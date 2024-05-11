В КНДР заявили о создании новой РСЗО, которую могут поставлять в Россию

Северная Корея заявила в субботу, 11 мая, что с 2024 года поставит на вооружение армии новую 240-мм реактивную систему залпового огня, выразив надежду, что эта система вооружения усилит артиллерийские боевые возможности страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yonhap.

По сообщению Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), накануне северокорейский лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями управляемых снарядов для "технически обновленной версии" 240-мм реактивной системы залпового огня.

Считается, что эта новая система вооружения нацелена для нанесения ударов по столице Южной Кореи.

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В Северной Корее также заявили, что восемь снарядов, выпущенных из системы залпового огня, поразили точечные цели.

Аналитики Южной Кореи отмечают, что КНДР, похоже, наращивает разработку РСЗО и ракет для них, стремясь увеличить их поставки в Россию для использования в войне против Украины.