Россия использует против Украины оружие КНДР, изготовленное в 1970-х годах, - разведка Южной Кореи

Северокорейское оружие, изготовленное в 1970-х годах, поставлялось России для ее войны в Украине на фоне углубления военного сотрудничества между Пхеньяном и Москвой.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Yonhap, об этом заявила Национальная разведывательная служба (НРС) Южной Кореи.

Соответствующее заявление НРС обнародовала на сообщения местных СМИ о том, что 122-миллиметровые артиллерийские снаряды, изготовленные на Севере в 1970-х годах, были среди оружия, которое Россия использовала на войне против Украины.

"НРС детально анализирует соответствующее обстоятельство, а также продолжает отслеживать общее военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией", - заявили в разведке.

Южнокорейская разведывательная служба проанализировала фотографии, опубликованные украинским фотографом в прошлом году, и обнаружила корейские буквы, в том числе слово "방-122", которые были нанесены на ракетные снаряды.

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Эксперты заявили, что это, скорее всего, 122-миллиметровые снаряды для реактивных систем залпового огня.

Министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик заявил, что КНДР отправила в Россию около 6700 контейнеров после саммита лидеров двух стран в сентябре, что достаточно для размещения примерно 3 миллионов 152-мм артиллерийских снарядов или 500 тысяч 122-мм артиллерийских снарядов.

Напомним, Северная Корея заявила в субботу, 11 мая, что с 2024 года поставит на вооружение армии новую 240-мм реактивную систему залпового огня, выразив надежду, что эта система вооружения усилит артиллерийские боевые возможности страны.