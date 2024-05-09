В Україні є військові фахівці НАТО, - Туск
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що в Україні працюють спостерігачі та інженери НАТО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NaTemat.pl.
Відповідаючи на запитання щодо допомоги Києву з боку альянсу, Туск зазначив, що НАТО вже багато чим допомагає, але не хоче втручатися безпосередньо в конфлікт через загрозу ядерної війни.
"НАТО сьогодні допомагає настільки, наскільки це можливо. Україна не зможе впоратися без допомоги альянсу. Там уже є спостерігачі та інженери (НАТО). Подивимося, як піде, але ви знаєте, що ніхто не хоче прямого конфлікту", - пояснив очільник польського уряду.
Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не відправлятиме війська в Україну. Київ з таким проханням не звертався.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль