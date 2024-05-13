Поддержка Китая позволяет России вести войну против Украины, - Столтенберг

Благодаря технологической поддержке со стороны Китая Россия до сих пор имеет возможность вести войну против Украины. КНР поставляет в РФ электронику и технологии для производства ракет, дронов и другого оружия.

Об этом во время дискуссии о будущем Альянса в рамках Молодежного саммита НАТО заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет Укринформ, передает Цензор.НЕТ.

"Главной страной, которая предоставляет России возможность вести свою агрессивную войну против Украины в Европе, является Китай. Он является крупнейшим торговым партнером для России, они (китайцы. - Ред.) доставляют критические компоненты для оружия, электронику и современные технологии, что позволяет России строить ракеты, дроны и многие другие вещи, которые являются ключевыми для ведения войны против Украины", - заявил генсек НАТО.

Столтенберг отметил, что России также помогают Северная Корея и Иран. В частности, КНДР предоставляет России оружие и боеприпасы, а Иран - дроны. По его словам, Китай, Северная Корея и Иран являются ключевыми для российской способности вести войну против Украины.

Читайте также: Доверие Украины к союзникам в НАТО дало трещину из-за задержек в поставках оружия, - Столтенберг

"Поэтому эта идея, что мы можем отделить Азию от Европы, больше не работает. Это взаимосвязано. НАТО решает вызовы, поступающие от Китая для нашей безопасности", - сказал Столтенберг.

Он отметил, что НАТО имеет около 40 государств-партнеров по всему миру, при этом четыре из них - Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия, - расположены именно в Индо-Тихоокеанском регионе. Это партнерство, по словам Столтенберга, имеет для НАТО особое значение.

Однако он добавил, что речь не идет о том, чтобы продвигать НАТО в Индо-Тихоокеанский регион. Он подчеркнул, что Альянс есть и будет оставаться региональным оборонным союзом Северной Америки и Европы, а статья о коллективной обороне будет использоваться для защиты союзников в Европе и в Северной Америке. Но при этом, по его словам, Североатлантическое пространство стоит перед глобальными угрозами - в космосе, цифровой и других сферах. Эти угрозы, в частности, исходят от Китая.

Читайте также: Союзники по НАТО не выполнили того, что обещали Украине в последние месяцы, - Столтенберг

"Но Китай, который является глобальной угрозой, приближается к нам. Мы видим Китай в киберпространстве, мы видим их (китайцев. - Ред.) в Африке, в Арктике, мы видим их попытки контролировать критическую инфраструктуру в наших собственных странах. Все это имеет значение для нашей безопасности", - заявил генсек НАТО.

Ранее Столтенберг заявил, что Украина по праву заслужила стать членом НАТО, но все 32 члена Альянса должны согласиться на ее вступление в НАТО.