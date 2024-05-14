УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10850 відвідувачів онлайн
Новини
1 790 28

Польща не може передати Україні Patriot, оскільки сама лише починає отримувати замовлені комплекси, - Дуда

дуда

Президент Польщі Анджей Дуда пояснив, чому його країна не може передати системи ППО Patriot Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на PAP, про це польський лідер заявив під час економічного форуму у Катарі.

За словами Дуди, Польщі отримує перші елементи системи Patriot, які були замовлені сім років тому.

"Наразі важко говорити про надання Україні Patriot, коли по суті ми ще не допрацювали ці системи для потреб протиповітряної оборони Польщі", - пояснив президент.

Patriot для України

Раніше прем'єрка Данії Фредеріксен закликала країни Європи надати більше ППО для України. За її словами, потрібно ще 5-6 Patriot.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що Європа має посилити ППО України з наявних запасів.

Читайте: США співпрацюють із союзниками щодо додаткових ЗРК Patriot для України, - Салліван

Автор: 

Польща (8489) Дуда Анджей (771) Patriot (302)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+8
Можеш не дудіти,ми і так знаємо
показати весь коментар
14.05.2024 13:05
+7
20 р були без Петріотів - могли б ше якось 1 р продержатись
показати весь коментар
14.05.2024 13:09
+6
Patriot мають бути в тих, хто не боїться збивати кацапські ракети.
показати весь коментар
14.05.2024 13:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Можеш не дудіти,ми і так знаємо
показати весь коментар
14.05.2024 13:05 Відповісти
Спасибі що поміняли Т 72 (віддали, чи продали нам)на Абрамси.
показати весь коментар
14.05.2024 13:08 Відповісти
Танки т-72 вони не проміняли на "Абрамси", а віддали нам своє, а собі закупили більш ефективні. Чи це їм Володя Зеленський поміняв т-72 на "Абрамси"? Як таким як Ви, невдячним, наступним разом допомагати? Ви не чули, що вони нам і свої літаки віддали?
Потрібно було просто напросто після виборів 2019 року робити свою ППО ПРО, варіантів було багато, свої ракети і танки, але Володя всі бюджетні гроші вбухкав в асфальт. До нього немає запитань, навіщо він це зробив, коли в крааїна війна? Винні Вам поляки, американці, німці?
показати весь коментар
14.05.2024 21:01 Відповісти
та не треба їх нам передавати - хай поставлять на кордоні десь поближче до Стрия і тренуються, збиваючи кацапські ракети над Україною
показати весь коментар
14.05.2024 13:58 Відповісти
Тут вони з Шольцем як брати…

Таурусів не дамо… Шольц.
патриотів не дамо… Дуда/Туск.
показати весь коментар
14.05.2024 15:41 Відповісти
Схоже вони круті- готови воювати до останнего українця.
показати весь коментар
14.05.2024 15:44 Відповісти
Це як фортеця захищаеться від варварів.

За стінами, унизу відчайдушно відбиваеться піхота.

А згори наблюдае військовий кірівник ( Шольц/Дуда). Та вирішує чи потрібна там унизу допомога?
Чи на часі відкрити ворота та надіслати допомогу?

Аони ще стоять? Тоді зарано…
показати весь коментар
14.05.2024 15:52 Відповісти
20 р були без Петріотів - могли б ше якось 1 р продержатись
показати весь коментар
14.05.2024 13:09 Відповісти
Українці, розуміють, і вдячні Польщі за гадання допомоги в інший спосіб!!
А на московське Інформлайно, що ГАДИТЬ у мережах, звертають УВАГУ відповідні структури, як в Україні, так і Західні Партнери!
На усе, свій час! Ківа, з Моторилом і захарченком, можуть це підтвердити!!
Слава Україні!
показати весь коментар
14.05.2024 13:10 Відповісти
Зараз виявиться, що "Такая карова нужна самому!" від усіх, хто міг би Патріоти надати.
показати весь коментар
14.05.2024 13:12 Відповісти
Бо так воно і є. Тридцять років ніхрєна не вкладались в оборону. Тепер зачухались. Але це стосується Європи. США застарілих озброєнь мають дуже багато, утилізують, але Україні не дають.
показати весь коментар
14.05.2024 13:17 Відповісти
Їм, полякам, ці Петріоти потрібні, як козі баян. Ще сучі діти пальнуть куди не треба ! Дали б нам зі своїм обслуговуючим персоналом - їм все б до дрібнички розжували-показали наші специ. Ще й кнопки б показали на які ніЗЗя тиснути.
показати весь коментар
14.05.2024 13:13 Відповісти
У поляков кроме Петриотов есть еще вооружение, которое могло бы очень пригодится... те же танки Твардый оставшиеся, да и сау Краб...
показати весь коментар
14.05.2024 13:14 Відповісти
Patriot мають бути в тих, хто не боїться збивати кацапські ракети.
показати весь коментар
14.05.2024 13:16 Відповісти
Гаваріт: "А гуй тєбє!" І глаза прі етом такіє добриє-добриє! (с)
показати весь коментар
14.05.2024 13:16 Відповісти
Та ясно. Польщу ж ******** щоночі, як їм без петріотів...
показати весь коментар
14.05.2024 13:16 Відповісти
Та що ви, ми бідні. Грошей на похорони немає..

А якщо серйозно, то хто б сумнівався у таких словах Дуди.
показати весь коментар
14.05.2024 13:19 Відповісти
Дякуємо, "друзі"
показати весь коментар
14.05.2024 13:21 Відповісти
НАТО необходимо незамедлительно начать развертывание ударных система ядерного оружия в прибалтике и польше.
Тайваню нужно объявить о создании ЯО до координации рашистов и китайских краснозадых уродцев )
показати весь коментар
14.05.2024 13:32 Відповісти
Вы ,там куяртесь, а мы пока заняты , не до вас..
показати весь коментар
14.05.2024 13:39 Відповісти
Все правильно роблять , готуються разом з Литвою до кацапських провокацій на "Сувальскому коридорі " .Не до шашликів же , так ?
показати весь коментар
14.05.2024 13:46 Відповісти
Дійсно, а під чим ви будете траву косити.
показати весь коментар
14.05.2024 13:56 Відповісти
показати весь коментар
14.05.2024 14:07 Відповісти
Це відмазка,ми вже бачили як ви збиваєте раистські ракети що розгульовали по Польщі.
показати весь коментар
14.05.2024 14:35 Відповісти
Та панятна ! Паставітє собі - інтер"єр ! Тільки не вздумайте стріляти , бо ще на землю впаде. А на землі - поляки !
показати весь коментар
14.05.2024 15:15 Відповісти
Жінку віддай дяді,а сам іди до дяді, так поляки повині зробити,на думку zeпатріотів-ідіотів.
показати весь коментар
14.05.2024 15:27 Відповісти
"до *****"
показати весь коментар
14.05.2024 15:28 Відповісти
Польский обсирос.
показати весь коментар
14.05.2024 17:27 Відповісти
 
 