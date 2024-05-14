Польша не может передать Украине Patriot, поскольку сама только начинает получать заказанные комплексы, - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда объяснил, почему его страна не может передать системы ПВО Patriot Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на PAP, об этом польский лидер заявил во время экономического форума в Катаре.

По словам Дуды, Польша получает первые элементы системы Patriot, которые были заказаны семь лет назад.

"Сейчас трудно говорить о предоставлении Украине Patriot, когда по сути мы еще не доработали эти системы для нужд противовоздушной обороны Польши", - пояснил президент.

Patriot для Украины

Ранее премьер Дании Фредериксен призвала страны Европы предоставить больше ПВО для Украины. По ее словам, нужно еще 5-6 Patriot.

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что Европа должна усилить ПВО Украины из имеющихся запасов.

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