Шольц про третю систему Patriot для України: "Це було нелегким рішенням, тому що у нас їх не так багато"

Для Німеччини рішення про передачу Україні третьої системи Patriot виявилося непростим, оскільки країна має їх не так багато. Проте така ініціатива Німеччини може стати прикладом для інших країн.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на саміті з безпеки та конкурентоспроможності у Швеції, інформує Tagesschau, передає Цензор.НЕТ.

Очільник німецького уряду нагадав, що його країна зобов'язалася підтримувати Україну стільки, скільки це буде необхідно.

Шольц також наголосив, що рішення передати Києву третю систему Patriot видалося для Німеччини непростим.

"Як ви знаєте, ми вирішили зараз передати Україні третю систему Patriot, і це було рішення, яке було не таким вже й простим, тому що у нас таких систем не дуже багато, але це було важливо зробити", - заявив німецький політик.

Шольц також висловив сподівання, що деякі інші європейські країни послідують цьому прикладу. Оскільки, за його словами, Україна потребує "багато боєприпасів, артилерії, танків і протиповітряної оборони, а особливо Patriot і системи Iris-T з Німеччини, які будуть найбільш корисними".

Читайте також: Польща не може передати Україні Patriot, оскільки сама лише починає отримувати замовлені комплекси, - Дуда

Допомога Україні від Німеччини

Німеччина активно підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення РФ. Канцлер ФНР Олаф Шольц запевнив, що Берлін і надалі підтримуватиме нашу країну. Шольц нагадав, що від початку повномасштабного вторгнення Німеччина надала або пообіцяла надати Україні військової допомоги на 28 млрд євро.

Він також зазначив, що у 2024 році буде надано військову допомогу на суму понад сім мільярдів євро.

Читайте також: Віцеканцлер Німеччини Габек закликав збільшити допомогу Україні: "Ми зробили недостатньо"