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Шольц про третю систему Patriot для України: "Це було нелегким рішенням, тому що у нас їх не так багато"

Шольц назвав нелегким рішенням передачу Україні третьої системи Patriot

Для Німеччини рішення про передачу Україні третьої системи Patriot виявилося непростим, оскільки країна має їх не так багато. Проте така ініціатива Німеччини може стати прикладом для інших країн.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на саміті з безпеки та конкурентоспроможності у Швеції, інформує Tagesschau, передає Цензор.НЕТ.

Очільник німецького уряду нагадав, що його країна зобов'язалася підтримувати Україну стільки, скільки це буде необхідно.

Шольц також наголосив, що рішення передати Києву третю систему Patriot видалося для Німеччини непростим. 

"Як ви знаєте, ми вирішили зараз передати Україні третю систему Patriot, і це було рішення, яке було не таким вже й простим, тому що у нас таких систем не дуже багато, але це було важливо зробити", - заявив німецький політик.

Шольц також висловив сподівання, що деякі інші європейські країни послідують цьому прикладу. Оскільки, за його словами, Україна потребує "багато боєприпасів, артилерії, танків і протиповітряної оборони, а особливо Patriot і системи Iris-T з Німеччини, які будуть найбільш корисними".

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Допомога Україні від Німеччини

Німеччина активно підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення РФ. Канцлер ФНР Олаф Шольц запевнив, що Берлін і надалі підтримуватиме нашу країну. Шольц нагадав, що від початку повномасштабного вторгнення Німеччина надала або пообіцяла надати Україні військової допомоги на 28 млрд євро.

Він також зазначив, що у 2024 році буде надано військову допомогу на суму понад сім мільярдів євро.

Читайте також: Віцеканцлер Німеччини Габек закликав збільшити допомогу Україні: "Ми зробили недостатньо"

Автор: 

Німеччина (7336) допомога (8322) Шольц Олаф (1136) Patriot (305)


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Топ коментарі
+12
західна цивілізація потрапила у власну пастку "широкого гуманізму", сподіваючись, що разом з ними весь світ рухається до непереборного бажання миру й справедливості. а тим часом, зростали криваві диктатори, для котрих людське життя - пустий звук.
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14.05.2024 16:30
+11
Дуже вдячні НІмеччині!!
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14.05.2024 17:03
+7
Німеччина віддала три з десяти.
США нуль з шістдесяти...
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14.05.2024 16:43
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А ше и Австрія на диби стає -- Середньовічні карти показує - тривожно
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14.05.2024 16:27 Відповісти
Туариси не дамо тому що це наступальна зброя… (Путин - ферштейн).

Патриот це зброя для захисту, але… нам теж він потрібен…

Як за 16 років панування Меркель змогла вбити Бундесфер?!
Це була твоя шефіня, Шольц! Піди запитай.

Коль разом з Рейганом розвалив СРСР. Зброя була.
А зараз Неметчіна виглядае неозброєною та слабкою.
Промисловий оборонний потенціал не встгае за потребами…

Параша встала на військову єкономіку, а німеччіна все чекае.
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14.05.2024 17:23 Відповісти
от мені, просто, цікаво!
як, економічний паровоз європи збирався існувати, без потужної армії?
типу: ми ж домовилися з кацапами, газ напряму купуємо?
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14.05.2024 16:28 Відповісти
західна цивілізація потрапила у власну пастку "широкого гуманізму", сподіваючись, що разом з ними весь світ рухається до непереборного бажання миру й справедливості. а тим часом, зростали криваві диктатори, для котрих людське життя - пустий звук.
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14.05.2024 16:30 Відповісти
Ну як? - США там розмістили своі бази - а вони на розслабоні
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14.05.2024 16:31 Відповісти
тому німеччина досі не окупована на відміну від України
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14.05.2024 16:33 Відповісти
Трамп сказав - хто буде мухлювати з грошима на оборону - натравить рашку
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14.05.2024 16:42 Відповісти
Ви хоч трохи цікавитеся історією?

Бо мали б знати, що після WWII Німеччині фактично заборонено мати армію. Обмеження, починаючи з кількости військовослужбовців і закінчуючи озброєннями.

Захист Німеччини покладено на США.
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14.05.2024 16:49 Відповісти
Ого, цілих три. Куди ж ми їх всі подінемо?
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14.05.2024 16:32 Відповісти
Ви , головне, їх в асфальт не закатайте!
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14.05.2024 19:21 Відповісти
Вертайся, покажи як треба.
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14.05.2024 19:26 Відповісти
Шо тообі показати? Як в асфальт закатувати? Так ви з 19 року, на чолі з президентом,можете майстер-клас по асфальту давати. 13 мільярдів, це скільки Патріотів?
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14.05.2024 21:03 Відповісти
Не пий більше бабусині ліки від глаукоми.
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14.05.2024 21:07 Відповісти
Мав досвід?
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14.05.2024 21:16 Відповісти
Треба все передавати Україні, бо якщо Україна впаде - воно вам і так не пригодиться.
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14.05.2024 16:37 Відповісти
Звісно, він і Тауруси по декілька разів на день перераховує щоб в Україну без нього не відправили.
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14.05.2024 16:39 Відповісти
Німеччина віддала три з десяти.
США нуль з шістдесяти...
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14.05.2024 16:43 Відповісти
НЕ США А БАЙДЕН СО СВОЕЙ СВОРОЙ И Ф16 БУДЕМ ДОЛГО ЖДАТЬ
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14.05.2024 16:48 Відповісти
Три с тридцати.
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14.05.2024 17:01 Відповісти
Не плутайте пускові з комплексами.
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14.05.2024 17:04 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Германия 30 M902 Patriot PAC-3 по состоянию на 2024 го - 30 комплексов Patriot PAC-3 с ПУ (пусковыми установками) М902.

Никто не считает Пэтриоты количеством ПУ, считают комплексами
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14.05.2024 18:40 Відповісти
...ля. Ти читаєш на що посилаєшся?
Тому що рядком нижче там написано що у України цих М902 аж 12 штук. І це 3(три) батареї.
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14.05.2024 18:56 Відповісти
Брехня .США перші дали самий перший комплекс Петріотів у 2023.
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14.05.2024 17:05 Відповісти
Patriot 3 iz 14 nemci dali eto xoroso.Leopard2 tanki takze dali, no nedast bolse izza togo sto umnyje generali pognali eti tanki na minije polia pod Rabotyne,tak teper dast leopard 1 etix ne zalko,Marder dali takze nezalko no na mnogo lucix kak Puma ili LYNX nedast.Eti luce cem Bradley poskolku puska u nix 30-35mm i zacyta xorosaja,Bradley puska 25mm,Marder 20mm.Novoje sto jest u nemcev oni nedast
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14.05.2024 16:48 Відповісти
Собаки у соломі!

В іхній мозок ще не входить, що війна вже відрізняється від раніших. Це, як коли проти луків почали діяти кулемети! Так і зараз, проти сотні тисяч дронів рашки іхні західні патріоти вже через 10 сек. вичерпаються , усі своі зараз збереглі ракети.

Або ви зараз допомагаєте Україні знищити "гнезд'іє осі Путлер - Сі - Корейка північна", або отримуйте те, що отримали у 1939 після умащевлення гітлера! Коли вже захід зрозуміє, що путлер набагато небезпечень, т.я в нього, КГБискоі молі, мозоку ніколи не було.
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14.05.2024 16:58 Відповісти
Ніхто дрони Патріотами не збиває. Наші військові не такі дурні.
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14.05.2024 17:04 Відповісти
Дуже вдячні НІмеччині!!
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14.05.2024 17:03 Відповісти
Я правильно зрозумів, що разом з цією у нас тепер чотири батареї петріотів? Бо спочатку у нас їх було дві - одна від штатів і одна від німеччини.
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14.05.2024 17:33 Відповісти
Дякуємо.
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14.05.2024 17:51 Відповісти
 
 