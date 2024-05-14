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Новости Помощь Украине
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Столтенберг: Победа Украины в войне против российской агрессии является ключевой задачей для НАТО

Єнс Столтенберг

Страны НАТО должны, прежде всего, обеспечить, чтобы Украина победила в войне.

Без победы Украины все усилия по ее восстановлению как демократической и суверенной европейской страны потеряют смысл. Об этом 13 мая в Брюсселе во время дискуссии о будущем Альянса в рамках Молодежного саммита НАТО заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Для нас важен вопрос, какую роль НАТО может играть в восстановлении Украины после войны. Но, прежде всего, мы должны обеспечить, чтобы Украина победила. Потому что, если Украина не победит, тогда не о чем будет говорить в измерении восстановления европейской и независимой Украины. Поэтому, наиболее неотложной и важной задачей является сейчас предоставление Украине военной помощи, что и делают сейчас НАТО и страны-союзники. Нам нужно продолжать, и сделать эту поддержку более предсказуемой, более содержательной и решительной. Вероятно, мы будем принимать такое решение на саммите НАТО в июле", - сказал Столтенберг.

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Он отметил, что будущее восстановление Украины станет очень затратным процессом. В этом контексте предотвращение разрушения является более дешевым процессом, чем дальнейшее восстановление. Поэтому чем больше средств союзники предоставят Украине, чтобы она могла защитить себя, тем меньше усилий потребует ее послевоенное восстановление.

"Любая ракета противовоздушной защиты, которую мы можем предоставить для Украины, будет означать меньше вреда, меньше разрушений, и также меньше необходимости в восстановлении после войны. Мы должны быть способны помочь Украине победить - это важно для украинцев и для нас. Каждый день, пока продолжается эта война, приносит больше разрушений, и большие расходы и ресурсы будут необходимы для того, чтобы все это восстановить. Но предпосылкой такого восстановления является победа", - подчеркнул руководитель Альянса.

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"Чем быстрее Украина сможет победить, тем быстрее завершится эта война. Это обеспечит длительный мир для Украины, которая победит как суверенное независимое европейское государство", - добавил Столтенберг.

Он отметил, что НАТО уже сейчас играет важную роль в восстановлении оборонных институтов и институтов безопасности Украины. Союзники будут продолжать эту работу, чтобы Украина смогла не только восстановить свои способности, но и стать полноправным членом Альянса в будущем. Столтенберг напомнил, что важные решения по этому поводу были приняты во время Вильнюсского саммита Альянса летом прошлого года: союзники сократили путь Украины к членству до одного шага, устранив необходимость выполнения Плана действий по членству, создали такой важный политический инструмент как Совет НАТО-Украина, и приняли программу по повышению совместимости Вооруженных сил Украины с силами Альянса.

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"Взаимосовместимость важна, чтобы Украина и союзники по Альянсу могли работать вместе. Эта программа (взаимосовместимости, - ред.) помогает им сейчас, но она будет помогать им в будущем, во время развития сил, которые будут полностью взаимосовместимыми и интегрированными с силами НАТО. Это именно те вещи, которые мы должны сделать в средней и долгосрочной перспективе, чтобы Украина победила", - отметил Столтенберг.

Автор: 

НАТО (9970) помощь (7784) Столтенберг Йенс (1619)


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Топ комментарии
+8
З моменту створення НАТО його европейські підрозділи не виграли жодної кампанії, хоча приймали участь в багатьох. В основному діяли американці, на яких сьогодні розраховувати, як виявляється, більше не можна. Це надихає кацапів, а якість пустопорожні заяви про "перемогу України" завдяки НАТО виглядають ефемерними - склади пусті, зброї не вистачає, армії країн НАТО малочисельні і незабезпечені ******** озброєнням. Іде активне переозброєння, але робити це і одночасно повноцінно допомагати Україні неможливо. Тому допомагають більше вербально і тупо тягнуть час...
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14.05.2024 00:18
+6
У нас населення було 44 млн стало 30. Яка перемога? Коли?
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14.05.2024 00:10
+3
сколько можно кукарекать про ""перемогу""? пока ситуация говорит обратное! Где макрон с войсками? где поставки вооружения? где помощь? пустой трёп от этого..........
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14.05.2024 00:43
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Правила форума Совет форумчан
У нас населення було 44 млн стало 30. Яка перемога? Коли?
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14.05.2024 00:10 Ответить
А не треба відмовлятися від запропонованої допомоги військових країн-союзників, ак це робить Зе.
Мова не на передку воювати, але в тиловій частині України охороняти аеродроми, підземні заводи, АЕС і т.п. війська союзників зможуть.
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14.05.2024 04:18 Ответить
Ну так скажи це Зе на сайті Президента України.
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14.05.2024 10:13 Ответить
З моменту створення НАТО його европейські підрозділи не виграли жодної кампанії, хоча приймали участь в багатьох. В основному діяли американці, на яких сьогодні розраховувати, як виявляється, більше не можна. Це надихає кацапів, а якість пустопорожні заяви про "перемогу України" завдяки НАТО виглядають ефемерними - склади пусті, зброї не вистачає, армії країн НАТО малочисельні і незабезпечені ******** озброєнням. Іде активне переозброєння, але робити це і одночасно повноцінно допомагати Україні неможливо. Тому допомагають більше вербально і тупо тягнуть час...
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14.05.2024 00:18 Ответить
Столтенберг, злізай з зе-марафону
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14.05.2024 00:19 Ответить
Забирай на Америку Зеленського з Коломоським!
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14.05.2024 00:35 Ответить
сколько можно кукарекать про ""перемогу""? пока ситуация говорит обратное! Где макрон с войсками? где поставки вооружения? где помощь? пустой трёп от этого..........
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14.05.2024 00:43 Ответить
Дякуємо нашим ЗСУ, які відчайдушно обороняють нашу державу
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14.05.2024 00:49 Ответить
Оце воно і є - тягати каштани з вогню чужими руками.
З "західними" політиками відбуваються інколи дивні метаморфози.
Можна це назвати "ефект Шрьодера".
Он і Расмуссен Єрмака облизав з ніг до голови - з якого переляку?
Чи гроші не пахнуть усюди?
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14.05.2024 07:16 Ответить
С такими партнёрами война может длиться лет двадцать.
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14.05.2024 08:38 Ответить
Партнери на нас не нападали. Це ми зробили все що тільки можливо для того щоб ослабити власну державу. Корупція розїла навіть стосунки в родинах. Все прогнивало і скурвлювалося роками. Цей процес ніхто не зупиняв. Цим скористалося не тільки ***** а й інші наші сусіди. Поляки, наприклад, створили свою економіку на копійчаній праці гастарбайтерів і контрабанді сировини з України. Ми ж самі виростили абсолютно аморальний клас корумпованих чиновників і самі стали дебілами і почали голосувати за кримінальних злочинців і тупих жидівських блазнів. Я щиро дивуюся як не зважаючи на весь оцей абсурд і огидний образ українців нам хтось ще допомагає. Я вже перестав донатити на ЗСУ. Чиновники безкарно крадуть мільярди, а я маю голодувати бо наші військові зі зброєю в руках не здатні навіть притягти до відповідальності тих хто їх відверто грабує і посилає на смерть без зброї та засобів захисту. Я за два роки війни собі навіть шкарпеток не купив - живу за принципом пенсів "Три Д" - доношую, доїдаю, доживаю. І це на фоні "яйця по 17", "барабани в бомбосховища" і повної, абсолютної безкарності за розкрадання бюджету, гуманітарної допомоги. Тепер ось мобілізують "в один кінець" безстроково бідних і обездолених. А за що їм воювати? Як можна перемогти якщо керівництво країни свідомо цю країну визискує і тим самим знищує? І коли жидівський блазень з високих трибун каже "перемога або смерть" всі розуміють що "смерть нашим хатам", а "мир їхнім віллам в Італії"... Якщо не прибрати "слуг" Україні *******.
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14.05.2024 12:52 Ответить
Партнёры сделали что у Украины нет ЯО, она не в НАТО и даже не в ЕС. Они всё время лизали жопу путину, а теперь Украине своей кровью надо отдуваться за их тупость и не дальновидность. А про Китай вообще молчу.
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14.05.2024 15:49 Ответить
 
 