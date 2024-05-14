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Польша не может передать Украине Patriot, поскольку сама только начинает получать заказанные комплексы, - Дуда

дуда

Президент Польши Анджей Дуда объяснил, почему его страна не может передать системы ПВО Patriot Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на PAP, об этом польский лидер заявил во время экономического форума в Катаре.

По словам Дуды, Польша получает первые элементы системы Patriot, которые были заказаны семь лет назад.

"Сейчас трудно говорить о предоставлении Украине Patriot, когда по сути мы еще не доработали эти системы для нужд противовоздушной обороны Польши", - пояснил президент.

Patriot для Украины

Ранее премьер Дании Фредериксен призвала страны Европы предоставить больше ПВО для Украины. По ее словам, нужно еще 5-6 Patriot.

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что Европа должна усилить ПВО Украины из имеющихся запасов.

Читайте: США сотрудничают с союзниками по дополнительным ЗРК Patriot для Украины, - Салливан

Автор: 

Польша (8405) Дуда Анджей (755) Patriot (268)


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Топ комментарии
+8
Можеш не дудіти,ми і так знаємо
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14.05.2024 13:05
+7
20 р були без Петріотів - могли б ше якось 1 р продержатись
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14.05.2024 13:09
+6
Patriot мають бути в тих, хто не боїться збивати кацапські ракети.
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14.05.2024 13:16
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Можеш не дудіти,ми і так знаємо
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14.05.2024 13:05 Ответить
Спасибі що поміняли Т 72 (віддали, чи продали нам)на Абрамси.
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14.05.2024 13:08 Ответить
Танки т-72 вони не проміняли на "Абрамси", а віддали нам своє, а собі закупили більш ефективні. Чи це їм Володя Зеленський поміняв т-72 на "Абрамси"? Як таким як Ви, невдячним, наступним разом допомагати? Ви не чули, що вони нам і свої літаки віддали?
Потрібно було просто напросто після виборів 2019 року робити свою ППО ПРО, варіантів було багато, свої ракети і танки, але Володя всі бюджетні гроші вбухкав в асфальт. До нього немає запитань, навіщо він це зробив, коли в крааїна війна? Винні Вам поляки, американці, німці?
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14.05.2024 21:01 Ответить
та не треба їх нам передавати - хай поставлять на кордоні десь поближче до Стрия і тренуються, збиваючи кацапські ракети над Україною
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14.05.2024 13:58 Ответить
Тут вони з Шольцем як брати…

Таурусів не дамо… Шольц.
патриотів не дамо… Дуда/Туск.
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14.05.2024 15:41 Ответить
Схоже вони круті- готови воювати до останнего українця.
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14.05.2024 15:44 Ответить
Це як фортеця захищаеться від варварів.

За стінами, унизу відчайдушно відбиваеться піхота.

А згори наблюдае військовий кірівник ( Шольц/Дуда). Та вирішує чи потрібна там унизу допомога?
Чи на часі відкрити ворота та надіслати допомогу?

Аони ще стоять? Тоді зарано…
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14.05.2024 15:52 Ответить
20 р були без Петріотів - могли б ше якось 1 р продержатись
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14.05.2024 13:09 Ответить
Українці, розуміють, і вдячні Польщі за гадання допомоги в інший спосіб!!
А на московське Інформлайно, що ГАДИТЬ у мережах, звертають УВАГУ відповідні структури, як в Україні, так і Західні Партнери!
На усе, свій час! Ківа, з Моторилом і захарченком, можуть це підтвердити!!
Слава Україні!
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14.05.2024 13:10 Ответить
Зараз виявиться, що "Такая карова нужна самому!" від усіх, хто міг би Патріоти надати.
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14.05.2024 13:12 Ответить
Бо так воно і є. Тридцять років ніхрєна не вкладались в оборону. Тепер зачухались. Але це стосується Європи. США застарілих озброєнь мають дуже багато, утилізують, але Україні не дають.
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14.05.2024 13:17 Ответить
Їм, полякам, ці Петріоти потрібні, як козі баян. Ще сучі діти пальнуть куди не треба ! Дали б нам зі своїм обслуговуючим персоналом - їм все б до дрібнички розжували-показали наші специ. Ще й кнопки б показали на які ніЗЗя тиснути.
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14.05.2024 13:13 Ответить
У поляков кроме Петриотов есть еще вооружение, которое могло бы очень пригодится... те же танки Твардый оставшиеся, да и сау Краб...
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14.05.2024 13:14 Ответить
Patriot мають бути в тих, хто не боїться збивати кацапські ракети.
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14.05.2024 13:16 Ответить
Гаваріт: "А гуй тєбє!" І глаза прі етом такіє добриє-добриє! (с)
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14.05.2024 13:16 Ответить
Та ясно. Польщу ж ******** щоночі, як їм без петріотів...
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14.05.2024 13:16 Ответить
Та що ви, ми бідні. Грошей на похорони немає..

А якщо серйозно, то хто б сумнівався у таких словах Дуди.
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14.05.2024 13:19 Ответить
Дякуємо, "друзі"
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14.05.2024 13:21 Ответить
НАТО необходимо незамедлительно начать развертывание ударных система ядерного оружия в прибалтике и польше.
Тайваню нужно объявить о создании ЯО до координации рашистов и китайских краснозадых уродцев )
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14.05.2024 13:32 Ответить
Вы ,там куяртесь, а мы пока заняты , не до вас..
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14.05.2024 13:39 Ответить
Все правильно роблять , готуються разом з Литвою до кацапських провокацій на "Сувальскому коридорі " .Не до шашликів же , так ?
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14.05.2024 13:46 Ответить
Дійсно, а під чим ви будете траву косити.
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14.05.2024 13:56 Ответить
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14.05.2024 14:07 Ответить
Це відмазка,ми вже бачили як ви збиваєте раистські ракети що розгульовали по Польщі.
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14.05.2024 14:35 Ответить
Та панятна ! Паставітє собі - інтер"єр ! Тільки не вздумайте стріляти , бо ще на землю впаде. А на землі - поляки !
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14.05.2024 15:15 Ответить
Жінку віддай дяді,а сам іди до дяді, так поляки повині зробити,на думку zeпатріотів-ідіотів.
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14.05.2024 15:27 Ответить
"до *****"
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14.05.2024 15:28 Ответить
Польский обсирос.
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14.05.2024 17:27 Ответить
 
 