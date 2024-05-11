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У КНДР заявили про створення нової РСЗВ, яку можуть постачати до Росії

КНДР заявила про розгортання нової РСЗВ

Північна Корея заявила в суботу, 11 травня, що з 2024 року поставить на озброєння армії нову 240-мм реактивну систему залпового вогню, висловивши сподівання, що ця система озброєння посилить артилерійські бойові можливості країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Yonhap.

За повідомленням Центрального телеграфного агентства Кореї (ЦТАК), напередодні північнокорейський лідер КНДР Кім Чен Ин спостерігав за випробуваннями керованих снарядів для "технічно оновленої версії" 240-мм реактивної системи залпового вогню.

Вважається, що ця нова система озброєння націлена для завдання ударів по столиці Південної Кореї.

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У Північній Кореї також заявили, що вісім снарядів, випущених із системи залпового вогню, вразили точкові цілі.

Аналітики Південної Кореї зазначають, що КНДР, схоже, нарощує розробку РСЗВ та ракет для них, прагнучи збільшити їхні постачання до Росії для використання у війні проти України.

Автор: 

КНДР (1210) росія (64984) РСЗВ (207)


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Топ коментарі
+11
в перекладі на адекватно, це означає "Яким же треба було бути лохом, щоб обрати до влади недорозвинене непорозуміння, яке привело в Україну війну і перетворило її на військовий випробувальний полігон на невизначений час"!!!
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11.05.2024 10:14
+10
Ви мені пробачте, але о це реготання з тих вузькооких вже не таке актуальне. Дивлячись на таке як три каліки ракети штампують, а весь західний світ циркає нам по краплині, а зелень та взагалі тільки на марках нам зброю малює
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11.05.2024 10:16
+9
ти чмо рашистське. Яким боком тут наш клоун президент? Нам пох на владу від слова "зовсім". Насрати.

Ми воюємо не за владу, а за свою землю. За сам факт того, що нас прийшли фізично знищувати.

Невже ти важаєш, що якщо ви захопите Київ та зміните зеленського на якогось умовного януковича, щось змініться? Та хєр вам. Поки ми живі - ви будете дохнути.
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11.05.2024 10:20
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Переклад на українську : кацаполохи , ниряйте !!! і дайте нам ще трохи рису ....
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11.05.2024 10:11 Відповісти
в перекладі на адекватно, це означає "Яким же треба було бути лохом, щоб обрати до влади недорозвинене непорозуміння, яке привело в Україну війну і перетворило її на військовий випробувальний полігон на невизначений час"!!!
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11.05.2024 10:14 Відповісти
ти чмо рашистське. Яким боком тут наш клоун президент? Нам пох на владу від слова "зовсім". Насрати.

Ми воюємо не за владу, а за свою землю. За сам факт того, що нас прийшли фізично знищувати.

Невже ти важаєш, що якщо ви захопите Київ та зміните зеленського на якогось умовного януковича, щось змініться? Та хєр вам. Поки ми живі - ви будете дохнути.
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11.05.2024 10:20 Відповісти
я ж і кажу - врожена тупість - це притоманна риса подібним тобі екземплярам
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11.05.2024 10:33 Відповісти
Я воїн. Ти вівця. За що мені з тобою розмовляти? Ти ніколи не побуваєш там, де був я. Ніколи не переживеш те, що пережив я та мої побратими.

Якщо в цивільному житті - ми господарі. Твоя функція - підмітати подвір'я. Весь майбутній бізнес в Україні - за ветеранами.
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11.05.2024 14:00 Відповісти
ти - дебіл! в реальності отримав би в їбальник і тихо чавкав би в сторонці
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11.05.2024 15:37 Відповісти
в реальності в тебе вже були прострілені коліна. Я 20 місяців був на нулі, чмо.
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11.05.2024 15:39 Відповісти
Боже, та в мене був свій бізнес, я впродовж 20 років постійно бачив різнокольорових гандонів накшталт тебе, які мені погрожували зброєю в живу, по телефону і заочно поштою...
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12.05.2024 10:01 Відповісти
Або, якщо в цивільному житті, та за відсутності при собі вогнепальної зброї - тобі гарантована перерізана горлянка. Слава Богу, що мені такі підори як ти зараз не попадаються. Вони ходять мимо мене. Коли по формі - опускають очі та тікають на іншу сторону вулиці (бо думають, що ТЦКшник).

КОроче, ти мілке чмо, фуфєл та підор.

Як мене звати - ти в курсі. Позивний Ексель. 49 ОШБ "Карпатська Січ".

В тебе є реальний шанс "дати мені по їбальнику". Тільки спочатку напиши заповіт.
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11.05.2024 15:49 Відповісти
А шо таке "своя земля"? Це та, що зелене чмо розпродало "по-шурику" до війни?
Довоєнна площа України 600 тис. кілометрів квадратних, на одного українця це повинно бути десь 1.5 гектари. Натомість, наприклад в мене нема і квадратного міліметру. Навіть під дачею земля державна, бо прабабка десь діла документи на ділянку і померла, ще років 30 тому, то не змогли знайти і приватизувати.
А якись краєвиди, "лани широкополі та Дніпровські кручі" - то не твоє, з таким самим успіхом можна приїхати будь-куди і сказати "моє", і будеш десь правий, бо теж живеш на цій планеті.
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11.05.2024 10:45 Відповісти
Я вже не кажу про корисні копалини - газ, нафту, титан, залізо...
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11.05.2024 10:47 Відповісти
вражає ще й те, що воно співає про якусь свою землю, при цьому не розуміє, що тим напрямком, який зараз використовується для її, начебто звільнення, зараз та земля перетворюється на сміттєзвалище, яке буде непридатне до життя тисячоліття через забруднення!
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11.05.2024 10:51 Відповісти
"Тим напрямком" кажеш, чмо кацапське? Підлога країни, яндекс-пєрєводчік, кігільмі?
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11.05.2024 11:08 Відповісти
Може поїдеш доїбешся до хлопців в окопах, для яких українська не рідна, але вони намагаются нею розмовляти, і розмовляють коряво на твій особистий смак?
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11.05.2024 11:18 Відповісти
А ти, чмо, за "хлопцями" не ховайся, видно що ти таке саме. І тут не "коряво", а стопроцентний машинний перекладач.
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11.05.2024 11:24 Відповісти
Може ти припиниш про прабабку фантазувати?

Декретом 15-92 було передбачено виникнення права власності на передані у власність земельні ділянки безпосередньо на підставі рішень про їх приватизацію, з подальшим оформленням та видачею відповідних державних актів (пункт 3 Декрету).
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11.05.2024 11:41 Відповісти
***, нема доків, що воно у 1936му році було передано під забудуву саме моїй прабабці!
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11.05.2024 11:49 Відповісти
вони і не потрібні були для приватизації
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11.05.2024 11:55 Відповісти
говноїд, ти ж не з мамкою своєю теревенишь, щоб звати всіх її імʼям
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11.05.2024 12:58 Відповісти
Войлок ***********,хлєбальнік закрий!
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11.05.2024 15:13 Відповісти
Тобто це прабабка винна, що ти у приватну власність іншу ділянку не купив? В мене 10 моїх соток, наприклад, і ніяке зелене чмо їх не може розпродати.
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11.05.2024 11:34 Відповісти
Розуй очі, **** я щось повинен купляти, коли мені півтори гектари української землі начебто належить?
А твої 10 соток теж не факт, що завжди твоїми будуть, закон про "рейдерство" прийняли, скоро ще щось примуть, а взагалі навіть зараз можуть до тебе прийти та на підставі, наприклад "на військові потреби" погнати тебе звідси ссаними тряпками.
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11.05.2024 11:45 Відповісти
*звідти
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11.05.2024 11:46 Відповісти
Ну ти ж сам прокохав її приватизувати, хоча й міг, усе одне ніяких документів на ділянки в совку не давали і прабабка твоя не могла їх загубити, бо в совку заборонено було володіти землею. З якого переляку ти це "начебто" тепер згадуєш? Міг піти в кадастр, взяти розміри ділянки і написати заяву згідно пункта 3 декрету 15-92 про приватизацію земельних ділянок 1992 року, потім звернутись до органів місцевого самоврядування із цими документами.
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11.05.2024 11:54 Відповісти
Ви мені пробачте, але о це реготання з тих вузькооких вже не таке актуальне. Дивлячись на таке як три каліки ракети штампують, а весь західний світ циркає нам по краплині, а зелень та взагалі тільки на марках нам зброю малює
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11.05.2024 10:16 Відповісти
Три каліки? Там населення стільки, скільки зараз в Україні. І чисельність армії така сама, тільки без війни. І не роблять вони взагалі *****, тільки десятиліттями ракети та снаряди штампують, вчаться стріляти та марширують, готуючись до війни. Так що не смішно зовсім.
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11.05.2024 11:36 Відповісти
Порівняння було с Заходом.
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11.05.2024 12:23 Відповісти
Ще один недоімператор лякає весь світ. А як дійде до бійки то обсереться.
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11.05.2024 10:21 Відповісти
Клепають шо дурні - і в рашку - а Захід нам шо з носа зкапає
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11.05.2024 10:22 Відповісти
А що все таки з нашим проектом Сапсан... кажуть проблема в шассі та в паливі... що Івеко або інший виробник... не може шассі вантажне продати.... а паливо не виробляє більше ніхто в світі...
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11.05.2024 10:27 Відповісти
После переговоров с рыжим клоуном толстый понял что бояться больше не чего.
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11.05.2024 10:33 Відповісти
Не верю я, что в КНДР могут что-то делать. Там до сих пор автомобили на дровах едят. Это прокси Китая, как и Иран.
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11.05.2024 10:38 Відповісти
кндр та іран крім замовлень в PRC копіюють і намагаються покращувати радянські технології. У Ірана трохи кращє виходить, бо годують робітників кращє
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11.05.2024 11:46 Відповісти
"...вісім снарядів, випущених із системи залпового вогню, вразили точкові цілі...", а решта дванадцять розірвались в польоті.
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11.05.2024 10:56 Відповісти
А в нас шо? Ах да рсзо асфальт і ракета шашлик
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11.05.2024 11:31 Відповісти
можем і далі сміятись про рис і голодуху корейську але вони мають зброю і союзників а у нас замість союзників партнери а замість зброї асфальт.... зате по рівню корупції і мародерів ми залишили корейців далеко позаду
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11.05.2024 11:44 Відповісти
Китай запевнив, що не буде постачати зброю або товари подвійного призначення до росії. Але про КНДР, Біларусь нічого не казав. От КНДР і заявили про нову зброю. "Совпадение? -не думаю". Цікаво, а що нового у Біларусі винайдуть після візиту Сі до Макрона
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11.05.2024 12:03 Відповісти
Це вони тіпа аналоги хімарсів зліпили з лайна та палок?
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11.05.2024 12:21 Відповісти
Це на кого санкції наклали? Надіюся що не на Україну але чому північна Корея випускає ракети та різну зброю, а ми ні.
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11.05.2024 12:43 Відповісти
Я не понимаю? почему до сих пор мы не заблокировали порты Северной Кореи. наши надводные беспилотники засунуть в баржи 800 км от северокорейских портов пускать их незаметно да и всё. И куда делись эти сухогрузы с российской военной техникой океан скушал.
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11.05.2024 15:53 Відповісти
 
 