Польща не може передати Україні Patriot, оскільки сама лише починає отримувати замовлені комплекси, - Дуда
Президент Польщі Анджей Дуда пояснив, чому його країна не може передати системи ППО Patriot Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на PAP, про це польський лідер заявив під час економічного форуму у Катарі.
За словами Дуди, Польщі отримує перші елементи системи Patriot, які були замовлені сім років тому.
"Наразі важко говорити про надання Україні Patriot, коли по суті ми ще не допрацювали ці системи для потреб протиповітряної оборони Польщі", - пояснив президент.
Patriot для України
Раніше прем'єрка Данії Фредеріксен закликала країни Європи надати більше ППО для України. За її словами, потрібно ще 5-6 Patriot.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що Європа має посилити ППО України з наявних запасів.
Топ коментарі
+8 Петро Вебер
показати весь коментар14.05.2024 13:05
+7 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар14.05.2024 13:09
+6 Trevo Trow
показати весь коментар14.05.2024 13:16
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Потрібно було просто напросто після виборів 2019 року робити свою ППО ПРО, варіантів було багато, свої ракети і танки, але Володя всі бюджетні гроші вбухкав в асфальт. До нього немає запитань, навіщо він це зробив, коли в крааїна війна? Винні Вам поляки, американці, німці?
Таурусів не дамо… Шольц.
патриотів не дамо… Дуда/Туск.
За стінами, унизу відчайдушно відбиваеться піхота.
А згори наблюдае військовий кірівник ( Шольц/Дуда). Та вирішує чи потрібна там унизу допомога?
Чи на часі відкрити ворота та надіслати допомогу?
Аони ще стоять? Тоді зарано…
А на московське Інформлайно, що ГАДИТЬ у мережах, звертають УВАГУ відповідні структури, як в Україні, так і Західні Партнери!
На усе, свій час! Ківа, з Моторилом і захарченком, можуть це підтвердити!!
Слава Україні!
А якщо серйозно, то хто б сумнівався у таких словах Дуди.
Тайваню нужно объявить о создании ЯО до координации рашистов и китайских краснозадых уродцев )