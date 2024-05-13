РФ усиливает диверсии по всей Европе: Кремль считает, что ведет "теневую войну" с НАТО, - The Economist

Российский диктатор Владимир Путин надеялся, что создание проблем в Европе будет оказывать давление на Запад, заставляя его сдерживать Украину и ограничивать собственное участие в войне. Европейские чиновники считают, что ГРУ РФ получило новый мандат и финансирование для того, что Россия называет "активными мерами".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание The Economist.

Деятельность ГРУ России

"Только в апреле по всему континенту была задержана группа вероятных пророссийских диверсантов. Германия арестовала двух немецко-российских граждан по подозрению в подготовке нападений на американские военные объекты и другие цели от имени ГРУ, российской военной разведки. Польша арестовала мужчину, который готовился передать информацию ГРУ в аэропорту Жешува, важнейшем узле военной помощи Украине.

Великобритания выдвинула обвинения нескольким мужчинам в связи с поджогом в марте украинской логистической фирмы в Лондоне, чей склад в Испании также был объектом нападения. Поэтому 8 мая Великобритания объявила, что в ответ на "злонамеренную деятельность" она, среди других шагов, высылает атташе по вопросам обороны России, "необъявленного" офицера ГРУ", - пишет издание.

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Кроме того, ряд стран Балтии также обвинили российские спецслужбы в вербовке посредников для нападений на собственность и порчи памятников.

Что говорят в Европе о российских кибероперациях?

Европейские чиновники считают, что ГРУ получило новый мандат и финансирование для того, что Россия называет "активными мероприятиями".

2 мая НАТО опубликовал заявление, в котором описал эти инциденты как "часть усиливающейся кампании активных действий", включая "саботаж, акты насилия, кибернетическое и электронное вмешательство, кампании по дезинформации и другие гибридные операции".

Российские кибероперации также стали более смелыми. В отчете, опубликованном подразделением кибербезопасности Google Mandiant в апреле, отмечается, что хакерские группы, имеющие слабые связи с ГРУ, убедительно хвастались манипуляциями с системами управления водоканалами в Америке и Польше, а также с тем, что, по мнению хакеров, было гидроэлектростанцией во Франции.

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Economist пишет, что западные чиновники не имеют четкого объяснения росту российской активности. Но, скорее всего, это является следствием решений, принятых Путиным уже давно.

Марк Галеотти, эксперт по вопросам России, говорит, что физические атаки планируют и осуществляют по меньшей мере шесть месяцев.

"Путин, возможно, надеялся, что создание проблем в Европе окажет давление на Запад, заставляя его сдерживать Украину и ограничивать собственное участие в войне. Если так, то стратегия не сработала", - резюмирует издание.

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Атаки хакерской группы APT28 на страны ЕС

Напомним, 3 мая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Россия осуществила кибератаки на электронные почтовые ящики одной из крупнейших демократических партий Германии. Она подчеркнула, что действия страны-агрессора не оставят без ответа. Впоследствии Чехия объявила, что ее учреждения стали также мишенью этой киберкампании.

Также ранее объектами кибератак РФ становились государственные учреждения, ведомства и организации в странах-членах ЕС, в частности в Польше, Литве, Словакии и Швеции.