РФ поставляет Северной Корее нефть в обход ограничений ООН, - Белый дом
Россия поставляет нефтепродукты в Северную Корею в объемах, которые могут нарушать установленные Советом безопасности ООН ограничения.
Об этом заявил Белый дом, предполагая, что такие действия могут привести к новым санкциям, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.
Это стало известно на следующий день после того, как группа экспертов ООН, которая наблюдала за соблюдением давних санкций ООН против Северной Кореи за ее ядерное оружие и ракетные программы, была распущена из-за российского вето.
"В то самое время, когда Москва наложила вето на продление мандата комиссии, Россия доставляла очищенную нефть из порта Восточный в КНДР (Северная Корея)", - сказал журналистам представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби.
Под санкциями ООН Пхеньян имеет право импортировать 500 тысяч баррелей нефтепродуктов в год.
По словам Кирби, только в марте Россия отправила более 165 тысяч баррелей очищенной нефти в Северную Корею, и что, учитывая близость российских и северокорейских коммерческих портов, Россия может поддерживать эти поставки бесконечно долго.
В конце марта Россия заблокировала ежегодное продление полномочий наблюдателей ООН за санкциями. Официальный представитель США назвал это продуманным шагом Москвы, чтобы скрыть собственные нарушения резолюций Совета Безопасности ООН.
Кирби заявил, что Соединенные Штаты будут продолжать вводить санкции против тех, кто работает над содействием передачи оружия и нефтепродуктов между Россией и КНДР.
"Ранее мы работали над согласованием автономных санкций с нашими партнерами - включая Австралию, Европейский Союз, Японию, Новую Зеландию, Республику Корея и Соединенное Королевство - и мы будем продолжать это делать", - подчеркнул он.
Напомним, что по данным Минфина США, РФ, КНДР, Аль-Каида и ХАМАС обходят санкции с помощью виртуальных валют.
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Лавров заявив про відмову Росії і Китаю від санкцій проти КНДР
https://www.svoboda.org/a/lavrov-rasskazal-ob-otkaze-rossii-i-kitaya-ot-sanktsiy-protiv-kndr/32590705.html
Поки у штатах не зрозуміють, що карати за спроби обійти обмеження необхідно силою, нічого не буде. Кілька разів вдарять ракетами по кораблям/літакам і одразу все припиниться.
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А може б це якось призвело нарешті до визнання рашистської фашизації країною спонсором тероризму?
То ото Майдани по вашому "винні" у тому що кацапи хочуть загарбати Україну та знищити українців?