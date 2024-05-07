Половина ракет КНДР, которыми РФ атаковала Украину, взорвалась в воздухе, - Костин

Половина северокорейских ракет, которые Россия использовала для ударов по территории Украины, взорвались во время полета.

Об этом в комментарии агентству Reuters заявил Генеральный прокурор Украины Андрей Костин, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что прокуратура исследовала обломки 21 из около 50 северокорейских баллистических ракет, запущенных Россией в период с конца декабря по конец февраля.

"Около половины северокорейских ракет потеряли запрограммированные траектории и взорвались в воздухе, в таких случаях обломки не были найдены", - сказал Генпрокурор.

По словам Костина, последний запуск северокорейской ракеты КН-23 состоялся 27 февраля. В целом прокуратура зафиксировала 50 пусков. Эта цифра совпадает с данными разведки, согласно которым Северная Корея передала России 50 баллистических ракет.

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Отмечается, что среди 21 случая, когда удалось собрать обломки, три ракеты ударили по Киеву и окрестным районам. Остальные удары были зафиксированы в Харьковской, Полтавской, Донецкой и Кировоградской областях.

С 30 декабря 2023 года от ударов северокорейских ракет погибли 24 человека, а 115 человек были ранены.

Костин рассказал, что эти ракеты были запущены из Белгородской, Воронежской и Курской областей.

Кроме того, отмечается, что украинские власти все еще расследуют, отправил ли Пхеньян инструкторов для наблюдения за запуском баллистических ракет.

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Обстрелы Украины ракетами из КНДР

Как сообщал Цензор.НЕТ, российские захватчики во время обстрелов Украины применяют баллистические ракеты из КНДР Hwasong-11 (KN-23/24).

По состоянию на 22 февраля 2024 года российские войска выпустили по Украине более 20 северокорейских средств поражения. В результате вражеских "прилетов" погибли, по меньшей мере, 24 мирных жителя, еще более ста гражданских лиц получили тяжелые ранения. Один из первых фактов применения агрессором баллистики КНДР зафиксирован 30 декабря 2023 года во время обстрела Запорожья.