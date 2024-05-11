У КНДР заявили про створення нової РСЗВ, яку можуть постачати до Росії
Північна Корея заявила в суботу, 11 травня, що з 2024 року поставить на озброєння армії нову 240-мм реактивну систему залпового вогню, висловивши сподівання, що ця система озброєння посилить артилерійські бойові можливості країни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Yonhap.
За повідомленням Центрального телеграфного агентства Кореї (ЦТАК), напередодні північнокорейський лідер КНДР Кім Чен Ин спостерігав за випробуваннями керованих снарядів для "технічно оновленої версії" 240-мм реактивної системи залпового вогню.
Вважається, що ця нова система озброєння націлена для завдання ударів по столиці Південної Кореї.
У Північній Кореї також заявили, що вісім снарядів, випущених із системи залпового вогню, вразили точкові цілі.
Аналітики Південної Кореї зазначають, що КНДР, схоже, нарощує розробку РСЗВ та ракет для них, прагнучи збільшити їхні постачання до Росії для використання у війні проти України.
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Ми воюємо не за владу, а за свою землю. За сам факт того, що нас прийшли фізично знищувати.
Невже ти важаєш, що якщо ви захопите Київ та зміните зеленського на якогось умовного януковича, щось змініться? Та хєр вам. Поки ми живі - ви будете дохнути.
Якщо в цивільному житті - ми господарі. Твоя функція - підмітати подвір'я. Весь майбутній бізнес в Україні - за ветеранами.
КОроче, ти мілке чмо, фуфєл та підор.
Як мене звати - ти в курсі. Позивний Ексель. 49 ОШБ "Карпатська Січ".
В тебе є реальний шанс "дати мені по їбальнику". Тільки спочатку напиши заповіт.
Довоєнна площа України 600 тис. кілометрів квадратних, на одного українця це повинно бути десь 1.5 гектари. Натомість, наприклад в мене нема і квадратного міліметру. Навіть під дачею земля державна, бо прабабка десь діла документи на ділянку і померла, ще років 30 тому, то не змогли знайти і приватизувати.
А якись краєвиди, "лани широкополі та Дніпровські кручі" - то не твоє, з таким самим успіхом можна приїхати будь-куди і сказати "моє", і будеш десь правий, бо теж живеш на цій планеті.
Декретом 15-92 було передбачено виникнення права власності на передані у власність земельні ділянки безпосередньо на підставі рішень про їх приватизацію, з подальшим оформленням та видачею відповідних державних актів (пункт 3 Декрету).
А твої 10 соток теж не факт, що завжди твоїми будуть, закон про "рейдерство" прийняли, скоро ще щось примуть, а взагалі навіть зараз можуть до тебе прийти та на підставі, наприклад "на військові потреби" погнати тебе звідси ссаними тряпками.