РФ постачає Північній Кореї нафту в обхід обмежень ООН, - Білий дім

Росія постачає нафтопродукти до Північної Кореї в обсягах, які можуть порушувати встановлені Радою безпеки ООН обмеження.

Про це заявив Білий дім, припускаючи, що такі дії можуть призвести до нових санкцій, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA.

Це стало відомо наступного дня після того, як група експертів ООН, яка спостерігала за дотриманням давніх санкцій ООН проти Північної Кореї за її ядерну зброю та ракетні програми, була розпущена через російське вето.

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"У той самий час, коли Москва наклала вето на продовження мандата комісії, Росія доставляла очищену нафту з порту Східний до КНДР (Північна Корея)", — сказав журналістам речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі.

Під санкціями ООН Пхеньян має право імпортувати 500 тисяч барелів нафтопродуктів на рік.

За словами Кірбі, лише у березні Росія відправила понад 165 тисяч барелів очищеної нафти до Північної Кореї, і що, враховуючи близькість російських і північнокорейських комерційних портів, Росія може підтримувати ці поставки нескінченно довго.

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Наприкінці березня Росія заблокувала щорічне відновлення повноважень спостерігачів ООН за санкціями. Офіційний представник США назвав це продуманим кроком Москви, щоб приховати власні порушення резолюцій Ради Безпеки ООН.

Кірбі заявив, що Сполучені Штати продовжуватимуть вводити санкції проти тих, хто працює над сприянням передачі зброї та нафтопродуктів між Росією та КНДР.

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"Раніше ми працювали над узгодженням автономних санкцій з нашими партнерами — включаючи Австралію, Європейський Союз, Японію, Нову Зеландію, Республіку Корея та Сполучене Королівство — і ми продовжуватимемо це робити", — наголосив він.

Нагадаємо, що за даними Мінфіну США, РФ, КНДР, Аль-Каїда та ХАМАС обходять санкції за допомогою віртуальних валют.