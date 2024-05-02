УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11672 відвідувача онлайн
Новини
2 163 36

РФ постачає Північній Кореї нафту в обхід обмежень ООН, - Білий дім

Володимир Путін та Кім Чен Ин

Росія постачає нафтопродукти до Північної Кореї в обсягах, які можуть порушувати встановлені Радою безпеки ООН обмеження.

Про це заявив Білий дім, припускаючи, що такі дії можуть призвести до нових санкцій, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA.

Це стало відомо наступного дня після того, як група експертів ООН, яка спостерігала за дотриманням давніх санкцій ООН проти Північної Кореї за її ядерну зброю та ракетні програми, була розпущена через російське вето.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США в ОБСЄ: КНДР уже відправила Росії 11 тисяч контейнерів із боєприпасами

"У той самий час, коли Москва наклала вето на продовження мандата комісії, Росія доставляла очищену нафту з порту Східний до КНДР (Північна Корея)", — сказав журналістам речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі.

Під санкціями ООН Пхеньян має право імпортувати 500 тисяч барелів нафтопродуктів на рік.

За словами Кірбі, лише у березні Росія відправила понад 165 тисяч барелів очищеної нафти до Північної Кореї, і що, враховуючи близькість російських і північнокорейських комерційних портів, Росія може підтримувати ці поставки нескінченно довго.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США хочуть зупинити постачання в РФ електроніки з Китаю, - Кірбі

Наприкінці березня Росія заблокувала щорічне відновлення повноважень спостерігачів ООН за санкціями. Офіційний представник США назвав це продуманим кроком Москви, щоб приховати власні порушення резолюцій Ради Безпеки ООН.

Кірбі заявив, що Сполучені Штати продовжуватимуть вводити санкції проти тих, хто працює над сприянням передачі зброї та нафтопродуктів між Росією та КНДР.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В ООН підтвердили, що Росія ударила по Харкову ракетою виготовленою в КНДР, порушивши санкції

"Раніше ми працювали над узгодженням автономних санкцій з нашими партнерами — включаючи Австралію, Європейський Союз, Японію, Нову Зеландію, Республіку Корея та Сполучене Королівство — і ми продовжуватимемо це робити", — наголосив він.

Нагадаємо, що за даними Мінфіну США, РФ, КНДР, Аль-Каїда та ХАМАС обходять санкції за допомогою віртуальних валют.

Автор: 

КНДР (1210) нафта (5487) росія (64935) Кірбі Джон (526)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
Яким чином відправила? Танкерами? Затопіть декілька і скажіть росіянам, що так буде продовжуватися і далі якщо не перестануть.
показати весь коментар
02.05.2024 23:01
+5
ще один аргумент бити по кацапських нпз ,газових хабах , електростанціях.
показати весь коментар
02.05.2024 23:03
+2
у кацапстана з КНДР є ж.д сполучення
показати весь коментар
02.05.2024 23:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Яким чином відправила? Танкерами? Затопіть декілька і скажіть росіянам, що так буде продовжуватися і далі якщо не перестануть.
показати весь коментар
02.05.2024 23:01 Відповісти
у кацапстана з КНДР є ж.д сполучення
показати весь коментар
02.05.2024 23:07 Відповісти
Я знаю.
показати весь коментар
02.05.2024 23:08 Відповісти
13 Вересня 2023
Лавров заявив про відмову Росії і Китаю від санкцій проти КНДР

https://www.svoboda.org/a/lavrov-rasskazal-ob-otkaze-rossii-i-kitaya-ot-sanktsiy-protiv-kndr/32590705.html
показати весь коментар
03.05.2024 06:57 Відповісти
А поезд подорвать нельзя?
показати весь коментар
02.05.2024 23:15 Відповісти
Танкеры в любом случае топить надо.
показати весь коментар
02.05.2024 23:16 Відповісти
США санкції зняли з кацапських банків щоб за ту нафту КНДР могла розрхоауватися а ви "топити")))
показати весь коментар
02.05.2024 23:19 Відповісти
Не гавкай на США. Без США бы уже Украины не было. Какие банки? У них бартер. Откуда деньги у КНДР?
показати весь коментар
02.05.2024 23:21 Відповісти
Ґрета тумберґ зараз розлючено насупила брови!!!
показати весь коментар
02.05.2024 23:39 Відповісти
ще один аргумент бити по кацапських нпз ,газових хабах , електростанціях.
показати весь коментар
02.05.2024 23:03 Відповісти
а самее єфективне , по житловим кварталам рашистів.
показати весь коментар
02.05.2024 23:09 Відповісти
Без цього також не можна. Хай бояться.
показати весь коментар
03.05.2024 00:05 Відповісти
Обмеження оон - це анекдот
показати весь коментар
02.05.2024 23:06 Відповісти
Оце ж вони так бояться цих обмежень. США, коли ви зуби вставите?
показати весь коментар
02.05.2024 23:08 Відповісти
У ці ігри можна гратися нескінчено довго.

Поки у штатах не зрозуміють, що карати за спроби обійти обмеження необхідно силою, нічого не буде. Кілька разів вдарять ракетами по кораблям/літакам і одразу все припиниться.
показати весь коментар
02.05.2024 23:15 Відповісти
"Про це заявив Білий дім, припускаючи, що такі дії можуть призвести до нових санкцій"
-------
А може б це якось призвело нарешті до визнання рашистської фашизації країною спонсором тероризму?
показати весь коментар
02.05.2024 23:16 Відповісти
Є будинок на 200 квартир. Різні люди, різний рівень добробуту. Але все пристойно. Потім 3-4 ******** тероризують всіх, а будинок тільки збирає збори та виносить догани *********. І чекає поки ці покидьки не підпалять житло. Це замість того, щоб 196 пристойних громадян пішли і розібрали 4 ********* на атоми. Так, без суду та слідства. Без адвокатів та народних захисників. Просто розібрали, плюнули і забули на багато років. Або всі без житла. Бо 4 гандона його таки спалять.
показати весь коментар
02.05.2024 23:20 Відповісти
Ну що, лехше стало? А мені ні. З одного боку, крушити хрущовки русні не маю бажання, а з другого боку, кончузаспу рознесла б вщент, банкову, химери ці, що там ще верховну, у палаці вони, бач
показати весь коментар
02.05.2024 23:22 Відповісти
Щоб таке зробити, потрібно майдан зібрати. А його зібрати у тому вигляді, як майдани були вже не реально. Багато хто зрозумів, що з кожним таким майданом країні та людям все гірше й гірше.
показати весь коментар
02.05.2024 23:30 Відповісти
Диви не всерися , гірше йому
показати весь коментар
02.05.2024 23:41 Відповісти
Майдан не збирають, він збирається.
То ото Майдани по вашому "винні" у тому що кацапи хочуть загарбати Україну та знищити українців?
показати весь коментар
02.05.2024 23:42 Відповісти
Дивна ви жіночка?ХЗНА Оксано. Російських хрущовок жалко, а ,,химери,, всякі кацапи хай нищать. То вам український урядовий квартал не подобається, чи конкретно хтось із уряду?
показати весь коментар
03.05.2024 00:10 Відповісти
І ви особисто
показати весь коментар
03.05.2024 00:13 Відповісти
А ми знайомі? Я зазвичай не зупиняюсь на кільцевих вулицях міст, де такі як ви працюють у сфері інтимних послуг.
показати весь коментар
03.05.2024 00:24 Відповісти
Звісно знайомі. Ви в пенсійному, в соцзахисту, в поліції, в лікарні, кругом ці гниди сидять і гадять, просто так зроблене.
показати весь коментар
03.05.2024 01:24 Відповісти
Пішло гіано радянська. Раз скажу дебілятору, воно й саме знає, але придуруються. Для нас , українців, рада, банкова, конча, не є критичними структурами, так тобі сучці гру зрозуміло?
показати весь коментар
03.05.2024 01:33 Відповісти
Так что нет у вас методов против Кости Сапрыкина!
показати весь коментар
02.05.2024 23:32 Відповісти
Да ви що? Оце новина
показати весь коментар
02.05.2024 23:39 Відповісти
Печалька бо США походу ні х*я не може зробити щоб це припинити ну або і не особливо і хоче щось робити...
показати весь коментар
02.05.2024 23:44 Відповісти
Поставляла и поставляет и будет поставлять это россия.Точно так как в сибрири заставит дикого медьведя неесть по слабее и по менше зверюшек .
показати весь коментар
02.05.2024 23:53 Відповісти
Бог создал людей, а полковник Кольт сделал их равными, а ти - москальска подстiлка.
показати весь коментар
02.05.2024 23:56 Відповісти
Придурок
показати весь коментар
03.05.2024 00:38 Відповісти
І це новина?
показати весь коментар
03.05.2024 00:12 Відповісти
ООН нагадує оту актрису з порнофільму, з якою всі одночасно роблять все, а вона лише ахає та охає із заплющеними очима.
показати весь коментар
03.05.2024 00:41 Відповісти
ой-йой-ой а як так? араби топлять або захоплюють європейські та американські кораблі і в ус не дують, а тут найстрашніші санкції в світі не діють... ото біда
показати весь коментар
03.05.2024 02:55 Відповісти
 
 