У КНДР заявили про створення нової РСЗВ, яку можуть постачати до Росії

Північна Корея заявила в суботу, 11 травня, що з 2024 року поставить на озброєння армії нову 240-мм реактивну систему залпового вогню, висловивши сподівання, що ця система озброєння посилить артилерійські бойові можливості країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Yonhap.

За повідомленням Центрального телеграфного агентства Кореї (ЦТАК), напередодні північнокорейський лідер КНДР Кім Чен Ин спостерігав за випробуваннями керованих снарядів для "технічно оновленої версії" 240-мм реактивної системи залпового вогню.

Вважається, що ця нова система озброєння націлена для завдання ударів по столиці Південної Кореї.

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У Північній Кореї також заявили, що вісім снарядів, випущених із системи залпового вогню, вразили точкові цілі.

Аналітики Південної Кореї зазначають, що КНДР, схоже, нарощує розробку РСЗВ та ракет для них, прагнучи збільшити їхні постачання до Росії для використання у війні проти України.