США співпрацюють із союзниками щодо додаткових ЗРК Patriot для України, - Салліван
Сполучені Штати щоденно ведуть переговори із союзниками щодо постачання додаткових ЗРК Patriot в Україну.
Про це радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван сказав під час брифінгу в Білому домі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Одна з речей, які я роблю щодня: спілкуюся принаймні з одним союзником – якщо не з кількома – про постачання додаткових батарей Patriot в Україну", - розповів він.
Нещодавно всі чули "гарні новини" від одного із союзників у цьому питанні, нагадав він, і така робота триває.
Крім того, за словами радника президента, Сполучені Штати докладають зусиль, аби забезпечити ЗСУ іншими системами протиповітряної оборони.
"Це розмови, яка тривають, це питання першочергового значення", - зазначив Салліван.
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Таке враження, що це чергова імітація бурхливої діяльності і фіктивної допомоги.
За останні шість місяців українські військові змогли перехопити близько 46% запущених Росією ракет, порівняно з 73% у попередньому півріччі, підрахували журналісти WSJ на основі даних, які публікує командування Повітряних сил ЗСУ.
Погіршення роботи української ППО відбувається на тлі того, що РФ посилює атаки безпілотниками й ракетами і запускає дедалі більше ракет, які важче збивати, йдеться в статті. Крім того, в України закінчуються ********** для західних систем Patriot, які є найбільш ефективним захистом від повітряних атак.
Єдиний спосіб збивати російську балістику - це системи Patriot, підкреслює видання. Але Київ відчуває нестачу *********** для цих систем через затримку у США. Інші системи ПРО, зокрема Nasams та Iris/T, часто використовуються для атаки, а не оборони.
Тепер постачання розблоковане, і міноборони США заявило, що надішле більше ракет для Patriot.
Однак, як зазнають журналісти, деякі з них, найімовірніше, надійдуть зі складів, інші будуть замовлені, на виробництво яких піде кілька років.