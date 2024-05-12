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Россия использует против Украины оружие КНДР, изготовленное в 1970-х годах, - разведка Южной Кореи

Снаряди КНДР

Северокорейское оружие, изготовленное в 1970-х годах, поставлялось России для ее войны в Украине на фоне углубления военного сотрудничества между Пхеньяном и Москвой.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Yonhap, об этом заявила Национальная разведывательная служба (НРС) Южной Кореи.

Соответствующее заявление НРС обнародовала на сообщения местных СМИ о том, что 122-миллиметровые артиллерийские снаряды, изготовленные на Севере в 1970-х годах, были среди оружия, которое Россия использовала на войне против Украины.

"НРС детально анализирует соответствующее обстоятельство, а также продолжает отслеживать общее военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией", - заявили в разведке.

Южнокорейская разведывательная служба проанализировала фотографии, опубликованные украинским фотографом в прошлом году, и обнаружила корейские буквы, в том числе слово "방-122", которые были нанесены на ракетные снаряды.

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Эксперты заявили, что это, скорее всего, 122-миллиметровые снаряды для реактивных систем залпового огня.

Министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик заявил, что КНДР отправила в Россию около 6700 контейнеров после саммита лидеров двух стран в сентябре, что достаточно для размещения примерно 3 миллионов 152-мм артиллерийских снарядов или 500 тысяч 122-мм артиллерийских снарядов.

Напомним, Северная Корея заявила в субботу, 11 мая, что с 2024 года поставит на вооружение армии новую 240-мм реактивную систему залпового огня, выразив надежду, что эта система вооружения усилит артиллерийские боевые возможности страны.

Автор: 

боеприпасы (2333) КНДР (1190) россия (95402)


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Топ комментарии
+14
А у США скільки подібної зброї валяється та гниє по складах. Але ж...неначасі... Ескалація...Й@бана демократія абсолютно не пристосована до війни.
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12.05.2024 14:41
+13
Росія ПЛАТИТЬ за зброю КНДР Або грошима Або технологіями Або матеріальними ресурсами!
А наші придурки зупинили всі оборонні програми з випуску зброї та ***********, а всі гроші, які ми при Пороху накопичили - просрали на "асфальтокрадівництво" А тепер ще й бухтять, що їм дають мало "на халяву"!
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12.05.2024 14:51
+10
Нещасна напівголодна Північна Корея постачає мільйони снарядів кацапам, а наша коаліція з найбагатших високорозвинутих країн нездатна зброї нам нашкрябати по своїм складам.
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12.05.2024 15:24
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Правила форума Совет форумчан
А у США скільки подібної зброї валяється та гниє по складах. Але ж...неначасі... Ескалація...Й@бана демократія абсолютно не пристосована до війни.
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12.05.2024 14:41 Ответить
Росія ПЛАТИТЬ за зброю КНДР Або грошима Або технологіями Або матеріальними ресурсами!
А наші придурки зупинили всі оборонні програми з випуску зброї та ***********, а всі гроші, які ми при Пороху накопичили - просрали на "асфальтокрадівництво" А тепер ще й бухтять, що їм дають мало "на халяву"!
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12.05.2024 14:51 Ответить
Та не просрали. Вони їх розікрали. Так само, як і на фортифікації біля Харкова.
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12.05.2024 14:55 Ответить
"Не "в лоб" - так "по лобі"!
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12.05.2024 15:00 Ответить
В США все подібне барахло йде на утилізацію. Вони боряться за демократію чи кишені набивають? Тут вже безвідносно чи зе чи *****.....світ зіткнувся зі злом типу гітлера. І що? Розповідати для прикладу що джугашвілі замість підвищення обороноздатності всіх військових в 38му в Гулагі згноїв? Без допомоги США совок х#й би смоктав а не перемогу над Німеччиною. Чи треба обов'язково на Перл-Харбор комусь напасти?
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12.05.2024 14:59 Ответить
А США ЗОБОВ"ЯЗАНІ були це робить? Після всього того "кордебалету", який тут витинав "Блазень" всі п"ять років правління? Скажи спасибі - що "*****" не послали!!!
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12.05.2024 15:04 Ответить
Ти вперто не хочеш розуміти. Мова вже не про Україну,чи тих кончених уїбанів хто зараз в нас при владі. І Атлантичний океан не врятує.
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12.05.2024 15:12 Ответить
А ЩО САМЕ я повинен "розуміть"? Я тобі пояснив різницю між стосунками "Україна-США" та "Росія-КНДР" У тебе є якісь суттєві заперечення? Так викладай!
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12.05.2024 15:21 Ответить
Та йди лісом, при всій повазі. Я йому про фому...він мені про ярему.
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12.05.2024 15:26 Ответить
Так ти ж сам розберися - про що саме ти пишеш! Написав "шопопало" - а коли тобі пояснили різницю - "поліз у бутилку"!
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12.05.2024 15:32 Ответить
не виключено,що за цю американську демократичну "не пристосованість" ,куйло теж платить .як за зброю???
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12.05.2024 14:58 Ответить
? Ну дуй в автократию или в тоталитарное госуданство.
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13.05.2024 01:06 Ответить
Дуй в х#й.
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13.05.2024 05:54 Ответить
А Південна Корея жметься помогти Україні зброєю.
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12.05.2024 15:08 Ответить
не жметься, бо нехоче ескалацii.
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12.05.2024 15:10 Ответить
А воно їм треба? У них свій "********" під боком!
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12.05.2024 15:22 Ответить
"Міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік заявив, що КНДР відправила до Росії близько 6700 контейнерів" - це напевно більше, ніж кількість контейнерів зі США
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12.05.2024 15:08 Ответить
Украiнський крiзiс
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12.05.2024 15:12 Ответить
Нещасна напівголодна Північна Корея постачає мільйони снарядів кацапам, а наша коаліція з найбагатших високорозвинутих країн нездатна зброї нам нашкрябати по своїм складам.
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12.05.2024 15:24 Ответить
А жирная Европа и США ни как...
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12.05.2024 15:39 Ответить
КНДР відправила до Росії близько 6700 контейнерів ....... це приблизно 3 мільйонів 152-мм артилерійських снарядів або 500 тисяч 122-мм артилерійських снарядів.

объем контейнера один , а 122-мм артилерійських снарядів в 4 раза меньше .... чому ???

152-мм снаряд весит 46 кг и содержит 6,73 кг мощного взрывчатого вещества A-IX-2.
122-мм снаряд массой 21,7 кг
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12.05.2024 15:41 Ответить
Зараз Південна Корея має прикласти максимум зусиль для того щоб допомогти Україні тому що в знак віддяки Рашка гарантовано стане на допомогу корейському диктатору коли той надумає захопити Південну частину Кореї. Зараз ніхто не маж стояти осторонь.
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12.05.2024 16:11 Ответить
Вот это союзники в войне! И есть ещё одно---не всегда на войне имеет значение качество оружия любого, иногда количество важнее. И сроки его поставки. Что и видим. Если реально---то настоящих союзников у нас не оказалось по части помощи оружием и быстро и сколько надо. Отдельное спасибо конечно Прибалтам, но потенциал там мал по схеме.
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12.05.2024 19:19 Ответить
"достатньо для розміщення приблизно 3 мільйонів 152-мм артилерійських снарядів або 500 тисяч 122-мм артилерійських снарядів"

Ви хоч уточнюйте, що 122мм реактивних снарядів або снарядів/ракет РСЗА, а то незрозуміло чому артилерійські снаряди меншого калібру займають більше місця.
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13.05.2024 09:17 Ответить
 
 