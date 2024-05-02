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РФ поставляет Северной Корее нефть в обход ограничений ООН, - Белый дом

Володимир Путін та Кім Чен Ин

Россия поставляет нефтепродукты в Северную Корею в объемах, которые могут нарушать установленные Советом безопасности ООН ограничения.

Об этом заявил Белый дом, предполагая, что такие действия могут привести к новым санкциям, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

Это стало известно на следующий день после того, как группа экспертов ООН, которая наблюдала за соблюдением давних санкций ООН против Северной Кореи за ее ядерное оружие и ракетные программы, была распущена из-за российского вето.

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"В то самое время, когда Москва наложила вето на продление мандата комиссии, Россия доставляла очищенную нефть из порта Восточный в КНДР (Северная Корея)", - сказал журналистам представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби.

Под санкциями ООН Пхеньян имеет право импортировать 500 тысяч баррелей нефтепродуктов в год.

По словам Кирби, только в марте Россия отправила более 165 тысяч баррелей очищенной нефти в Северную Корею, и что, учитывая близость российских и северокорейских коммерческих портов, Россия может поддерживать эти поставки бесконечно долго.

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В конце марта Россия заблокировала ежегодное продление полномочий наблюдателей ООН за санкциями. Официальный представитель США назвал это продуманным шагом Москвы, чтобы скрыть собственные нарушения резолюций Совета Безопасности ООН.

Кирби заявил, что Соединенные Штаты будут продолжать вводить санкции против тех, кто работает над содействием передачи оружия и нефтепродуктов между Россией и КНДР.

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"Ранее мы работали над согласованием автономных санкций с нашими партнерами - включая Австралию, Европейский Союз, Японию, Новую Зеландию, Республику Корея и Соединенное Королевство - и мы будем продолжать это делать", - подчеркнул он.

Напомним, что по данным Минфина США, РФ, КНДР, Аль-Каида и ХАМАС обходят санкции с помощью виртуальных валют.

Автор: 

КНДР (1189) нефть (1917) россия (95372) Кирби Джон (452)


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Топ комментарии
+5
Яким чином відправила? Танкерами? Затопіть декілька і скажіть росіянам, що так буде продовжуватися і далі якщо не перестануть.
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02.05.2024 23:01
+5
ще один аргумент бити по кацапських нпз ,газових хабах , електростанціях.
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02.05.2024 23:03
+2
у кацапстана з КНДР є ж.д сполучення
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02.05.2024 23:07
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Правила форума Совет форумчан
Яким чином відправила? Танкерами? Затопіть декілька і скажіть росіянам, що так буде продовжуватися і далі якщо не перестануть.
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02.05.2024 23:01 Ответить
у кацапстана з КНДР є ж.д сполучення
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02.05.2024 23:07 Ответить
Я знаю.
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02.05.2024 23:08 Ответить
13 Вересня 2023
Лавров заявив про відмову Росії і Китаю від санкцій проти КНДР

https://www.svoboda.org/a/lavrov-rasskazal-ob-otkaze-rossii-i-kitaya-ot-sanktsiy-protiv-kndr/32590705.html
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03.05.2024 06:57 Ответить
А поезд подорвать нельзя?
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02.05.2024 23:15 Ответить
Танкеры в любом случае топить надо.
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02.05.2024 23:16 Ответить
США санкції зняли з кацапських банків щоб за ту нафту КНДР могла розрхоауватися а ви "топити")))
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02.05.2024 23:19 Ответить
Не гавкай на США. Без США бы уже Украины не было. Какие банки? У них бартер. Откуда деньги у КНДР?
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02.05.2024 23:21 Ответить
Ґрета тумберґ зараз розлючено насупила брови!!!
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02.05.2024 23:39 Ответить
ще один аргумент бити по кацапських нпз ,газових хабах , електростанціях.
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02.05.2024 23:03 Ответить
а самее єфективне , по житловим кварталам рашистів.
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02.05.2024 23:09 Ответить
Без цього також не можна. Хай бояться.
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03.05.2024 00:05 Ответить
Обмеження оон - це анекдот
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02.05.2024 23:06 Ответить
Оце ж вони так бояться цих обмежень. США, коли ви зуби вставите?
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02.05.2024 23:08 Ответить
У ці ігри можна гратися нескінчено довго.

Поки у штатах не зрозуміють, що карати за спроби обійти обмеження необхідно силою, нічого не буде. Кілька разів вдарять ракетами по кораблям/літакам і одразу все припиниться.
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02.05.2024 23:15 Ответить
"Про це заявив Білий дім, припускаючи, що такі дії можуть призвести до нових санкцій"
-------
А може б це якось призвело нарешті до визнання рашистської фашизації країною спонсором тероризму?
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02.05.2024 23:16 Ответить
Є будинок на 200 квартир. Різні люди, різний рівень добробуту. Але все пристойно. Потім 3-4 ******** тероризують всіх, а будинок тільки збирає збори та виносить догани *********. І чекає поки ці покидьки не підпалять житло. Це замість того, щоб 196 пристойних громадян пішли і розібрали 4 ********* на атоми. Так, без суду та слідства. Без адвокатів та народних захисників. Просто розібрали, плюнули і забули на багато років. Або всі без житла. Бо 4 гандона його таки спалять.
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02.05.2024 23:20 Ответить
Ну що, лехше стало? А мені ні. З одного боку, крушити хрущовки русні не маю бажання, а з другого боку, кончузаспу рознесла б вщент, банкову, химери ці, що там ще верховну, у палаці вони, бач
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02.05.2024 23:22 Ответить
Щоб таке зробити, потрібно майдан зібрати. А його зібрати у тому вигляді, як майдани були вже не реально. Багато хто зрозумів, що з кожним таким майданом країні та людям все гірше й гірше.
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02.05.2024 23:30 Ответить
Диви не всерися , гірше йому
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02.05.2024 23:41 Ответить
Майдан не збирають, він збирається.
То ото Майдани по вашому "винні" у тому що кацапи хочуть загарбати Україну та знищити українців?
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02.05.2024 23:42 Ответить
Дивна ви жіночка?ХЗНА Оксано. Російських хрущовок жалко, а ,,химери,, всякі кацапи хай нищать. То вам український урядовий квартал не подобається, чи конкретно хтось із уряду?
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03.05.2024 00:10 Ответить
І ви особисто
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03.05.2024 00:13 Ответить
А ми знайомі? Я зазвичай не зупиняюсь на кільцевих вулицях міст, де такі як ви працюють у сфері інтимних послуг.
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03.05.2024 00:24 Ответить
Звісно знайомі. Ви в пенсійному, в соцзахисту, в поліції, в лікарні, кругом ці гниди сидять і гадять, просто так зроблене.
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03.05.2024 01:24 Ответить
Пішло гіано радянська. Раз скажу дебілятору, воно й саме знає, але придуруються. Для нас , українців, рада, банкова, конча, не є критичними структурами, так тобі сучці гру зрозуміло?
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03.05.2024 01:33 Ответить
Так что нет у вас методов против Кости Сапрыкина!
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02.05.2024 23:32 Ответить
Да ви що? Оце новина
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02.05.2024 23:39 Ответить
Печалька бо США походу ні х*я не може зробити щоб це припинити ну або і не особливо і хоче щось робити...
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02.05.2024 23:44 Ответить
Поставляла и поставляет и будет поставлять это россия.Точно так как в сибрири заставит дикого медьведя неесть по слабее и по менше зверюшек .
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02.05.2024 23:53 Ответить
Бог создал людей, а полковник Кольт сделал их равными, а ти - москальска подстiлка.
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02.05.2024 23:56 Ответить
Придурок
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03.05.2024 00:38 Ответить
І це новина?
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03.05.2024 00:12 Ответить
ООН нагадує оту актрису з порнофільму, з якою всі одночасно роблять все, а вона лише ахає та охає із заплющеними очима.
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03.05.2024 00:41 Ответить
ой-йой-ой а як так? араби топлять або захоплюють європейські та американські кораблі і в ус не дують, а тут найстрашніші санкції в світі не діють... ото біда
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03.05.2024 02:55 Ответить
 
 