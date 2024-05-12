Росія використовує проти України зброю КНДР, яку виготовили у 1970-х роках, - розвідка Південної Кореї

Північнокорейська зброя, виготовлена ​​в 1970-х роках, постачалася Росії для її війни в Україні на тлі поглиблення військової співпраці між Пхеньяном та Москвою.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Yonhap, про це заявила Національна розвідувальна служба (НРС) Південної Кореї.

Відповідну заяву НРС оприлюднила на повідомлення місцевих ЗМІ про те, що 122-міліметрові артилерійські снаряди, виготовлені на Півночі в 1970-х роках, були серед зброї, яку Росія використовувала на війні проти України.

"НРС детально аналізує відповідну обставину, а також продовжує відстежувати загальне військове співробітництво між Північною Кореєю і Росією", - заявили в розвідці.

Південнокорейська розвідувальна служба проаналізувала фотографії, опубліковані українським фотографом минулого року, і виявила корейські літери, в тому числі слово "방-122", які були нанесені на ракетні снаряди.

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Експерти заявили, що це, найімовірніше, 122-міліметрові снаряди для реактивних систем залпового вогню.

Міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік заявив, що КНДР відправила до Росії близько 6700 контейнерів після саміту лідерів двох країн у вересні, що достатньо для розміщення приблизно 3 мільйонів 152-мм артилерійських снарядів або 500 тисяч 122-мм артилерійських снарядів.

Нагадаємо, Північна Корея заявила в суботу, 11 травня, що з 2024 року поставить на озброєння армії нову 240-мм реактивну систему залпового вогню, висловивши сподівання, що ця система озброєння посилить артилерійські бойові можливості країни.