Столтенберг: Перемога України у війні проти російської агресії є ключовим завданням для НАТО

Країни НАТО мають перш за все забезпечити, щоб Україна перемогла у війні.

Без перемоги України всі зусилля з її відбудови як демократичної та суверенної європейської країни втратять сенс. Про це сьогодні у Брюсселі під час дискусії щодо майбутнього Альянсу в рамках Молодіжного саміту НАТО заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Для нас є важливим питання, яку роль НАТО може відігравати у відбудові України після війни. Але, перш за все, ми маємо забезпечити, щоб Україна перемогла. Тому що, якщо Україна не переможе, тоді не буде про що говорити у вимірі відбудови європейської та незалежної України. Тож, найбільш негайним і найбільш важливим завданням є зараз надати Україні військову допомогу, що й роблять зараз НАТО та країни-союзниці. Нам потрібно продовжувати, та зробити цю підтримку більш передбачуваною, більш змістовною та рішучою. Ймовірно, ми будемо приймати таке рішення на саміті НАТО в липні", - сказав Столтенберг.

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Він зауважив, що майбутнє відновлення України стане дуже витратним процесом. У цьому контексті запобігання руйнації є більш дешевим процесом, ніж подальше відновлення. Тож, що більше засобів союзники нададуть Україні, щоб вона могла захистити себе, то менше зусиль потребуватиме її повоєнне відновлення.

"Будь-яка ракета протиповітряного захисту, яку ми можемо надати для України, означатиме менше шкоди, менше руйнувань, і також менше необхідності у відбудові після війни. Ми маємо бути здатними допомогти Україні перемогти - це важливо для українців і для нас. Кожен день, поки триває ця війна, приносить більше руйнації, та більші витрати те ресурси будуть необхідними для того, щоб все це відновити. Але передумовою такого відновлення є перемога", - наголосив керівник Альянсу.

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"Що швидше Україна зможе перемогти, то швидше завершиться ця війна. Це забезпечить тривалий мир для України, яка переможе як суверенна незалежна європейська держава", - додав Столтенберг.

Він наголосив, що НАТО вже зараз відіграє важливу роль у відбудові оборонних та безпекових інституцій України. Союзники будуть продовжувати цю роботу, щоб Україна змогла не лише відбудувати власні спроможності, але й стати повноправним членом Альянсу у майбутньому. Столтенберг нагадав, що важливі рішення щодо цього були ухвалені під час Вільнюського саміту Альянсу влітку минулого року, союзники скоротили шлях України до членства до одного кроку, усунувши необхідність виконання Плану дій щодо членства, створили такий важливий політичний інструмент як Рада НАТО-Україна, та прийняли програму із підвищення взаємосумісності Збройних сил України із силами Альянсу.

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"Взаємосумісність є важливою, щоб Україна та союзники по Альянсу могли працювати разом. Ця програма (взаємосумісності - ред.) допомагає їм зараз, але вона допомагатиме їм у майбутньому, під час розбудови сил, які будуть повністю взаємосумісними та інтегрованими із силами НАТО. Тож саме ті речі, які ми маємо зробити у середній та довгостроковій перспективі, щоб Україна перемогла", - зауважив Столтенберг.