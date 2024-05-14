УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6820 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
546 2

Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, - Шольц

Шольц пообіцяв і надалі підтримувати Україну

Канцлер Олаф Шольц запевнив, що Німеччина і надалі підтримуватиме Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesschau.

Шольц нагадав, що від початку повномасштабного вторгнення Німеччина надала або пообіцяла надати Україні військової допомоги на 28 млрд євро.

"Ми єдині в нашій підтримці України в її захисті від російської агресії. Ми будемо продовжувати підтримувати Україну – стільки, скільки буде потрібно", - сказав канцлер Німеччини.

Він також зазначив, що у 2024 році буде надано військову допомогу на суму понад сім мільярдів євро.

"Ми надавали і будемо надавати", - додав Шольц, маючи на увазі обіцяну військову допомогу.

Читайте: Цього місяця Німеччина передасть Україні систему ППО IRIS-T, - посол Єґер

Автор: 

Німеччина (7336) допомога (8322) Шольц Олаф (1135)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дай то боже, америкаці щось подібне обіцяли, а потім пів року соплі жували....
показати весь коментар
14.05.2024 09:27 Відповісти
на так довго в нас людей не вистачить
показати весь коментар
14.05.2024 09:37 Відповісти
 
 