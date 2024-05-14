Столтенберг: Победа Украины в войне против российской агрессии является ключевой задачей для НАТО

Страны НАТО должны, прежде всего, обеспечить, чтобы Украина победила в войне.

Без победы Украины все усилия по ее восстановлению как демократической и суверенной европейской страны потеряют смысл. Об этом 13 мая в Брюсселе во время дискуссии о будущем Альянса в рамках Молодежного саммита НАТО заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Для нас важен вопрос, какую роль НАТО может играть в восстановлении Украины после войны. Но, прежде всего, мы должны обеспечить, чтобы Украина победила. Потому что, если Украина не победит, тогда не о чем будет говорить в измерении восстановления европейской и независимой Украины. Поэтому, наиболее неотложной и важной задачей является сейчас предоставление Украине военной помощи, что и делают сейчас НАТО и страны-союзники. Нам нужно продолжать, и сделать эту поддержку более предсказуемой, более содержательной и решительной. Вероятно, мы будем принимать такое решение на саммите НАТО в июле", - сказал Столтенберг.

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Он отметил, что будущее восстановление Украины станет очень затратным процессом. В этом контексте предотвращение разрушения является более дешевым процессом, чем дальнейшее восстановление. Поэтому чем больше средств союзники предоставят Украине, чтобы она могла защитить себя, тем меньше усилий потребует ее послевоенное восстановление.

"Любая ракета противовоздушной защиты, которую мы можем предоставить для Украины, будет означать меньше вреда, меньше разрушений, и также меньше необходимости в восстановлении после войны. Мы должны быть способны помочь Украине победить - это важно для украинцев и для нас. Каждый день, пока продолжается эта война, приносит больше разрушений, и большие расходы и ресурсы будут необходимы для того, чтобы все это восстановить. Но предпосылкой такого восстановления является победа", - подчеркнул руководитель Альянса.

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"Чем быстрее Украина сможет победить, тем быстрее завершится эта война. Это обеспечит длительный мир для Украины, которая победит как суверенное независимое европейское государство", - добавил Столтенберг.

Он отметил, что НАТО уже сейчас играет важную роль в восстановлении оборонных институтов и институтов безопасности Украины. Союзники будут продолжать эту работу, чтобы Украина смогла не только восстановить свои способности, но и стать полноправным членом Альянса в будущем. Столтенберг напомнил, что важные решения по этому поводу были приняты во время Вильнюсского саммита Альянса летом прошлого года: союзники сократили путь Украины к членству до одного шага, устранив необходимость выполнения Плана действий по членству, создали такой важный политический инструмент как Совет НАТО-Украина, и приняли программу по повышению совместимости Вооруженных сил Украины с силами Альянса.

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"Взаимосовместимость важна, чтобы Украина и союзники по Альянсу могли работать вместе. Эта программа (взаимосовместимости, - ред.) помогает им сейчас, но она будет помогать им в будущем, во время развития сил, которые будут полностью взаимосовместимыми и интегрированными с силами НАТО. Это именно те вещи, которые мы должны сделать в средней и долгосрочной перспективе, чтобы Украина победила", - отметил Столтенберг.