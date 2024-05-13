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Новини
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Підтримка Китаю дозволяє Росії вести війну проти України, - Столтенберг

Завдяки КНР Росія може вести війну проти України – генсек НАТО

Завдяки технологічній підтримці з боку Китаю Росія досі має можливість вести війну проти України. КНР постачає в РФ електроніку та технології для виробництва ракет, дронів та іншої зброї.

Про це під час дискусії щодо майбутнього Альянсу в межах Молодіжного саміту НАТО заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.

"Головною країною, яка надає Росії можливість вести свою агресивну війну проти України в Європі, є Китай. Він є найбільшим торговельним партнером для Росії, вони (китайці – ред.) доставляють критичні компоненти для зброї, електроніку та сучасні технології, що дозволяє Росії будувати ракети, дрони та багато інших речей, які є ключовими для ведення війни проти України", - заявив генсек НАТО.

Столтенберг зауважив, що Росії також допомогають Північна Корея та Іран. Зокрема, КНДР надає Росії зброю і боєприпаси, а Іран - дрони. За його словами, Китай, Північна Корея та Іран є ключовими для російської спроможності вести війну проти України. 

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"Тож ця ідея, що ми можемо відділити Азію від Європи, більше не працює. Це взаємопов’язано. НАТО вирішує виклики, що надходять від Китаю для нашої безпеки", - сказав Столтенберг.

Він відзначив, що НАТО має близько 40 держав-партнерів по усьому світу, при цьому чотири з них - Японія, Південна Корея, Австралія та Нова Зеландія, - розташовані саме в Індо-Тихоокеанському регіоні. Це партнерство, за словами Столтенберга, має для НАТО особливе значення.

Однак він додав, що мова не йде про те, щоб просувати НАТО в Індо-Тихоокеанський регіон. Він наголосив, що  Альянс є і залишатиметься регіональним оборонним союзом Північної Америки та Європи, а стаття про колективну оборону буде використовуватися для захисту союзників у Європі та у Північній Америці. Але при цьому, за його словами, Північноатлантичний простір  постає перед глобальними загрозами, - у космосі, цифровій та інших сферах. Ці загрози, зокрема, виходять від Китаю.

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"Але Китай, який є глобальною загрозою, наближається до нас. Ми бачимо Китай у кіберпросторі, ми бачимо їх (китайців – ред.) в Африці, в Арктиці, ми бачимо їх спроби контролювати критичну інфраструктуру у наших власних країнах. Все це має значення для нашої безпеки", - заявив генсек НАТО.

Раніше Столтенберг заявив, що Україна по праву заслужила стати членом НАТО, але всі 32 члени Альянсу мають погодитися на її вступ до НАТО.

Автор: 

Китай (4555) НАТО (6429) росія (65002) Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+17
Выкормили европейские жлобы себе комуняцкого монстра
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13.05.2024 22:44
+14
Вже давно пора. І бази пора будувати іноземні і щоб сиділи там війська ЄС.
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13.05.2024 22:50
+13
Вже 8 країн готові відправити війська в Україну. То що нам робити, українці ? Просити, цілувати рученьки дЄрмаку, щоб він наказав зеленСКОМУ звернутись у Раду про дозвіл ? Бо з усього наші не зацікавлені приймати допомогу від партнерів, крім підписів зеленСКИХ папірців про гарантії !
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13.05.2024 22:47
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Правила форума Рада форумчан
Тут навіть до ворожки не ходи - Столтенберг
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13.05.2024 22:42 Відповісти
Выкормили европейские жлобы себе комуняцкого монстра
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13.05.2024 22:44 Відповісти
Вже 8 країн готові відправити війська в Україну. То що нам робити, українці ? Просити, цілувати рученьки дЄрмаку, щоб він наказав зеленСКОМУ звернутись у Раду про дозвіл ? Бо з усього наші не зацікавлені приймати допомогу від партнерів, крім підписів зеленСКИХ папірців про гарантії !
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13.05.2024 22:47 Відповісти
Вже давно пора. І бази пора будувати іноземні і щоб сиділи там війська ЄС.
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13.05.2024 22:50 Відповісти
Коли йде війна, стаціонарні бази не будують. Все тимчасово: палатки, блочні споруди.
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14.05.2024 12:25 Відповісти
Нарешті вони помітили
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13.05.2024 22:48 Відповісти
BBC

Дружба з путіним зіпсувала відносини Китаю не лише із США і старою Європою, а й з тими, хто донедавна був відкритий до співпраці.

Лише кілька років тому Китай успішно розвивав відносини з країнами на сході ЄС, намагаючись цим компенсувати дедалі більшу ворожість західних держав. Китай зібрав 16 європейських країн у клуб "16+1", наобіцяв інвестицій та взаємовигідне партнерство.

Втім протоколи про наміри лишилися переважно на папері, грошей китайці не дали, а торговельний дефіцит лише наростав. До початку пандемії COVID-19 клуб почав розвалюватися, а коли путін відправив свої війська в Україну, а Сі продовжував з ним обійматися і торгувати, ініціатива "16+1" розвалилася.

Ба більше - вторгнення призвело до розширення ненависного для Сі й Путіна блоку НАТО.

Європейське турне Сі вкотре довело, що Європу він не вважає самостійним гравцем, не готовий заради неї здавати союзника в особі Путіна і не проти продовжити політику "розділяй і володарюй" - дружити з тими, хто не ставить незручних запитань, проти тих, хто постійно у претензії.
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13.05.2024 22:57 Відповісти
Статисти.
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13.05.2024 23:01 Відповісти
а шо китайці теж по 17 барижать?
хто завгодно - тільки не ми!
пінгвінам приготуватися - бо птіци не плавають!
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13.05.2024 23:01 Відповісти
"Підтримка Китаю дозволяє Росії вести війну проти України, - Столтенберг"
. . ставте своє прізвище і Ви будете такий же розумний....
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13.05.2024 23:06 Відповісти
И коню известно. Не открывай Америку.
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13.05.2024 23:08 Відповісти
А хто ж вам заборняє забезпечити Україні еквівалентну за міццю підтримку?
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13.05.2024 23:17 Відповісти
Підсліпувате та дурнувате ЄС ...кожний другий українець знав і розумів шо мутнорилі китайці , ще від царя гороха клали очінятами на землю України, та на її багаті надра , а ЄС це не цікавило бо була Африка, майже вся як колонія ...то сьогодні там , москва та китай а для ЄС є загроза залишитися без сировини ...тому хапайте те шо залишилося , та приймайте Україну , а от 🤡 нах з пляжу ...
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13.05.2024 23:33 Відповісти
умовно, кацапня терріторії віджимає умовно сіру зону.
треба вути ідіотом щоб цього не бачити...
останній раз коли ми щось своє повернули була осінь 22..
бубік звільнив всіх тих... - маємо наслідки...
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13.05.2024 23:56 Відповісти
Китайці це підлота ще більша ніж каzапи.
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14.05.2024 00:05 Відповісти
Україна повинна назавжди запам'ятати що китай для нас такий же ворог як і рашка.,Ніякого бізнесу їм тут ніякої продукції щоб цієї саранчи і духу тут не було.
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14.05.2024 00:18 Відповісти
Запад обеспечил китайцев рабочими местами и предоставил технологии. Краснозадые отблагодарили. Почему бы Западу не вывести свои производственные мощности из красножопого Китая? Пускай возвращаются к пошиву ABIBASов.
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14.05.2024 00:53 Відповісти
Это уже 3я Мировая.
Больше ни одного китайского производителя смартфона не будет в моем доме.
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14.05.2024 00:58 Відповісти
Как сказал ленин, капиталисты сами нам продадут верёвку на которой мы их и повесим.
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14.05.2024 01:07 Відповісти
А не пора ли Украине начать вводить пошлины на всю китайскую продукцию, за исключением продукции двойного назначения? Проблема в том, что Китай поставляет много чего не только мордору, но и нам. Разделяй и влавствуй, получай выгоду от всех сторон конфликта - вот стратегия Китая. Противостоять этому можно, лишь начав объединяться и создавая альтернативные Китаю промышленные кластеры и цепочки в Европе, Южной Корее, Японии, США.
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14.05.2024 03:36 Відповісти
Давно вже пора не тіки пошліни,а часткова заборона використання кітайської продукціі.Тільки є одне АЛЕ.На чьому телепні будуть писати свої постікі,а преЗЕдент відосікі.80% гаджетів зроблено в Кітаї.Може закликаємо не купувати китайське,як це робили відносно поляків?
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14.05.2024 05:03 Відповісти
Чомусь дядечко Сі не заїхав в Москву в цьому місяці, хоча мав турне по Європі. Правда, в Москві дуже холодно було...
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14.05.2024 06:14 Відповісти
 
 