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США вместе с партнерами помогли Украине усилить защиту цифровых сетей от кибератак РФ, - Блинкен

Ентоні Блінкен про кібербезпеку

Соединенные Штаты Америки вместе со странами-партнерами усилили защиту цифровых сетей в Украине на фоне кибератак со стороны РФ, которые значительно увеличились после начала широкомасштабного вторжения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"Когда Россия начала захватническую войну, она подвергла инфраструктуру страны натиску кибератак....Мы помогли им усилить их сети, перенести важные государственные данные в облако, повысить устойчивость национальных коммуникаций и другой критической инфраструктуры", - заявил госсекретарь.

Он отметил, что опыт защиты украинских сетей США хотели бы масштабировать по всему миру, поэтому говорил о Национальной стратегии кибербезопасности, предусматривающей совместную борьбу с союзниками против киберугроз. В этом контексте Блинкен отметил существенную роль киберсообщества как партнеров в деле "технического соревнования".

"И это важно для содействия становлению более демократического мира, где соблюдается верховенство права, где диктаторы и агрессоры несут ответственность", - добавил государственный секретарь США.

Напомним, на днях вице-премьер-министр - министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что РФ пытается получить доступ к данным относительно военной поддержки Украины.

Также читайте: Россия ведет захватническую войну на всех уровнях, - Бербок

Автор: 

США (26471) Украина (44919) кибербезопасность (673) Блинкен Энтони (936) кибератака (178)


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ага.
федоров аж розбігся, пускати проклятих буржуїв у свій огород.
там, таке бабло вариться, шо огогого.....
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10.05.2024 08:51 Ответить
Дійсно, з масштабних наслідків - тільки злам Київстару.
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10.05.2024 08:51 Ответить
Друзі, це не реклама. Це звичайна інформація. Дивіться теле-, ю-туб - канал "Армія TV - військове телебачення України". Новини з НУЛЯ, від наших захисників без політики. Без аналітики чергових аналітиків.
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10.05.2024 08:54 Ответить
це ж треба думати. а думати скучно. краще послухати аналітиків.
у нас їх, на будь який смак.
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10.05.2024 08:59 Ответить
Те саме,що на сат.тб,чи інший канал?
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10.05.2024 09:03 Ответить
А слуга відправив начальника по кіберзахисту,генерала- на передову.Отак зеленим здався кіберзахист країни.
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10.05.2024 09:01 Ответить
То-то вчора стріми супутникові парад кацапсячий транслювали... Так захистили?
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10.05.2024 09:58 Ответить
 
 