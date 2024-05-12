Россия использует против Украины оружие КНДР, изготовленное в 1970-х годах, - разведка Южной Кореи
Северокорейское оружие, изготовленное в 1970-х годах, поставлялось России для ее войны в Украине на фоне углубления военного сотрудничества между Пхеньяном и Москвой.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Yonhap, об этом заявила Национальная разведывательная служба (НРС) Южной Кореи.
Соответствующее заявление НРС обнародовала на сообщения местных СМИ о том, что 122-миллиметровые артиллерийские снаряды, изготовленные на Севере в 1970-х годах, были среди оружия, которое Россия использовала на войне против Украины.
"НРС детально анализирует соответствующее обстоятельство, а также продолжает отслеживать общее военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией", - заявили в разведке.
Южнокорейская разведывательная служба проанализировала фотографии, опубликованные украинским фотографом в прошлом году, и обнаружила корейские буквы, в том числе слово "방-122", которые были нанесены на ракетные снаряды.
Эксперты заявили, что это, скорее всего, 122-миллиметровые снаряды для реактивных систем залпового огня.
Министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик заявил, что КНДР отправила в Россию около 6700 контейнеров после саммита лидеров двух стран в сентябре, что достаточно для размещения примерно 3 миллионов 152-мм артиллерийских снарядов или 500 тысяч 122-мм артиллерийских снарядов.
Напомним, Северная Корея заявила в субботу, 11 мая, что с 2024 года поставит на вооружение армии новую 240-мм реактивную систему залпового огня, выразив надежду, что эта система вооружения усилит артиллерийские боевые возможности страны.
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А наші придурки зупинили всі оборонні програми з випуску зброї та ***********, а всі гроші, які ми при Пороху накопичили - просрали на "асфальтокрадівництво" А тепер ще й бухтять, що їм дають мало "на халяву"!
объем контейнера один , а 122-мм артилерійських снарядів в 4 раза меньше .... чому ???
152-мм снаряд весит 46 кг и содержит 6,73 кг мощного взрывчатого вещества A-IX-2.
122-мм снаряд массой 21,7 кг
Ви хоч уточнюйте, що 122мм реактивних снарядів або снарядів/ракет РСЗА, а то незрозуміло чому артилерійські снаряди меншого калібру займають більше місця.