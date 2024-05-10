США вместе с партнерами помогли Украине усилить защиту цифровых сетей от кибератак РФ, - Блинкен

Соединенные Штаты Америки вместе со странами-партнерами усилили защиту цифровых сетей в Украине на фоне кибератак со стороны РФ, которые значительно увеличились после начала широкомасштабного вторжения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"Когда Россия начала захватническую войну, она подвергла инфраструктуру страны натиску кибератак....Мы помогли им усилить их сети, перенести важные государственные данные в облако, повысить устойчивость национальных коммуникаций и другой критической инфраструктуры", - заявил госсекретарь.

Он отметил, что опыт защиты украинских сетей США хотели бы масштабировать по всему миру, поэтому говорил о Национальной стратегии кибербезопасности, предусматривающей совместную борьбу с союзниками против киберугроз. В этом контексте Блинкен отметил существенную роль киберсообщества как партнеров в деле "технического соревнования".



"И это важно для содействия становлению более демократического мира, где соблюдается верховенство права, где диктаторы и агрессоры несут ответственность", - добавил государственный секретарь США.

Напомним, на днях вице-премьер-министр - министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что РФ пытается получить доступ к данным относительно военной поддержки Украины.

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