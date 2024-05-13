Віцеканцлер Німеччини Габек закликав збільшити допомогу Україні: "Ми зробили недостатньо"

Віцеканцлер, міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Габек вважає, що його країна зробила недостатньо для підтримки України у війні проти Росії. Він закликав чинний уряд, а також інші країни до більшої допомоги Києву.

Про це пише УНН з посиланням на Tagesschau, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми зробили недостатньо", - заявив Габек, говорячи про підтримку України Німеччиною.

Він також заявив, що інші країни теж можуть зробити більше. За словами Габека, Німеччина не повинна бути на боці країн, які зробили занадто мало.

Він додав, що Україні явно не вистачає озброєння для захисту від повномасштабної російської агресії.

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До слова, це не вперше, коли віцеканцлер Німеччини Габек закликає до збільшення допомоги Україні. Минулого місяця після свого візиту до України німецький політик закликав дати більше зброї Києву.