Польша не может передать Украине Patriot, поскольку сама только начинает получать заказанные комплексы, - Дуда
Президент Польши Анджей Дуда объяснил, почему его страна не может передать системы ПВО Patriot Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на PAP, об этом польский лидер заявил во время экономического форума в Катаре.
По словам Дуды, Польша получает первые элементы системы Patriot, которые были заказаны семь лет назад.
"Сейчас трудно говорить о предоставлении Украине Patriot, когда по сути мы еще не доработали эти системы для нужд противовоздушной обороны Польши", - пояснил президент.
Patriot для Украины
Ранее премьер Дании Фредериксен призвала страны Европы предоставить больше ПВО для Украины. По ее словам, нужно еще 5-6 Patriot.
Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что Европа должна усилить ПВО Украины из имеющихся запасов.
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+8 Петро Вебер
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Потрібно було просто напросто після виборів 2019 року робити свою ППО ПРО, варіантів було багато, свої ракети і танки, але Володя всі бюджетні гроші вбухкав в асфальт. До нього немає запитань, навіщо він це зробив, коли в крааїна війна? Винні Вам поляки, американці, німці?
Таурусів не дамо… Шольц.
патриотів не дамо… Дуда/Туск.
За стінами, унизу відчайдушно відбиваеться піхота.
А згори наблюдае військовий кірівник ( Шольц/Дуда). Та вирішує чи потрібна там унизу допомога?
Чи на часі відкрити ворота та надіслати допомогу?
Аони ще стоять? Тоді зарано…
А на московське Інформлайно, що ГАДИТЬ у мережах, звертають УВАГУ відповідні структури, як в Україні, так і Західні Партнери!
На усе, свій час! Ківа, з Моторилом і захарченком, можуть це підтвердити!!
Слава Україні!
А якщо серйозно, то хто б сумнівався у таких словах Дуди.
Тайваню нужно объявить о создании ЯО до координации рашистов и китайских краснозадых уродцев )