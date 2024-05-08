РФ пытается получить доступ к данным о военной поддержке Украины, - министр цифровизации Польши Гавковский

Польша является ключевым хабом поставок оружия для Украины. Поэтому Россия с помощью кибератак пытается добраться до информации об объемах военной помощи Киеву.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью ЭП рассказал вице-премьер-министр - министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский.

По его словам, количество российских кибератак на польскую инфраструктуру ежегодно удваивается, что заставляет польское правительство создавать "кибернетический щит".

Так, польские специалисты постоянно фиксируют попытки россиян поразить критическую инфраструктуру, в частности системы водоснабжения, сектора здравоохранения и финансов. Также наблюдаются атаки на правительственные ресурсы и органы местной власти.

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Гавковский отметил, что поскольку Польша является важным хабом по поставкам оружия для Украины, Россия пытается получить доступ к данным об этой помощи.

Под особой кибернетической защитой находится логистический хаб в Жешуве, расположенный недалеко от украинской границы.

Несмотря на постоянное усиление защиты, польские власти фиксировали случаи взлома системы. Сейчас безопасность этих систем находится на высоком уровне.

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Атаки хакерской группа APT28 на страны ЕС

Напомним, 3 мая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Россия осуществила кибератаки на электронные почтовые ящики одной из крупнейших демократических партий Германии. Она подчеркнула, что действия страны-агрессора не оставят без ответа. Впоследствии Чехия объявила, что ее учреждения стали также мишенью этой киберкампании.

Также ранее объектами кибератак РФ становились государственные учреждения, ведомства и организации в странах-членах ЕС, в частности в Польше, Литве, Словакии и Швеции.