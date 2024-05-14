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США співпрацюють із союзниками щодо додаткових ЗРК Patriot для України, - Салліван

Джейк Салліван веде переговори щодо забезпечення України ЗРК Patriot

Сполучені Штати щоденно ведуть переговори із союзниками щодо постачання додаткових ЗРК Patriot в Україну.

Про це радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван сказав під час брифінгу в Білому домі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Одна з речей, які я роблю щодня: спілкуюся принаймні з одним союзником – якщо не з кількома – про постачання додаткових батарей Patriot в Україну", - розповів він.

Нещодавно всі чули "гарні новини" від одного із союзників у цьому питанні, нагадав він, і така робота триває.

Крім того, за словами радника президента, Сполучені Штати докладають зусиль, аби забезпечити ЗСУ іншими системами протиповітряної оборони.

"Це розмови, яка тривають, це питання першочергового значення", - зазначив Салліван.

Також читайте: Столтенберг: Перемога України у війні проти російської агресії є ключовим завданням для НАТО

Автор: 

США (22643) Салліван Джейк (292) Patriot (302)


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В самих Патріотів найбільше у світі, а вони лицемірно трусять бідних союзників на кшталт Румунії. Щедрі за чужий рахунок союзнички.
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14.05.2024 01:11 Відповісти
До речі,хтось пробував задати питання салівану, чому вони займаються ху#нею в цьому питанні? Чи там у них теж неначасі?
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14.05.2024 05:04 Відповісти
Теж не можу зрозуміти цієї збоченої логіки. Самі їх виробляють, мають на озброєнні, зберігають на складах, а давати мають союзники.

Таке враження, що це чергова імітація бурхливої діяльності і фіктивної допомоги.
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14.05.2024 06:25 Відповісти
BBC

За останні шість місяців українські військові змогли перехопити близько 46% запущених Росією ракет, порівняно з 73% у попередньому півріччі, підрахували журналісти WSJ на основі даних, які публікує командування Повітряних сил ЗСУ.

Погіршення роботи української ППО відбувається на тлі того, що РФ посилює атаки безпілотниками й ракетами і запускає дедалі більше ракет, які важче збивати, йдеться в статті. Крім того, в України закінчуються ********** для західних систем Patriot, які є найбільш ефективним захистом від повітряних атак.

Єдиний спосіб збивати російську балістику - це системи Patriot, підкреслює видання. Але Київ відчуває нестачу *********** для цих систем через затримку у США. Інші системи ПРО, зокрема Nasams та Iris/T, часто використовуються для атаки, а не оборони.

Тепер постачання розблоковане, і міноборони США заявило, що надішле більше ракет для Patriot.

Однак, як зазнають журналісти, деякі з них, найімовірніше, надійдуть зі складів, інші будуть замовлені, на виробництво яких піде кілька років.
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14.05.2024 01:35 Відповісти
Салліван, від вашого Білого дому до штаб квартири Raytheon Technologies, яка виробляє ті ЗРК Patriot, менше 10 хвилин на машині їхати. Тобто домовитись за постачання можна менше ніж за годину, було б бажання, а коли його немає - відмазки та імітація бурхливої діяльності.
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14.05.2024 01:40 Відповісти
Урок тим, хто мiняе зброю на меморандуми.
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14.05.2024 01:41 Відповісти
Поспівпрацювали би краще з власними складами. Абсурд якийсь.
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14.05.2024 05:00 Відповісти
Потужні паперові петріоти
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14.05.2024 07:42 Відповісти
 
 