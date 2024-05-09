В Украине есть военные специалисты НАТО, - Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в Украине работают наблюдатели и инженеры НАТО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NaTemat.pl.
Отвечая на вопрос о помощи Киеву со стороны Альянса, Туск отметил, что НАТО уже много чем помогает, но не хочет вмешиваться непосредственно в конфликт из-за угрозы ядерной войны.
"НАТО сегодня помогает настолько, насколько это возможно. Украина не сможет справиться без помощи Альянса. Там уже есть наблюдатели и инженеры (НАТО). Посмотрим, как пойдет, но вы знаете, что никто не хочет прямого конфликта", - пояснил глава польского правительства.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не будет отправлять войска в Украину. Киев с такой просьбой не обращался.
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