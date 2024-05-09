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Новини Війна
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В Україні є військові фахівці НАТО, - Туск

туск,дональд

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що в Україні працюють спостерігачі та інженери НАТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NaTemat.pl.

Відповідаючи на запитання щодо допомоги Києву з боку альянсу, Туск зазначив, що НАТО вже багато чим допомагає, але не хоче втручатися безпосередньо в конфлікт через загрозу ядерної війни.

"НАТО сьогодні допомагає настільки, наскільки це можливо. Україна не зможе впоратися без допомоги альянсу. Там уже є спостерігачі та інженери (НАТО). Подивимося, як піде, але ви знаєте, що ніхто не хоче прямого конфлікту", - пояснив очільник польського уряду.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не відправлятиме війська в Україну. Київ з таким проханням не звертався.

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Автор: 

НАТО (6426) Туск Дональд (513)


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Ще й їх охороняти!! То абрамси ,,не втрачай", ще з цих пилинки здувай!!
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09.05.2024 22:04 Відповісти
Чому ніхто не хоче прямого конфлікту? Ми хочемо. Хочемо щоб це закінчилося швидко, скільки можна тягнути?
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09.05.2024 22:08 Відповісти
Якби інженери НАТО не приїхали до Укораїни, їх би розп'яли солдати НАТО за саботаж!
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09.05.2024 22:49 Відповісти
..чего орем,чего беспокоимся.. Наши спецы,где хотим там и проветриваем....
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10.05.2024 07:22 Відповісти
 
 