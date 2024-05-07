Половина ракет КНДР, якими РФ атакувала Україну, вибухнула в повітрі, - Костін

Половина північнокорейських ракет, які Росія використовувала для ударів по території України, вибухнули під час польоту.

Про це в коментарі агентству Reuters заявив Генеральний прокурор України Андрій Костін, передає Цензор.НЕТ.

Так він зазначив, що прокуратура дослідила уламки 21 з близько 50 північнокорейських балістичних ракет, запущених Росією в період з кінця грудня по кінець лютого.

"Близько половини північнокорейських ракет втратили запрограмовані траєкторії і вибухнули в повітрі, в таких випадках уламки не були знайдені", - пояснив Генпрокурор.

За словами Костіна, останній запуск північнокорейської ракети КН-23 відбувся 27 лютого. Загалом прокуратура зафіксувала 50 пусків. Ця цифра збігається з даними розвідки, згідно з якими Північна Корея передала Росії 50 балістичних ракет.

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Зазначається, що серед 21 випадку, коли вдалося зібрати уламки, три ракети вдарили по Києву та навколишніх районах. Решта ударів було зафіксовано у Харківській, Полтавській, Донецькій та Кіровоградській областях.

З 30 грудня 2023 року від ударів північнокорейських ракет загинули 24 людини, а 115 осіб було поранено.

Костін розповів, що ці ракети були запущені з Бєлгородської, Воронезької і Курської областей.

Крім того, зазначається, що українська влада все ще розслідує, чи відправив Пхеньян інструкторів для спостереження за запуском балістичних ракет.

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Обстріли України ракетами з КНДР

Як повідомляв Цензор.НЕТ, російські загарбники під час обстрілів України застосовують балістичні ракети з КНДР Hwasong-11 (KN-23/24).

Станом на 22 лютого 2024 року російські війська випустили по Україні понад 20 північнокорейських засобів ураження. Унаслідок ворожих "прильотів" загинули щонайменше 24 мирні жителі, ще понад сто цивільних - отримали тяжкі поранення. Один з перших фактів застосування агресором балістики КНДР зафіксовано 30 грудня 2023 року під час обстрілу Запоріжжя.