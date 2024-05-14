Польща не може передати Україні Patriot, оскільки сама лише починає отримувати замовлені комплекси, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда пояснив, чому його країна не може передати системи ППО Patriot Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на PAP, про це польський лідер заявив під час економічного форуму у Катарі.

За словами Дуди, Польщі отримує перші елементи системи Patriot, які були замовлені сім років тому.

"Наразі важко говорити про надання Україні Patriot, коли по суті ми ще не допрацювали ці системи для потреб протиповітряної оборони Польщі", - пояснив президент.

Patriot для України

Раніше прем'єрка Данії Фредеріксен закликала країни Європи надати більше ППО для України. За її словами, потрібно ще 5-6 Patriot.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що Європа має посилити ППО України з наявних запасів.

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