США співпрацюють із союзниками щодо додаткових ЗРК Patriot для України, - Салліван

Сполучені Штати щоденно ведуть переговори із союзниками щодо постачання додаткових ЗРК Patriot в Україну.

Про це радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван сказав під час брифінгу в Білому домі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Одна з речей, які я роблю щодня: спілкуюся принаймні з одним союзником – якщо не з кількома – про постачання додаткових батарей Patriot в Україну", - розповів він.

Нещодавно всі чули "гарні новини" від одного із союзників у цьому питанні, нагадав він, і така робота триває.

Крім того, за словами радника президента, Сполучені Штати докладають зусиль, аби забезпечити ЗСУ іншими системами протиповітряної оборони.

"Це розмови, яка тривають, це питання першочергового значення", - зазначив Салліван.

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