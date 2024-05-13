"Підтримка Китаю дозволяє Росії вести війну проти України, - Столтенберг"

Завдяки технологічній підтримці з боку Китаю Росія досі має можливість вести війну проти України. КНР постачає в РФ електроніку та технології для виробництва ракет, дронів та іншої зброї.

Про це під час дискусії щодо майбутнього Альянсу в межах Молодіжного саміту НАТО заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.

"Головною країною, яка надає Росії можливість вести свою агресивну війну проти України в Європі, є Китай. Він є найбільшим торговельним партнером для Росії, вони (китайці – ред.) доставляють критичні компоненти для зброї, електроніку та сучасні технології, що дозволяє Росії будувати ракети, дрони та багато інших речей, які є ключовими для ведення війни проти України", - заявив генсек НАТО.

Столтенберг зауважив, що Росії також допомогають Північна Корея та Іран. Зокрема, КНДР надає Росії зброю і боєприпаси, а Іран - дрони. За його словами, Китай, Північна Корея та Іран є ключовими для російської спроможності вести війну проти України.

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"Тож ця ідея, що ми можемо відділити Азію від Європи, більше не працює. Це взаємопов’язано. НАТО вирішує виклики, що надходять від Китаю для нашої безпеки", - сказав Столтенберг.

Він відзначив, що НАТО має близько 40 держав-партнерів по усьому світу, при цьому чотири з них - Японія, Південна Корея, Австралія та Нова Зеландія, - розташовані саме в Індо-Тихоокеанському регіоні. Це партнерство, за словами Столтенберга, має для НАТО особливе значення.

Однак він додав, що мова не йде про те, щоб просувати НАТО в Індо-Тихоокеанський регіон. Він наголосив, що Альянс є і залишатиметься регіональним оборонним союзом Північної Америки та Європи, а стаття про колективну оборону буде використовуватися для захисту союзників у Європі та у Північній Америці. Але при цьому, за його словами, Північноатлантичний простір постає перед глобальними загрозами, - у космосі, цифровій та інших сферах. Ці загрози, зокрема, виходять від Китаю.

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"Але Китай, який є глобальною загрозою, наближається до нас. Ми бачимо Китай у кіберпросторі, ми бачимо їх (китайців – ред.) в Африці, в Арктиці, ми бачимо їх спроби контролювати критичну інфраструктуру у наших власних країнах. Все це має значення для нашої безпеки", - заявив генсек НАТО.

Раніше Столтенберг заявив, що Україна по праву заслужила стати членом НАТО, але всі 32 члени Альянсу мають погодитися на її вступ до НАТО.