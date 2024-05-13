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Новини Допомога Україні
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Столтенберг: Перемога України у війні проти російської агресії є ключовим завданням для НАТО

Єнс Столтенберг

Країни НАТО мають перш за все забезпечити, щоб Україна перемогла у війні.

Без перемоги України всі зусилля з її відбудови як демократичної та суверенної європейської країни втратять сенс. Про це сьогодні у Брюсселі під час дискусії щодо майбутнього Альянсу в рамках Молодіжного саміту НАТО заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Для нас є важливим питання, яку роль НАТО може відігравати у відбудові України після війни. Але, перш за все, ми маємо забезпечити, щоб Україна перемогла. Тому що, якщо Україна не переможе, тоді не буде про що говорити у вимірі відбудови європейської та незалежної України. Тож, найбільш негайним і найбільш важливим завданням є зараз надати Україні військову допомогу, що й роблять зараз НАТО та країни-союзниці. Нам потрібно продовжувати, та зробити цю підтримку більш передбачуваною, більш змістовною та рішучою. Ймовірно, ми будемо приймати таке рішення на саміті НАТО в липні", - сказав Столтенберг.

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Він зауважив, що майбутнє відновлення України стане дуже витратним процесом. У цьому контексті запобігання руйнації є більш дешевим процесом, ніж подальше відновлення. Тож, що більше засобів союзники нададуть Україні, щоб вона могла захистити себе, то менше зусиль потребуватиме її повоєнне відновлення.

"Будь-яка ракета протиповітряного захисту, яку ми можемо надати для України, означатиме менше шкоди, менше руйнувань, і також менше необхідності у відбудові після війни. Ми маємо бути здатними допомогти Україні перемогти - це важливо для українців і для нас. Кожен день, поки триває ця війна, приносить більше руйнації, та більші витрати те ресурси будуть необхідними для того, щоб все це відновити. Але передумовою такого відновлення є перемога", - наголосив керівник Альянсу.

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"Що швидше Україна зможе перемогти, то швидше завершиться ця війна. Це забезпечить тривалий мир для України, яка переможе як суверенна незалежна європейська держава", - додав Столтенберг.

Він наголосив, що НАТО вже зараз відіграє важливу роль у відбудові оборонних та безпекових інституцій України. Союзники будуть продовжувати цю роботу, щоб Україна змогла не лише відбудувати власні спроможності, але й стати повноправним членом Альянсу у майбутньому. Столтенберг нагадав, що важливі рішення щодо цього були ухвалені під час Вільнюського саміту Альянсу влітку минулого року, союзники скоротили шлях України до членства до одного кроку, усунувши необхідність виконання Плану дій щодо членства, створили такий важливий політичний інструмент як Рада НАТО-Україна, та прийняли програму із підвищення взаємосумісності Збройних сил України із силами Альянсу.

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"Взаємосумісність є важливою, щоб Україна та союзники по Альянсу могли працювати разом. Ця програма (взаємосумісності - ред.) допомагає їм зараз, але вона допомагатиме їм у майбутньому, під час розбудови сил, які будуть повністю взаємосумісними та інтегрованими із силами НАТО. Тож саме ті речі, які ми маємо зробити у середній та довгостроковій перспективі, щоб Україна перемогла", - зауважив Столтенберг.

Автор: 

НАТО (6429) допомога (8321) Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+8
З моменту створення НАТО його европейські підрозділи не виграли жодної кампанії, хоча приймали участь в багатьох. В основному діяли американці, на яких сьогодні розраховувати, як виявляється, більше не можна. Це надихає кацапів, а якість пустопорожні заяви про "перемогу України" завдяки НАТО виглядають ефемерними - склади пусті, зброї не вистачає, армії країн НАТО малочисельні і незабезпечені ******** озброєнням. Іде активне переозброєння, але робити це і одночасно повноцінно допомагати Україні неможливо. Тому допомагають більше вербально і тупо тягнуть час...
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14.05.2024 00:18
+6
У нас населення було 44 млн стало 30. Яка перемога? Коли?
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14.05.2024 00:10
+3
сколько можно кукарекать про ""перемогу""? пока ситуация говорит обратное! Где макрон с войсками? где поставки вооружения? где помощь? пустой трёп от этого..........
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14.05.2024 00:43
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У нас населення було 44 млн стало 30. Яка перемога? Коли?
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14.05.2024 00:10 Відповісти
А не треба відмовлятися від запропонованої допомоги військових країн-союзників, ак це робить Зе.
Мова не на передку воювати, але в тиловій частині України охороняти аеродроми, підземні заводи, АЕС і т.п. війська союзників зможуть.
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14.05.2024 04:18 Відповісти
Ну так скажи це Зе на сайті Президента України.
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14.05.2024 10:13 Відповісти
З моменту створення НАТО його европейські підрозділи не виграли жодної кампанії, хоча приймали участь в багатьох. В основному діяли американці, на яких сьогодні розраховувати, як виявляється, більше не можна. Це надихає кацапів, а якість пустопорожні заяви про "перемогу України" завдяки НАТО виглядають ефемерними - склади пусті, зброї не вистачає, армії країн НАТО малочисельні і незабезпечені ******** озброєнням. Іде активне переозброєння, але робити це і одночасно повноцінно допомагати Україні неможливо. Тому допомагають більше вербально і тупо тягнуть час...
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14.05.2024 00:18 Відповісти
Столтенберг, злізай з зе-марафону
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14.05.2024 00:19 Відповісти
Забирай на Америку Зеленського з Коломоським!
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14.05.2024 00:35 Відповісти
сколько можно кукарекать про ""перемогу""? пока ситуация говорит обратное! Где макрон с войсками? где поставки вооружения? где помощь? пустой трёп от этого..........
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14.05.2024 00:43 Відповісти
Дякуємо нашим ЗСУ, які відчайдушно обороняють нашу державу
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14.05.2024 00:49 Відповісти
Оце воно і є - тягати каштани з вогню чужими руками.
З "західними" політиками відбуваються інколи дивні метаморфози.
Можна це назвати "ефект Шрьодера".
Он і Расмуссен Єрмака облизав з ніг до голови - з якого переляку?
Чи гроші не пахнуть усюди?
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14.05.2024 07:16 Відповісти
С такими партнёрами война может длиться лет двадцать.
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14.05.2024 08:38 Відповісти
Партнери на нас не нападали. Це ми зробили все що тільки можливо для того щоб ослабити власну державу. Корупція розїла навіть стосунки в родинах. Все прогнивало і скурвлювалося роками. Цей процес ніхто не зупиняв. Цим скористалося не тільки ***** а й інші наші сусіди. Поляки, наприклад, створили свою економіку на копійчаній праці гастарбайтерів і контрабанді сировини з України. Ми ж самі виростили абсолютно аморальний клас корумпованих чиновників і самі стали дебілами і почали голосувати за кримінальних злочинців і тупих жидівських блазнів. Я щиро дивуюся як не зважаючи на весь оцей абсурд і огидний образ українців нам хтось ще допомагає. Я вже перестав донатити на ЗСУ. Чиновники безкарно крадуть мільярди, а я маю голодувати бо наші військові зі зброєю в руках не здатні навіть притягти до відповідальності тих хто їх відверто грабує і посилає на смерть без зброї та засобів захисту. Я за два роки війни собі навіть шкарпеток не купив - живу за принципом пенсів "Три Д" - доношую, доїдаю, доживаю. І це на фоні "яйця по 17", "барабани в бомбосховища" і повної, абсолютної безкарності за розкрадання бюджету, гуманітарної допомоги. Тепер ось мобілізують "в один кінець" безстроково бідних і обездолених. А за що їм воювати? Як можна перемогти якщо керівництво країни свідомо цю країну визискує і тим самим знищує? І коли жидівський блазень з високих трибун каже "перемога або смерть" всі розуміють що "смерть нашим хатам", а "мир їхнім віллам в Італії"... Якщо не прибрати "слуг" Україні *******.
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14.05.2024 12:52 Відповісти
Партнёры сделали что у Украины нет ЯО, она не в НАТО и даже не в ЕС. Они всё время лизали жопу путину, а теперь Украине своей кровью надо отдуваться за их тупость и не дальновидность. А про Китай вообще молчу.
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14.05.2024 15:49 Відповісти
 
 