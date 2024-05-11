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В КНДР заявили о создании новой РСЗО, которую могут поставлять в Россию

КНДР заявила про розгортання нової РСЗВ

Северная Корея заявила в субботу, 11 мая, что с 2024 года поставит на вооружение армии новую 240-мм реактивную систему залпового огня, выразив надежду, что эта система вооружения усилит артиллерийские боевые возможности страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yonhap.

По сообщению Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), накануне северокорейский лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями управляемых снарядов для "технически обновленной версии" 240-мм реактивной системы залпового огня.

Считается, что эта новая система вооружения нацелена для нанесения ударов по столице Южной Кореи.

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В Северной Корее также заявили, что восемь снарядов, выпущенных из системы залпового огня, поразили точечные цели.

Аналитики Южной Кореи отмечают, что КНДР, похоже, наращивает разработку РСЗО и ракет для них, стремясь увеличить их поставки в Россию для использования в войне против Украины.

Автор: 

КНДР (1190) россия (95402) РСЗО (194)


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Топ комментарии
+11
в перекладі на адекватно, це означає "Яким же треба було бути лохом, щоб обрати до влади недорозвинене непорозуміння, яке привело в Україну війну і перетворило її на військовий випробувальний полігон на невизначений час"!!!
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11.05.2024 10:14
+10
Ви мені пробачте, але о це реготання з тих вузькооких вже не таке актуальне. Дивлячись на таке як три каліки ракети штампують, а весь західний світ циркає нам по краплині, а зелень та взагалі тільки на марках нам зброю малює
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11.05.2024 10:16
+9
ти чмо рашистське. Яким боком тут наш клоун президент? Нам пох на владу від слова "зовсім". Насрати.

Ми воюємо не за владу, а за свою землю. За сам факт того, що нас прийшли фізично знищувати.

Невже ти важаєш, що якщо ви захопите Київ та зміните зеленського на якогось умовного януковича, щось змініться? Та хєр вам. Поки ми живі - ви будете дохнути.
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11.05.2024 10:20
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Переклад на українську : кацаполохи , ниряйте !!! і дайте нам ще трохи рису ....
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11.05.2024 10:11 Ответить
в перекладі на адекватно, це означає "Яким же треба було бути лохом, щоб обрати до влади недорозвинене непорозуміння, яке привело в Україну війну і перетворило її на військовий випробувальний полігон на невизначений час"!!!
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11.05.2024 10:14 Ответить
ти чмо рашистське. Яким боком тут наш клоун президент? Нам пох на владу від слова "зовсім". Насрати.

Ми воюємо не за владу, а за свою землю. За сам факт того, що нас прийшли фізично знищувати.

Невже ти важаєш, що якщо ви захопите Київ та зміните зеленського на якогось умовного януковича, щось змініться? Та хєр вам. Поки ми живі - ви будете дохнути.
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11.05.2024 10:20 Ответить
я ж і кажу - врожена тупість - це притоманна риса подібним тобі екземплярам
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11.05.2024 10:33 Ответить
Я воїн. Ти вівця. За що мені з тобою розмовляти? Ти ніколи не побуваєш там, де був я. Ніколи не переживеш те, що пережив я та мої побратими.

Якщо в цивільному житті - ми господарі. Твоя функція - підмітати подвір'я. Весь майбутній бізнес в Україні - за ветеранами.
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11.05.2024 14:00 Ответить
ти - дебіл! в реальності отримав би в їбальник і тихо чавкав би в сторонці
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11.05.2024 15:37 Ответить
в реальності в тебе вже були прострілені коліна. Я 20 місяців був на нулі, чмо.
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11.05.2024 15:39 Ответить
Боже, та в мене був свій бізнес, я впродовж 20 років постійно бачив різнокольорових гандонів накшталт тебе, які мені погрожували зброєю в живу, по телефону і заочно поштою...
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12.05.2024 10:01 Ответить
Або, якщо в цивільному житті, та за відсутності при собі вогнепальної зброї - тобі гарантована перерізана горлянка. Слава Богу, що мені такі підори як ти зараз не попадаються. Вони ходять мимо мене. Коли по формі - опускають очі та тікають на іншу сторону вулиці (бо думають, що ТЦКшник).

КОроче, ти мілке чмо, фуфєл та підор.

Як мене звати - ти в курсі. Позивний Ексель. 49 ОШБ "Карпатська Січ".

В тебе є реальний шанс "дати мені по їбальнику". Тільки спочатку напиши заповіт.
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11.05.2024 15:49 Ответить
А шо таке "своя земля"? Це та, що зелене чмо розпродало "по-шурику" до війни?
Довоєнна площа України 600 тис. кілометрів квадратних, на одного українця це повинно бути десь 1.5 гектари. Натомість, наприклад в мене нема і квадратного міліметру. Навіть під дачею земля державна, бо прабабка десь діла документи на ділянку і померла, ще років 30 тому, то не змогли знайти і приватизувати.
А якись краєвиди, "лани широкополі та Дніпровські кручі" - то не твоє, з таким самим успіхом можна приїхати будь-куди і сказати "моє", і будеш десь правий, бо теж живеш на цій планеті.
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11.05.2024 10:45 Ответить
Я вже не кажу про корисні копалини - газ, нафту, титан, залізо...
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11.05.2024 10:47 Ответить
вражає ще й те, що воно співає про якусь свою землю, при цьому не розуміє, що тим напрямком, який зараз використовується для її, начебто звільнення, зараз та земля перетворюється на сміттєзвалище, яке буде непридатне до життя тисячоліття через забруднення!
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11.05.2024 10:51 Ответить
"Тим напрямком" кажеш, чмо кацапське? Підлога країни, яндекс-пєрєводчік, кігільмі?
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11.05.2024 11:08 Ответить
Може поїдеш доїбешся до хлопців в окопах, для яких українська не рідна, але вони намагаются нею розмовляти, і розмовляють коряво на твій особистий смак?
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11.05.2024 11:18 Ответить
А ти, чмо, за "хлопцями" не ховайся, видно що ти таке саме. І тут не "коряво", а стопроцентний машинний перекладач.
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11.05.2024 11:24 Ответить
Може ти припиниш про прабабку фантазувати?

Декретом 15-92 було передбачено виникнення права власності на передані у власність земельні ділянки безпосередньо на підставі рішень про їх приватизацію, з подальшим оформленням та видачею відповідних державних актів (пункт 3 Декрету).
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11.05.2024 11:41 Ответить
***, нема доків, що воно у 1936му році було передано під забудуву саме моїй прабабці!
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11.05.2024 11:49 Ответить
вони і не потрібні були для приватизації
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11.05.2024 11:55 Ответить
говноїд, ти ж не з мамкою своєю теревенишь, щоб звати всіх її імʼям
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11.05.2024 12:58 Ответить
Войлок ***********,хлєбальнік закрий!
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11.05.2024 15:13 Ответить
Тобто це прабабка винна, що ти у приватну власність іншу ділянку не купив? В мене 10 моїх соток, наприклад, і ніяке зелене чмо їх не може розпродати.
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11.05.2024 11:34 Ответить
Розуй очі, **** я щось повинен купляти, коли мені півтори гектари української землі начебто належить?
А твої 10 соток теж не факт, що завжди твоїми будуть, закон про "рейдерство" прийняли, скоро ще щось примуть, а взагалі навіть зараз можуть до тебе прийти та на підставі, наприклад "на військові потреби" погнати тебе звідси ссаними тряпками.
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11.05.2024 11:45 Ответить
*звідти
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11.05.2024 11:46 Ответить
Ну ти ж сам прокохав її приватизувати, хоча й міг, усе одне ніяких документів на ділянки в совку не давали і прабабка твоя не могла їх загубити, бо в совку заборонено було володіти землею. З якого переляку ти це "начебто" тепер згадуєш? Міг піти в кадастр, взяти розміри ділянки і написати заяву згідно пункта 3 декрету 15-92 про приватизацію земельних ділянок 1992 року, потім звернутись до органів місцевого самоврядування із цими документами.
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11.05.2024 11:54 Ответить
Ви мені пробачте, але о це реготання з тих вузькооких вже не таке актуальне. Дивлячись на таке як три каліки ракети штампують, а весь західний світ циркає нам по краплині, а зелень та взагалі тільки на марках нам зброю малює
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11.05.2024 10:16 Ответить
Три каліки? Там населення стільки, скільки зараз в Україні. І чисельність армії така сама, тільки без війни. І не роблять вони взагалі *****, тільки десятиліттями ракети та снаряди штампують, вчаться стріляти та марширують, готуючись до війни. Так що не смішно зовсім.
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11.05.2024 11:36 Ответить
Порівняння було с Заходом.
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11.05.2024 12:23 Ответить
Ще один недоімператор лякає весь світ. А як дійде до бійки то обсереться.
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11.05.2024 10:21 Ответить
Клепають шо дурні - і в рашку - а Захід нам шо з носа зкапає
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11.05.2024 10:22 Ответить
А що все таки з нашим проектом Сапсан... кажуть проблема в шассі та в паливі... що Івеко або інший виробник... не може шассі вантажне продати.... а паливо не виробляє більше ніхто в світі...
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11.05.2024 10:27 Ответить
После переговоров с рыжим клоуном толстый понял что бояться больше не чего.
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11.05.2024 10:33 Ответить
Не верю я, что в КНДР могут что-то делать. Там до сих пор автомобили на дровах едят. Это прокси Китая, как и Иран.
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11.05.2024 10:38 Ответить
кндр та іран крім замовлень в PRC копіюють і намагаються покращувати радянські технології. У Ірана трохи кращє виходить, бо годують робітників кращє
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11.05.2024 11:46 Ответить
"...вісім снарядів, випущених із системи залпового вогню, вразили точкові цілі...", а решта дванадцять розірвались в польоті.
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11.05.2024 10:56 Ответить
А в нас шо? Ах да рсзо асфальт і ракета шашлик
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11.05.2024 11:31 Ответить
можем і далі сміятись про рис і голодуху корейську але вони мають зброю і союзників а у нас замість союзників партнери а замість зброї асфальт.... зате по рівню корупції і мародерів ми залишили корейців далеко позаду
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11.05.2024 11:44 Ответить
Китай запевнив, що не буде постачати зброю або товари подвійного призначення до росії. Але про КНДР, Біларусь нічого не казав. От КНДР і заявили про нову зброю. "Совпадение? -не думаю". Цікаво, а що нового у Біларусі винайдуть після візиту Сі до Макрона
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11.05.2024 12:03 Ответить
Це вони тіпа аналоги хімарсів зліпили з лайна та палок?
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11.05.2024 12:21 Ответить
Це на кого санкції наклали? Надіюся що не на Україну але чому північна Корея випускає ракети та різну зброю, а ми ні.
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11.05.2024 12:43 Ответить
Я не понимаю? почему до сих пор мы не заблокировали порты Северной Кореи. наши надводные беспилотники засунуть в баржи 800 км от северокорейских портов пускать их незаметно да и всё. И куда делись эти сухогрузы с российской военной техникой океан скушал.
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11.05.2024 15:53 Ответить
 
 