В Україні є військові фахівці НАТО, - Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що в Україні працюють спостерігачі та інженери НАТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NaTemat.pl.

Відповідаючи на запитання щодо допомоги Києву з боку альянсу, Туск зазначив, що НАТО вже багато чим допомагає, але не хоче втручатися безпосередньо в конфлікт через загрозу ядерної війни.

"НАТО сьогодні допомагає настільки, наскільки це можливо. Україна не зможе впоратися без допомоги альянсу. Там уже є спостерігачі та інженери (НАТО). Подивимося, як піде, але ви знаєте, що ніхто не хоче прямого конфлікту", - пояснив очільник польського уряду.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не відправлятиме війська в Україну. Київ з таким проханням не звертався.

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