтер отметил, что воздушную оборону Украины "с территории Польши и Румынии не стоит исключать в долгосрочной перспективе".

В то же время депутат от "Свободных демократов" Маркус Фабер заявил, что количество систем ПВО и ракет к ним уже сейчас ограничено, поэтому назвал необходимым гарантировать их достаточные объемы в долгосрочной перспективе.

"При таких условиях я считаю это (привлечение западных систем ПВО для защиты неба над Украиной) возможным", - добавил он.

Читайте также: Канада выделяет $55 млн на усиление украинской ПВО, - министр обороны Блэр

Представитель оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Родерих Кизеветтер также выступает за то, чтобы силы НАТО сбивали российские дроны над Украиной.

"Это разгрузит украинскую противовоздушную оборону и позволит ей защитить фронт", - убежден он.

В качестве примера, оппозиционер вспомнил об Израиле, которому в апреле США, Франции и Британия помогли отразить массированную воздушную атаку со стороны Ирана и его прокси.

По его словам, это говорит о том, что государства, которые в подобной ситуации оказали помощь, автоматически не становятся сторонами конфликта.

Читайте также: У России нет ни намерения, ни возможности напасть на страны НАТО, - заместитель генсека Джоане

В материале говорится, что идея сбивать над западной частью Украины дроны РФ силами размещенных в Румынии и Польше систем ПВО НАТО, принадлежит эксперту Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге и экс-помощнику генсека Альянса, генерал-лейтенанту Хорсту-Гайнриху Браусу.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил о непонимании, почему западные союзники-члены НАТО сбивали иранские ракеты и дроны, которые летели на Израиль, зато они боятся делать то же самое в Украине. В Белом доме заявили, что США отказались от любого боевого участия в войне в Украине, поэтому не будут сбивать иранские дроны, которые запускает Россия.