В КНДР заявили о создании новой РСЗО, которую могут поставлять в Россию
Северная Корея заявила в субботу, 11 мая, что с 2024 года поставит на вооружение армии новую 240-мм реактивную систему залпового огня, выразив надежду, что эта система вооружения усилит артиллерийские боевые возможности страны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yonhap.
По сообщению Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), накануне северокорейский лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями управляемых снарядов для "технически обновленной версии" 240-мм реактивной системы залпового огня.
Считается, что эта новая система вооружения нацелена для нанесения ударов по столице Южной Кореи.
В Северной Корее также заявили, что восемь снарядов, выпущенных из системы залпового огня, поразили точечные цели.
Аналитики Южной Кореи отмечают, что КНДР, похоже, наращивает разработку РСЗО и ракет для них, стремясь увеличить их поставки в Россию для использования в войне против Украины.
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Ми воюємо не за владу, а за свою землю. За сам факт того, що нас прийшли фізично знищувати.
Невже ти важаєш, що якщо ви захопите Київ та зміните зеленського на якогось умовного януковича, щось змініться? Та хєр вам. Поки ми живі - ви будете дохнути.
Якщо в цивільному житті - ми господарі. Твоя функція - підмітати подвір'я. Весь майбутній бізнес в Україні - за ветеранами.
КОроче, ти мілке чмо, фуфєл та підор.
Як мене звати - ти в курсі. Позивний Ексель. 49 ОШБ "Карпатська Січ".
В тебе є реальний шанс "дати мені по їбальнику". Тільки спочатку напиши заповіт.
Довоєнна площа України 600 тис. кілометрів квадратних, на одного українця це повинно бути десь 1.5 гектари. Натомість, наприклад в мене нема і квадратного міліметру. Навіть під дачею земля державна, бо прабабка десь діла документи на ділянку і померла, ще років 30 тому, то не змогли знайти і приватизувати.
А якись краєвиди, "лани широкополі та Дніпровські кручі" - то не твоє, з таким самим успіхом можна приїхати будь-куди і сказати "моє", і будеш десь правий, бо теж живеш на цій планеті.
Декретом 15-92 було передбачено виникнення права власності на передані у власність земельні ділянки безпосередньо на підставі рішень про їх приватизацію, з подальшим оформленням та видачею відповідних державних актів (пункт 3 Декрету).
А твої 10 соток теж не факт, що завжди твоїми будуть, закон про "рейдерство" прийняли, скоро ще щось примуть, а взагалі навіть зараз можуть до тебе прийти та на підставі, наприклад "на військові потреби" погнати тебе звідси ссаними тряпками.