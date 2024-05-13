Підтримка Китаю дозволяє Росії вести війну проти України, - Столтенберг
Завдяки технологічній підтримці з боку Китаю Росія досі має можливість вести війну проти України. КНР постачає в РФ електроніку та технології для виробництва ракет, дронів та іншої зброї.
Про це під час дискусії щодо майбутнього Альянсу в межах Молодіжного саміту НАТО заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.
"Головною країною, яка надає Росії можливість вести свою агресивну війну проти України в Європі, є Китай. Він є найбільшим торговельним партнером для Росії, вони (китайці – ред.) доставляють критичні компоненти для зброї, електроніку та сучасні технології, що дозволяє Росії будувати ракети, дрони та багато інших речей, які є ключовими для ведення війни проти України", - заявив генсек НАТО.
Столтенберг зауважив, що Росії також допомогають Північна Корея та Іран. Зокрема, КНДР надає Росії зброю і боєприпаси, а Іран - дрони. За його словами, Китай, Північна Корея та Іран є ключовими для російської спроможності вести війну проти України.
"Тож ця ідея, що ми можемо відділити Азію від Європи, більше не працює. Це взаємопов’язано. НАТО вирішує виклики, що надходять від Китаю для нашої безпеки", - сказав Столтенберг.
Він відзначив, що НАТО має близько 40 держав-партнерів по усьому світу, при цьому чотири з них - Японія, Південна Корея, Австралія та Нова Зеландія, - розташовані саме в Індо-Тихоокеанському регіоні. Це партнерство, за словами Столтенберга, має для НАТО особливе значення.
Однак він додав, що мова не йде про те, щоб просувати НАТО в Індо-Тихоокеанський регіон. Він наголосив, що Альянс є і залишатиметься регіональним оборонним союзом Північної Америки та Європи, а стаття про колективну оборону буде використовуватися для захисту союзників у Європі та у Північній Америці. Але при цьому, за його словами, Північноатлантичний простір постає перед глобальними загрозами, - у космосі, цифровій та інших сферах. Ці загрози, зокрема, виходять від Китаю.
"Але Китай, який є глобальною загрозою, наближається до нас. Ми бачимо Китай у кіберпросторі, ми бачимо їх (китайців – ред.) в Африці, в Арктиці, ми бачимо їх спроби контролювати критичну інфраструктуру у наших власних країнах. Все це має значення для нашої безпеки", - заявив генсек НАТО.
Раніше Столтенберг заявив, що Україна по праву заслужила стати членом НАТО, але всі 32 члени Альянсу мають погодитися на її вступ до НАТО.
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Дружба з путіним зіпсувала відносини Китаю не лише із США і старою Європою, а й з тими, хто донедавна був відкритий до співпраці.
Лише кілька років тому Китай успішно розвивав відносини з країнами на сході ЄС, намагаючись цим компенсувати дедалі більшу ворожість західних держав. Китай зібрав 16 європейських країн у клуб "16+1", наобіцяв інвестицій та взаємовигідне партнерство.
Втім протоколи про наміри лишилися переважно на папері, грошей китайці не дали, а торговельний дефіцит лише наростав. До початку пандемії COVID-19 клуб почав розвалюватися, а коли путін відправив свої війська в Україну, а Сі продовжував з ним обійматися і торгувати, ініціатива "16+1" розвалилася.
Ба більше - вторгнення призвело до розширення ненависного для Сі й Путіна блоку НАТО.
Європейське турне Сі вкотре довело, що Європу він не вважає самостійним гравцем, не готовий заради неї здавати союзника в особі Путіна і не проти продовжити політику "розділяй і володарюй" - дружити з тими, хто не ставить незручних запитань, проти тих, хто постійно у претензії.
хто завгодно - тільки не ми!
пінгвінам приготуватися - бо птіци не плавають!
Столтенберг" .. ставте своє прізвище і Ви будете такий же розумний....
треба вути ідіотом щоб цього не бачити...
останній раз коли ми щось своє повернули була осінь 22..
бубік звільнив всіх тих... - маємо наслідки...
Больше ни одного китайского производителя смартфона не будет в моем доме.