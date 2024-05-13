Поддержка Китая позволяет России вести войну против Украины, - Столтенберг
Благодаря технологической поддержке со стороны Китая Россия до сих пор имеет возможность вести войну против Украины. КНР поставляет в РФ электронику и технологии для производства ракет, дронов и другого оружия.
Об этом во время дискуссии о будущем Альянса в рамках Молодежного саммита НАТО заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет Укринформ, передает Цензор.НЕТ.
"Главной страной, которая предоставляет России возможность вести свою агрессивную войну против Украины в Европе, является Китай. Он является крупнейшим торговым партнером для России, они (китайцы. - Ред.) доставляют критические компоненты для оружия, электронику и современные технологии, что позволяет России строить ракеты, дроны и многие другие вещи, которые являются ключевыми для ведения войны против Украины", - заявил генсек НАТО.
Столтенберг отметил, что России также помогают Северная Корея и Иран. В частности, КНДР предоставляет России оружие и боеприпасы, а Иран - дроны. По его словам, Китай, Северная Корея и Иран являются ключевыми для российской способности вести войну против Украины.
"Поэтому эта идея, что мы можем отделить Азию от Европы, больше не работает. Это взаимосвязано. НАТО решает вызовы, поступающие от Китая для нашей безопасности", - сказал Столтенберг.
Он отметил, что НАТО имеет около 40 государств-партнеров по всему миру, при этом четыре из них - Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия, - расположены именно в Индо-Тихоокеанском регионе. Это партнерство, по словам Столтенберга, имеет для НАТО особое значение.
Однако он добавил, что речь не идет о том, чтобы продвигать НАТО в Индо-Тихоокеанский регион. Он подчеркнул, что Альянс есть и будет оставаться региональным оборонным союзом Северной Америки и Европы, а статья о коллективной обороне будет использоваться для защиты союзников в Европе и в Северной Америке. Но при этом, по его словам, Североатлантическое пространство стоит перед глобальными угрозами - в космосе, цифровой и других сферах. Эти угрозы, в частности, исходят от Китая.
"Но Китай, который является глобальной угрозой, приближается к нам. Мы видим Китай в киберпространстве, мы видим их (китайцев. - Ред.) в Африке, в Арктике, мы видим их попытки контролировать критическую инфраструктуру в наших собственных странах. Все это имеет значение для нашей безопасности", - заявил генсек НАТО.
Ранее Столтенберг заявил, что Украина по праву заслужила стать членом НАТО, но все 32 члена Альянса должны согласиться на ее вступление в НАТО.
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Дружба з путіним зіпсувала відносини Китаю не лише із США і старою Європою, а й з тими, хто донедавна був відкритий до співпраці.
Лише кілька років тому Китай успішно розвивав відносини з країнами на сході ЄС, намагаючись цим компенсувати дедалі більшу ворожість західних держав. Китай зібрав 16 європейських країн у клуб "16+1", наобіцяв інвестицій та взаємовигідне партнерство.
Втім протоколи про наміри лишилися переважно на папері, грошей китайці не дали, а торговельний дефіцит лише наростав. До початку пандемії COVID-19 клуб почав розвалюватися, а коли путін відправив свої війська в Україну, а Сі продовжував з ним обійматися і торгувати, ініціатива "16+1" розвалилася.
Ба більше - вторгнення призвело до розширення ненависного для Сі й Путіна блоку НАТО.
Європейське турне Сі вкотре довело, що Європу він не вважає самостійним гравцем, не готовий заради неї здавати союзника в особі Путіна і не проти продовжити політику "розділяй і володарюй" - дружити з тими, хто не ставить незручних запитань, проти тих, хто постійно у претензії.
хто завгодно - тільки не ми!
пінгвінам приготуватися - бо птіци не плавають!
Столтенберг" .. ставте своє прізвище і Ви будете такий же розумний....
треба вути ідіотом щоб цього не бачити...
останній раз коли ми щось своє повернули була осінь 22..
бубік звільнив всіх тих... - маємо наслідки...
Больше ни одного китайского производителя смартфона не будет в моем доме.