РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9583 посетителя онлайн
Новости
789 2

Вице-канцлер Германии Габек призвал увеличить помощь Украине: "Мы оказали недостаточно"

Віцеканцлер Німеччини Габек закликав збільшити допомогу Україні

Вице-канцлер, министр экономики и защиты климата Германии Роберт Габек считает, что его страна сделала недостаточно для поддержки Украины в войне против России. Он призвал действующее правительство, а также другие страны к большей помощи Киеву.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Tagesschau, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы сделали недостаточно", - заявил Габек, говоря о поддержке Украины Германией.

Он также заявил, что другие страны тоже могут сделать больше. По словам Габека, Германия не должна быть на стороне стран, которые сделали слишком мало.

Он добавил, что Украине явно не хватает вооружения для защиты от полномасштабной российской агрессии.

Читайте также: Правительство Германии отвергло идею Бундестага сбивать дроны над Украиной войсками НАТО, - The Guardian

К слову, это не впервые, когда вице-канцлер Германии Габек призывает к увеличению помощи Украине. В прошлом месяце после своего визита в Украину немецкий политик призвал дать больше оружия Киеву.

Автор: 

Германия (6938) оружие (10202) Хабек Роберт (46)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кому це вони говорять? Самі собі? Ну маячня...
показать весь комментарий
13.05.2024 17:53 Ответить
Не говорити треба, а мовчки давати зброю. Без обмежень і заборон на її використання.

А то оце базікання вже реально в печінках сидить. Як то кажуть, put up or shut up!
показать весь комментарий
13.05.2024 17:56 Ответить
 
 