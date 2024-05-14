Шольц про третю систему Patriot для України: "Це було нелегким рішенням, тому що у нас їх не так багато"
Для Німеччини рішення про передачу Україні третьої системи Patriot виявилося непростим, оскільки країна має їх не так багато. Проте така ініціатива Німеччини може стати прикладом для інших країн.
Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на саміті з безпеки та конкурентоспроможності у Швеції, інформує Tagesschau, передає Цензор.НЕТ.
Очільник німецького уряду нагадав, що його країна зобов'язалася підтримувати Україну стільки, скільки це буде необхідно.
Шольц також наголосив, що рішення передати Києву третю систему Patriot видалося для Німеччини непростим.
"Як ви знаєте, ми вирішили зараз передати Україні третю систему Patriot, і це було рішення, яке було не таким вже й простим, тому що у нас таких систем не дуже багато, але це було важливо зробити", - заявив німецький політик.
Шольц також висловив сподівання, що деякі інші європейські країни послідують цьому прикладу. Оскільки, за його словами, Україна потребує "багато боєприпасів, артилерії, танків і протиповітряної оборони, а особливо Patriot і системи Iris-T з Німеччини, які будуть найбільш корисними".
Допомога Україні від Німеччини
Німеччина активно підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення РФ. Канцлер ФНР Олаф Шольц запевнив, що Берлін і надалі підтримуватиме нашу країну. Шольц нагадав, що від початку повномасштабного вторгнення Німеччина надала або пообіцяла надати Україні військової допомоги на 28 млрд євро.
Він також зазначив, що у 2024 році буде надано військову допомогу на суму понад сім мільярдів євро.
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Патриот це зброя для захисту, але… нам теж він потрібен…
Як за 16 років панування Меркель змогла вбити Бундесфер?!
Це була твоя шефіня, Шольц! Піди запитай.
Коль разом з Рейганом розвалив СРСР. Зброя була.
А зараз Неметчіна виглядае неозброєною та слабкою.
Промисловий оборонний потенціал не встгае за потребами…
Параша встала на військову єкономіку, а німеччіна все чекае.
як, економічний паровоз європи збирався існувати, без потужної армії?
типу: ми ж домовилися з кацапами, газ напряму купуємо?
Бо мали б знати, що після WWII Німеччині фактично заборонено мати армію. Обмеження, починаючи з кількости військовослужбовців і закінчуючи озброєннями.
Захист Німеччини покладено на США.
США нуль з шістдесяти...
Никто не считает Пэтриоты количеством ПУ, считают комплексами
Тому що рядком нижче там написано що у України цих М902 аж 12 штук. І це 3(три) батареї.
В іхній мозок ще не входить, що війна вже відрізняється від раніших. Це, як коли проти луків почали діяти кулемети! Так і зараз, проти сотні тисяч дронів рашки іхні західні патріоти вже через 10 сек. вичерпаються , усі своі зараз збереглі ракети.
Або ви зараз допомагаєте Україні знищити "гнезд'іє осі Путлер - Сі - Корейка північна", або отримуйте те, що отримали у 1939 після умащевлення гітлера! Коли вже захід зрозуміє, що путлер набагато небезпечень, т.я в нього, КГБискоі молі, мозоку ніколи не було.