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Новости Война
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В Украине есть военные специалисты НАТО, - Туск

туск,дональд

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в Украине работают наблюдатели и инженеры НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NaTemat.pl.

Отвечая на вопрос о помощи Киеву со стороны Альянса, Туск отметил, что НАТО уже много чем помогает, но не хочет вмешиваться непосредственно в конфликт из-за угрозы ядерной войны.

"НАТО сегодня помогает настолько, насколько это возможно. Украина не сможет справиться без помощи Альянса. Там уже есть наблюдатели и инженеры (НАТО). Посмотрим, как пойдет, но вы знаете, что никто не хочет прямого конфликта", - пояснил глава польского правительства.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не будет отправлять войска в Украину. Киев с такой просьбой не обращался.

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Автор: 

НАТО (9964) Туск Дональд (732)


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Ще й їх охороняти!! То абрамси ,,не втрачай", ще з цих пилинки здувай!!
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09.05.2024 22:04 Ответить
Чому ніхто не хоче прямого конфлікту? Ми хочемо. Хочемо щоб це закінчилося швидко, скільки можна тягнути?
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09.05.2024 22:08 Ответить
Якби інженери НАТО не приїхали до Укораїни, їх би розп'яли солдати НАТО за саботаж!
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09.05.2024 22:49 Ответить
..чего орем,чего беспокоимся.. Наши спецы,где хотим там и проветриваем....
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10.05.2024 07:22 Ответить
 
 