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В Бундестаге предлагают сбивать дроны над Украиной войсками НАТО: Это разгрузит украинскую ПВО и позволит ей защитить фронт

Бундестаг

Члены немецкого парламента от правительственных "Зеленых" и "Свободных демократов", а также оппозиционной ХДС выступают за то, чтобы системы противовоздушной обороны стран НАТО сбивали дроны над западной частью Украины.

Об этом они заявили изданию FAZ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По мнению представительницы "Зеленых" Агнешки Бруггер, будет правильным "расположить системы ПВО на границах соседних (с Украиной) государств так, чтобы они могли защищать и западные части Украины".

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В свою очередь, ее однопартиец Антон Гофрайтер отметил, что воздушную оборону Украины "с территории Польши и Румынии не стоит исключать в долгосрочной перспективе".

В то же время депутат от "Свободных демократов" Маркус Фабер заявил, что количество систем ПВО и ракет к ним уже сейчас ограничено, поэтому назвал необходимым гарантировать их достаточные объемы в долгосрочной перспективе.

"При таких условиях я считаю это (привлечение западных систем ПВО для защиты неба над Украиной) возможным", - добавил он.

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Представитель оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Родерих Кизеветтер также выступает за то, чтобы силы НАТО сбивали российские дроны над Украиной.

"Это разгрузит украинскую противовоздушную оборону и позволит ей защитить фронт", - убежден он.

В качестве примера, оппозиционер вспомнил об Израиле, которому в апреле США, Франции и Британия помогли отразить массированную воздушную атаку со стороны Ирана и его прокси.

По его словам, это говорит о том, что государства, которые в подобной ситуации оказали помощь, автоматически не становятся сторонами конфликта.

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В материале говорится, что идея сбивать над западной частью Украины дроны РФ силами размещенных в Румынии и Польше систем ПВО НАТО, принадлежит эксперту Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге и экс-помощнику генсека Альянса, генерал-лейтенанту Хорсту-Гайнриху Браусу.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил о непонимании, почему западные союзники-члены НАТО сбивали иранские ракеты и дроны, которые летели на Израиль, зато они боятся делать то же самое в Украине. В Белом доме заявили, что США отказались от любого боевого участия в войне в Украине, поэтому не будут сбивать иранские дроны, которые запускает Россия.

Автор: 

НАТО (9968) ПВО (2721) Бундестаг (223)


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Топ комментарии
+27
Было бы СУПЕР.
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11.05.2024 21:06
+14
Раціонально. Шкода що на узгодження піде 5 -7 років.
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11.05.2024 21:07
+13
Було б дуже добре, але надії мало.
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11.05.2024 21:12
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Было бы СУПЕР.
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11.05.2024 21:06 Ответить
Нарком буде проти, йому з єрмачмом потрібне м'ясо!
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12.05.2024 10:27 Ответить
Кто может оспорить аксиому... хтозна ...
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11.05.2024 21:07 Ответить
Раціонально. Шкода що на узгодження піде 5 -7 років.
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11.05.2024 21:07 Ответить
100% особливо з нашою верховною зрадою, а потім ще Єрмак преЗедент підпише.
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11.05.2024 21:39 Ответить
ні про що. рашка натякне на яо, Шольц скаже - ескалація...
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11.05.2024 21:11 Ответить
Німці поступово прозрівають!
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11.05.2024 21:12 Ответить
Бг-ггг... они давно прозревшие(за дедов), тока слегка побз.ехивают вслух говорить.
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11.05.2024 21:18 Ответить
Було б дуже добре, але надії мало.
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11.05.2024 21:12 Ответить
Ініціатива чудова. Як з реалізацією ?
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11.05.2024 21:15 Ответить
Рівно як і з пропозицією Франції ввести сухопутні війська, Київ не бачить в цьому необхідності і не потребує допомогу, інше слово гроші...
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11.05.2024 22:10 Ответить
Говорильня не потребує реалізації.
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11.05.2024 22:38 Ответить
Це буде як таурасом по губам …. Одні поговорять а інші рогом впруться наслідуючи бабку Меркель…
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11.05.2024 21:16 Ответить
Хмельницкая атомная ближе чем Чернобыльская. И от ветра зависит. Это не Украину, а себя защищать. Вопрос не к Польше, а к ядерной безопасности Европы как минимум
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11.05.2024 21:16 Ответить
Хороша ідея
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11.05.2024 21:16 Ответить
Ага, зараз вилізе пан Шольц і буде стогнати: "Ескалація! Ніззя! Ми ж так винуваті перед росією!!!"

Йому вже тисячу разів і розповідали, і на карту вказували, що не перед рашкою німці повинні відчувати провину, а саме перед Україною, яку повністю окуповували, по якої наступали на схід та відступали на захід, з якої вивозили людей на роботу та у концтабори, мучили, гвалтували та розстрілювали майже 4 роки. А рашка відчула ту війну лише маленькою часткою. Але ні - як у тій макитрі застрягло: "провина перед росією", так воно там і сидить!
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11.05.2024 21:19 Ответить
Проводи разъяснительную работу среди шольцев.
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11.05.2024 21:52 Ответить
Та ні. Пишуть у великих ЗМІ вже самі німці, що була під час другої світової війни Україна найбільше зруйнована.
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11.05.2024 23:31 Ответить
Німці вже давно пишуть, а Шольц гне своє. Зрозуміло, що то його улюблена отмазка.
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12.05.2024 00:23 Ответить
нiмецькi депутати
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11.05.2024 21:20 Ответить
Далі пропозицій процес піде, чи буде як з " таурус"?
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11.05.2024 21:21 Ответить
Польские летчики пока только с крайней озабоченностью наблюдают за пролетающими ракетами и дронами.
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11.05.2024 21:22 Ответить
От якби польські фермери ще підключилися.
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12.05.2024 06:32 Ответить
Та можете навіть на передку збивати - все шо летить з рашки
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11.05.2024 21:24 Ответить
Главное начать, а там и до передка дело дойдет
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11.05.2024 21:31 Ответить
Головне, щоб Боневтік не почав зразу відмовлятись, як він це робив після пропозицій Макрона.
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11.05.2024 21:30 Ответить
Він відмовиться !
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12.05.2024 07:33 Ответить
Боюся, європейським попіздаріумом все і закінчиться. Але політичні експозиції у профіль та анфас теж негуйова штукенція!
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11.05.2024 21:37 Ответить
Дуже розумна пропозиція і нам вона , вкрай,
необхідна , щоби зберегти
життя наших людей та наші міста і села 🙁
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11.05.2024 21:38 Ответить
Геніальна ідея!
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11.05.2024 21:41 Ответить
Від уражень силами ППО НАТО в небі України рашистських БПЛА, БР,КР, АБР, АКР жодна жива рашистська сволота фізично не постраждає, жоден інфраструктурний обʼєкт на території Рашистської Федерації не буде знищений чи пошкоджений уламками...

Чого країни НАТО не закриють небо над Україною? Чого лякаються?
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11.05.2024 21:43 Ответить
Досі думають, що все "якось там розсмокчеться", і торгівля з рашею буде так як і раніше.
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11.05.2024 22:37 Ответить
побалакали і розійшлися) як канцлер скаже так і буде, бо тільки він вирішує сферу діяльності всіх міністрів в тому числі міністра оборони BMVg.
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11.05.2024 21:44 Ответить
Та невже вже...
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11.05.2024 21:53 Ответить
Учора був День народження Героя Мацієвського. До сих пір його фото з сигаретою і поглядом в телефоні.
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11.05.2024 22:00 Ответить
Сумнівно, що у якійсь найближчій перспективі таке можливе. Все це поки що на рівні балаканини.
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11.05.2024 22:02 Ответить
ай да Макрон, ай да су-н сн! пусть пока всё на уровне разговоров, но это уже качесвенные разговоры, в отличии от "мы с Украиной до конца", какого конца, кто вы..
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11.05.2024 22:16 Ответить
Шольц всі ініціативи зарубить. Він дуже сцикливий та жадібний клоп.
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11.05.2024 22:18 Ответить
Кончене, саме при шольцу, Німеччина стала найбільшим, я підкреслюю найбільшим фінінасовим і військовим донором України, після США. Тому брехлива тварюка, іди нахєр
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12.05.2024 06:29 Ответить
Шольц - колишній штазі, а штазі колишніми не бувають.

А ти чого такий ******** та наче скажений бобік на людей кидаєшся? Бачу в тебе і колеги по ********** є Сухов, Кашин, Саюн.
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12.05.2024 10:14 Ответить
Ну, шо кончене? Як тобі новина про те, що уряд Німеччини таки відкинув ініціативу захищати наше небо силами альянсу.

Перед тим, як обзивати «конченим», «тварюкою» та посилати «нахєр» треба розуміти та знати, що так само я тебе пошлю нахєр, коли з'ясується , що я таки була права і Шольц дійсно сцикливий та жадібний клоп.
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13.05.2024 14:47 Ответить
Генерал Горст-Гайнріх Браус справляє враження розумної людини, що не кажіть..., можливо він навіть добрий білий християнин.
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11.05.2024 22:20 Ответить
"Мир - це не відсутність війни, це відсутність москви"?))
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12.05.2024 01:20 Ответить
Давно так було би, якщо у нато були яйця.
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11.05.2024 22:28 Ответить
Здається це перша реально конструктивна ідея НАТО!!
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11.05.2024 22:37 Ответить
одни плюсы для НАТО, солдаты применяют на практике свои знания
повышают свои навыки, и Украине хорошо....
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11.05.2024 22:38 Ответить
Якби хотіли, то давно б це почали робити, а то тільки аби поговорити. Байден же сказав, що не можна допустити прямого протистояння між НАТО і росією, тому збивати вони нічого не можуть і не будуть.
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11.05.2024 22:46 Ответить
А ще краще збивати рашистські ракети Таурусами в той момент, коли їх ще пиляють в цехах.
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11.05.2024 22:55 Ответить
Нет нет ***** обидится. Ну єто же єскалация.
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11.05.2024 22:58 Ответить
Якби в них були яйця, то могли б мовчки збивати і тупо морозитися, що все мовляв так однозначно...
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11.05.2024 23:14 Ответить
Говорити можна багато чого. А ось з реалізацією цього на практиці можуть бути значні проблеми.
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11.05.2024 23:32 Ответить
Не розумію, чого вони бояться більше: кацапської відповіді, чи кацапської спроби атакувати чмошників, не здатних відповісти?
Тільки нагадаю (а це далеко не все), як кацапський бидлольотчик збив у міжнародному просторі дуже коштовний байденовський(США) дрон "глобал хавк", якщо не помиляюсь з назвою. Не випадково, не з першої спроби, з відеопідтверженням, без вибачень, звісно.
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11.05.2024 23:43 Ответить
Кацапи на збиття їхніх ракет реально ніяк не зреагують. Бо ПРОСТО нічим. Ляпать язиками будуть по всьому світу, погрожувати будуть весь час. Але до діла не дійде. Проте є позитив у цій пропозиції. Для партнерів. Тренування своїх ППО. У бойових обставинах. Це великий капітал був би для них !
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11.05.2024 23:50 Ответить
Як і кому рашисти збираються доводити, що їхній дрон чи ракета в небі України збита ППО НАТО, а не ППО України?
Хто їх буде слухати, хто їм повірить?
Партнери НАТО, годі лякатися кремлівського гопника!
Починайте вже змітати кремлівську гидоту з неба України!
Цим ви захистите і своє небо!
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12.05.2024 00:38 Ответить
Облом Зелені, думав на Захід взалити більщість своєї провини ....
Гарна ідея до речі.
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12.05.2024 00:22 Ответить
Про що мова, навіть над своєю територією сцикотно збивати!
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12.05.2024 06:36 Ответить
В Бундестазі мають рацію.
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12.05.2024 07:27 Ответить
Дідусь Байден та його візаві Шольц отримають інфаркт від таких заяв.
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12.05.2024 08:32 Ответить
 
 