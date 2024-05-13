Вице-канцлер Германии Габек призвал увеличить помощь Украине: "Мы оказали недостаточно"

Вице-канцлер, министр экономики и защиты климата Германии Роберт Габек считает, что его страна сделала недостаточно для поддержки Украины в войне против России. Он призвал действующее правительство, а также другие страны к большей помощи Киеву.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Tagesschau, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы сделали недостаточно", - заявил Габек, говоря о поддержке Украины Германией.

Он также заявил, что другие страны тоже могут сделать больше. По словам Габека, Германия не должна быть на стороне стран, которые сделали слишком мало.

Он добавил, что Украине явно не хватает вооружения для защиты от полномасштабной российской агрессии.

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К слову, это не впервые, когда вице-канцлер Германии Габек призывает к увеличению помощи Украине. В прошлом месяце после своего визита в Украину немецкий политик призвал дать больше оружия Киеву.