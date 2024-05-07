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Новини
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Половина ракет КНДР, якими РФ атакувала Україну, вибухнула в повітрі, - Костін

Скільки ракет КНДР якими РФ атакувала Україну вибухнула в повітрі

Половина північнокорейських ракет, які Росія використовувала для ударів по території України, вибухнули під час польоту.

Про це в коментарі агентству Reuters заявив Генеральний прокурор України Андрій Костін, передає Цензор.НЕТ.

Так він зазначив, що прокуратура дослідила уламки 21 з близько 50 північнокорейських балістичних ракет, запущених Росією в період з кінця грудня по кінець лютого.

"Близько половини північнокорейських ракет втратили запрограмовані траєкторії і вибухнули в повітрі, в таких випадках уламки не були знайдені", - пояснив Генпрокурор.

За словами Костіна, останній запуск північнокорейської ракети КН-23 відбувся 27 лютого. Загалом прокуратура зафіксувала 50 пусків. Ця цифра збігається з даними розвідки, згідно з якими Північна Корея передала Росії 50 балістичних ракет.

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Зазначається, що серед 21 випадку, коли вдалося зібрати уламки, три ракети вдарили по Києву та навколишніх районах. Решта ударів було зафіксовано у Харківській, Полтавській, Донецькій та Кіровоградській областях.

З 30 грудня 2023 року від ударів північнокорейських ракет загинули 24 людини, а 115 осіб було поранено.

Костін розповів, що ці ракети були запущені з Бєлгородської, Воронезької і Курської областей.

Крім того, зазначається, що українська влада все ще розслідує, чи відправив Пхеньян інструкторів для спостереження за запуском балістичних ракет.

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Обстріли України ракетами з КНДР

Як повідомляв Цензор.НЕТ, російські загарбники під час обстрілів України застосовують балістичні ракети з КНДР Hwasong-11 (KN-23/24).

Станом на 22 лютого 2024 року російські війська випустили по Україні понад 20 північнокорейських засобів ураження. Унаслідок ворожих "прильотів" загинули щонайменше 24 мирні жителі, ще понад сто цивільних - отримали тяжкі поранення. Один з перших фактів застосування агресором балістики КНДР зафіксовано 30 грудня 2023 року під час обстрілу Запоріжжя.

Автор: 

КНДР (1210) росія (64958) Костін Андрій (267) балістичні ракети (398)


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Топ коментарі
+16
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07.05.2024 20:16
+11
..костин рассказывает про ракеты, пышный про электричество, безуглая про любовь к Украине.. похоже, мы катимся в жопу..
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07.05.2024 20:35
+7
Це той прокурор у якого зам живе у жк коник за півляма долярів (новиною нижче)?
Нє, тоді вірю.
Підари, *****
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07.05.2024 20:37
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07.05.2024 20:16 Відповісти
подібне на побрехеньки, але хочеться вірити
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07.05.2024 20:19 Відповісти
А теперка переходьте до оповідей про другу половину!
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07.05.2024 20:21 Відповісти
Мрак. Жуть. Хо-Хо. Не учите меня жить. Кр-р-расота. Толстый и красивый. ..... Подумаешь. Ого !
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07.05.2024 20:25 Відповісти
Це має втішити тих, куди вони долетіли і влучили?
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07.05.2024 20:27 Відповісти
Лучше бы они на Воронеж полетели.
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07.05.2024 20:29 Відповісти
..костин рассказывает про ракеты, пышный про электричество, безуглая про любовь к Украине.. похоже, мы катимся в жопу..
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07.05.2024 20:35 Відповісти
Вже там. 5 років як. А ви хіба не помітили?
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08.05.2024 06:58 Відповісти
Це той прокурор у якого зам живе у жк коник за півляма долярів (новиною нижче)?
Нє, тоді вірю.
Підари, *****
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07.05.2024 20:37 Відповісти
Так це ж повинно бути таємницею, коли так трапляється, чи таємниця від Полішєнеля?
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07.05.2024 20:38 Відповісти
Так-так. І воюють одні недолугі чмобіки, і ракети вже скінчились, і кава в Криму.
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07.05.2024 20:53 Відповісти
Теперь хомяк расстреляет в упор из пулемёта своих конструкторов
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07.05.2024 20:55 Відповісти
Хомяк избавился от неликвида и тихо радуеться
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07.05.2024 21:14 Відповісти
Из танка..
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08.05.2024 00:53 Відповісти
Плакулол и лакеты.
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07.05.2024 21:11 Відповісти
Коли про це заявляє ГУР чи СБУ,то зрозуміло,що в них є якісь розвіддані,а коли про такі речі говорить генпрокурор,чи то України,чи то Монако,який майже постійно перебуває в Монте-Карло,де купив собі дорогу нерухомість,то виникає питання:якого х... ви пане Костін не займаєтесь своїми прямими обов'язками:Пашою Мерседесом,Татаровим,Портновим та іншою нечестю,а піаритесь на тому,що взагалі не в компетенції генпрокуратури?
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07.05.2024 21:12 Відповісти
А що? Чим він гірший за найвеличнішого (чекаю від військових закону про мобілізацію)?
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07.05.2024 21:49 Відповісти
це той генпрокурор, який в сша провів більше часу, чим в Україні за останній рік? цінний кадр.
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07.05.2024 21:28 Відповісти
В Монако він живе.
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07.05.2024 21:43 Відповісти
так это же хорошо 👍
но зачем об этом говорить в слух?
нет мозгов, считай калека
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07.05.2024 21:49 Відповісти
Довіри немає такому прокурору .....
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08.05.2024 01:05 Відповісти
"Прокуратура зафіксувала пуски 50 ракет"- яким чином? Технічно?
А ось того, що його зам-корупціонер із записаним на племінником майном, Костін чомусь "не зафіксувала"
Яка прикрість
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08.05.2024 05:53 Відповісти
хлопушки тіпа?
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09.05.2024 18:07 Відповісти
 
 