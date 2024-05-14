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Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, - Шольц
Канцлер Олаф Шольц запевнив, що Німеччина і надалі підтримуватиме Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesschau.
Шольц нагадав, що від початку повномасштабного вторгнення Німеччина надала або пообіцяла надати Україні військової допомоги на 28 млрд євро.
"Ми єдині в нашій підтримці України в її захисті від російської агресії. Ми будемо продовжувати підтримувати Україну – стільки, скільки буде потрібно", - сказав канцлер Німеччини.
Він також зазначив, що у 2024 році буде надано військову допомогу на суму понад сім мільярдів євро.
"Ми надавали і будемо надавати", - додав Шольц, маючи на увазі обіцяну військову допомогу.
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Татьяна Неверовская
показати весь коментар14.05.2024 09:27 Відповісти Мені подобається 1
CryptoShorts
показати весь коментар14.05.2024 09:37 Відповісти Мені подобається 2
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