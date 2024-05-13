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Поддержка Китая позволяет России вести войну против Украины, - Столтенберг

Завдяки КНР Росія може вести війну проти України – генсек НАТО

Благодаря технологической поддержке со стороны Китая Россия до сих пор имеет возможность вести войну против Украины. КНР поставляет в РФ электронику и технологии для производства ракет, дронов и другого оружия.

Об этом во время дискуссии о будущем Альянса в рамках Молодежного саммита НАТО заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет Укринформ, передает Цензор.НЕТ.

"Главной страной, которая предоставляет России возможность вести свою агрессивную войну против Украины в Европе, является Китай. Он является крупнейшим торговым партнером для России, они (китайцы. - Ред.) доставляют критические компоненты для оружия, электронику и современные технологии, что позволяет России строить ракеты, дроны и многие другие вещи, которые являются ключевыми для ведения войны против Украины", - заявил генсек НАТО.

Столтенберг отметил, что России также помогают Северная Корея и Иран. В частности, КНДР предоставляет России оружие и боеприпасы, а Иран - дроны. По его словам, Китай, Северная Корея и Иран являются ключевыми для российской способности вести войну против Украины.

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"Поэтому эта идея, что мы можем отделить Азию от Европы, больше не работает. Это взаимосвязано. НАТО решает вызовы, поступающие от Китая для нашей безопасности", - сказал Столтенберг.

Он отметил, что НАТО имеет около 40 государств-партнеров по всему миру, при этом четыре из них - Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия, - расположены именно в Индо-Тихоокеанском регионе. Это партнерство, по словам Столтенберга, имеет для НАТО особое значение.

Однако он добавил, что речь не идет о том, чтобы продвигать НАТО в Индо-Тихоокеанский регион. Он подчеркнул, что Альянс есть и будет оставаться региональным оборонным союзом Северной Америки и Европы, а статья о коллективной обороне будет использоваться для защиты союзников в Европе и в Северной Америке. Но при этом, по его словам, Североатлантическое пространство стоит перед глобальными угрозами - в космосе, цифровой и других сферах. Эти угрозы, в частности, исходят от Китая.

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"Но Китай, который является глобальной угрозой, приближается к нам. Мы видим Китай в киберпространстве, мы видим их (китайцев. - Ред.) в Африке, в Арктике, мы видим их попытки контролировать критическую инфраструктуру в наших собственных странах. Все это имеет значение для нашей безопасности", - заявил генсек НАТО.

Ранее Столтенберг заявил, что Украина по праву заслужила стать членом НАТО, но все 32 члена Альянса должны согласиться на ее вступление в НАТО.

Автор: 

Китай (2946) НАТО (9968) россия (95413) Столтенберг Йенс (1619)


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Топ комментарии
+17
Выкормили европейские жлобы себе комуняцкого монстра
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13.05.2024 22:44
+14
Вже давно пора. І бази пора будувати іноземні і щоб сиділи там війська ЄС.
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13.05.2024 22:50
+13
Вже 8 країн готові відправити війська в Україну. То що нам робити, українці ? Просити, цілувати рученьки дЄрмаку, щоб він наказав зеленСКОМУ звернутись у Раду про дозвіл ? Бо з усього наші не зацікавлені приймати допомогу від партнерів, крім підписів зеленСКИХ папірців про гарантії !
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13.05.2024 22:47
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Правила форума Совет форумчан
Тут навіть до ворожки не ходи - Столтенберг
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13.05.2024 22:42 Ответить
Выкормили европейские жлобы себе комуняцкого монстра
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13.05.2024 22:44 Ответить
Вже 8 країн готові відправити війська в Україну. То що нам робити, українці ? Просити, цілувати рученьки дЄрмаку, щоб він наказав зеленСКОМУ звернутись у Раду про дозвіл ? Бо з усього наші не зацікавлені приймати допомогу від партнерів, крім підписів зеленСКИХ папірців про гарантії !
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13.05.2024 22:47 Ответить
Вже давно пора. І бази пора будувати іноземні і щоб сиділи там війська ЄС.
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13.05.2024 22:50 Ответить
Коли йде війна, стаціонарні бази не будують. Все тимчасово: палатки, блочні споруди.
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14.05.2024 12:25 Ответить
Нарешті вони помітили
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13.05.2024 22:48 Ответить
BBC

Дружба з путіним зіпсувала відносини Китаю не лише із США і старою Європою, а й з тими, хто донедавна був відкритий до співпраці.

Лише кілька років тому Китай успішно розвивав відносини з країнами на сході ЄС, намагаючись цим компенсувати дедалі більшу ворожість західних держав. Китай зібрав 16 європейських країн у клуб "16+1", наобіцяв інвестицій та взаємовигідне партнерство.

Втім протоколи про наміри лишилися переважно на папері, грошей китайці не дали, а торговельний дефіцит лише наростав. До початку пандемії COVID-19 клуб почав розвалюватися, а коли путін відправив свої війська в Україну, а Сі продовжував з ним обійматися і торгувати, ініціатива "16+1" розвалилася.

Ба більше - вторгнення призвело до розширення ненависного для Сі й Путіна блоку НАТО.

Європейське турне Сі вкотре довело, що Європу він не вважає самостійним гравцем, не готовий заради неї здавати союзника в особі Путіна і не проти продовжити політику "розділяй і володарюй" - дружити з тими, хто не ставить незручних запитань, проти тих, хто постійно у претензії.
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13.05.2024 22:57 Ответить
Статисти.
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13.05.2024 23:01 Ответить
а шо китайці теж по 17 барижать?
хто завгодно - тільки не ми!
пінгвінам приготуватися - бо птіци не плавають!
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13.05.2024 23:01 Ответить
"Підтримка Китаю дозволяє Росії вести війну проти України, - Столтенберг"
. . ставте своє прізвище і Ви будете такий же розумний....
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13.05.2024 23:06 Ответить
И коню известно. Не открывай Америку.
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13.05.2024 23:08 Ответить
А хто ж вам заборняє забезпечити Україні еквівалентну за міццю підтримку?
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13.05.2024 23:17 Ответить
Підсліпувате та дурнувате ЄС ...кожний другий українець знав і розумів шо мутнорилі китайці , ще від царя гороха клали очінятами на землю України, та на її багаті надра , а ЄС це не цікавило бо була Африка, майже вся як колонія ...то сьогодні там , москва та китай а для ЄС є загроза залишитися без сировини ...тому хапайте те шо залишилося , та приймайте Україну , а от 🤡 нах з пляжу ...
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13.05.2024 23:33 Ответить
умовно, кацапня терріторії віджимає умовно сіру зону.
треба вути ідіотом щоб цього не бачити...
останній раз коли ми щось своє повернули була осінь 22..
бубік звільнив всіх тих... - маємо наслідки...
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13.05.2024 23:56 Ответить
Китайці це підлота ще більша ніж каzапи.
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14.05.2024 00:05 Ответить
Україна повинна назавжди запам'ятати що китай для нас такий же ворог як і рашка.,Ніякого бізнесу їм тут ніякої продукції щоб цієї саранчи і духу тут не було.
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14.05.2024 00:18 Ответить
Запад обеспечил китайцев рабочими местами и предоставил технологии. Краснозадые отблагодарили. Почему бы Западу не вывести свои производственные мощности из красножопого Китая? Пускай возвращаются к пошиву ABIBASов.
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14.05.2024 00:53 Ответить
Это уже 3я Мировая.
Больше ни одного китайского производителя смартфона не будет в моем доме.
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14.05.2024 00:58 Ответить
Как сказал ленин, капиталисты сами нам продадут верёвку на которой мы их и повесим.
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14.05.2024 01:07 Ответить
А не пора ли Украине начать вводить пошлины на всю китайскую продукцию, за исключением продукции двойного назначения? Проблема в том, что Китай поставляет много чего не только мордору, но и нам. Разделяй и влавствуй, получай выгоду от всех сторон конфликта - вот стратегия Китая. Противостоять этому можно, лишь начав объединяться и создавая альтернативные Китаю промышленные кластеры и цепочки в Европе, Южной Корее, Японии, США.
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14.05.2024 03:36 Ответить
Давно вже пора не тіки пошліни,а часткова заборона використання кітайської продукціі.Тільки є одне АЛЕ.На чьому телепні будуть писати свої постікі,а преЗЕдент відосікі.80% гаджетів зроблено в Кітаї.Може закликаємо не купувати китайське,як це робили відносно поляків?
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14.05.2024 05:03 Ответить
Чомусь дядечко Сі не заїхав в Москву в цьому місяці, хоча мав турне по Європі. Правда, в Москві дуже холодно було...
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14.05.2024 06:14 Ответить
 
 