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Половина ракет КНДР, которыми РФ атаковала Украину, взорвалась в воздухе, - Костин

Скільки ракет КНДР якими РФ атакувала Україну вибухнула в повітрі

Половина северокорейских ракет, которые Россия использовала для ударов по территории Украины, взорвались во время полета.

Об этом в комментарии агентству Reuters заявил Генеральный прокурор Украины Андрей Костин, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что прокуратура исследовала обломки 21 из около 50 северокорейских баллистических ракет, запущенных Россией в период с конца декабря по конец февраля.

"Около половины северокорейских ракет потеряли запрограммированные траектории и взорвались в воздухе, в таких случаях обломки не были найдены", - сказал Генпрокурор.

По словам Костина, последний запуск северокорейской ракеты КН-23 состоялся 27 февраля. В целом прокуратура зафиксировала 50 пусков. Эта цифра совпадает с данными разведки, согласно которым Северная Корея передала России 50 баллистических ракет.

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Отмечается, что среди 21 случая, когда удалось собрать обломки, три ракеты ударили по Киеву и окрестным районам. Остальные удары были зафиксированы в Харьковской, Полтавской, Донецкой и Кировоградской областях.

С 30 декабря 2023 года от ударов северокорейских ракет погибли 24 человека, а 115 человек были ранены.

Костин рассказал, что эти ракеты были запущены из Белгородской, Воронежской и Курской областей.

Кроме того, отмечается, что украинские власти все еще расследуют, отправил ли Пхеньян инструкторов для наблюдения за запуском баллистических ракет.

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Обстрелы Украины ракетами из КНДР

Как сообщал Цензор.НЕТ, российские захватчики во время обстрелов Украины применяют баллистические ракеты из КНДР Hwasong-11 (KN-23/24).

По состоянию на 22 февраля 2024 года российские войска выпустили по Украине более 20 северокорейских средств поражения. В результате вражеских "прилетов" погибли, по меньшей мере, 24 мирных жителя, еще более ста гражданских лиц получили тяжелые ранения. Один из первых фактов применения агрессором баллистики КНДР зафиксирован 30 декабря 2023 года во время обстрела Запорожья.

Автор: 

КНДР (1189) россия (95388) Костин Андрей (181) баллистические ракеты (367)


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Топ комментарии
+16
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07.05.2024 20:16
+11
..костин рассказывает про ракеты, пышный про электричество, безуглая про любовь к Украине.. похоже, мы катимся в жопу..
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07.05.2024 20:35
+7
Це той прокурор у якого зам живе у жк коник за півляма долярів (новиною нижче)?
Нє, тоді вірю.
Підари, *****
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07.05.2024 20:37
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07.05.2024 20:16 Ответить
подібне на побрехеньки, але хочеться вірити
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07.05.2024 20:19 Ответить
А теперка переходьте до оповідей про другу половину!
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07.05.2024 20:21 Ответить
Мрак. Жуть. Хо-Хо. Не учите меня жить. Кр-р-расота. Толстый и красивый. ..... Подумаешь. Ого !
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07.05.2024 20:25 Ответить
Це має втішити тих, куди вони долетіли і влучили?
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07.05.2024 20:27 Ответить
Лучше бы они на Воронеж полетели.
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07.05.2024 20:29 Ответить
..костин рассказывает про ракеты, пышный про электричество, безуглая про любовь к Украине.. похоже, мы катимся в жопу..
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07.05.2024 20:35 Ответить
Вже там. 5 років як. А ви хіба не помітили?
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08.05.2024 06:58 Ответить
Це той прокурор у якого зам живе у жк коник за півляма долярів (новиною нижче)?
Нє, тоді вірю.
Підари, *****
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07.05.2024 20:37 Ответить
Так це ж повинно бути таємницею, коли так трапляється, чи таємниця від Полішєнеля?
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07.05.2024 20:38 Ответить
Так-так. І воюють одні недолугі чмобіки, і ракети вже скінчились, і кава в Криму.
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07.05.2024 20:53 Ответить
Теперь хомяк расстреляет в упор из пулемёта своих конструкторов
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07.05.2024 20:55 Ответить
Хомяк избавился от неликвида и тихо радуеться
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07.05.2024 21:14 Ответить
Из танка..
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08.05.2024 00:53 Ответить
Плакулол и лакеты.
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07.05.2024 21:11 Ответить
Коли про це заявляє ГУР чи СБУ,то зрозуміло,що в них є якісь розвіддані,а коли про такі речі говорить генпрокурор,чи то України,чи то Монако,який майже постійно перебуває в Монте-Карло,де купив собі дорогу нерухомість,то виникає питання:якого х... ви пане Костін не займаєтесь своїми прямими обов'язками:Пашою Мерседесом,Татаровим,Портновим та іншою нечестю,а піаритесь на тому,що взагалі не в компетенції генпрокуратури?
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07.05.2024 21:12 Ответить
А що? Чим він гірший за найвеличнішого (чекаю від військових закону про мобілізацію)?
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07.05.2024 21:49 Ответить
це той генпрокурор, який в сша провів більше часу, чим в Україні за останній рік? цінний кадр.
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07.05.2024 21:28 Ответить
В Монако він живе.
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07.05.2024 21:43 Ответить
так это же хорошо 👍
но зачем об этом говорить в слух?
нет мозгов, считай калека
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07.05.2024 21:49 Ответить
Довіри немає такому прокурору .....
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08.05.2024 01:05 Ответить
"Прокуратура зафіксувала пуски 50 ракет"- яким чином? Технічно?
А ось того, що його зам-корупціонер із записаним на племінником майном, Костін чомусь "не зафіксувала"
Яка прикрість
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08.05.2024 05:53 Ответить
хлопушки тіпа?
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09.05.2024 18:07 Ответить
 
 