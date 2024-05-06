Чешский МИД вызвал российского посла Змиевского из-за хакерских атак

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский вызвал к себе посла России Александра Змиевского из-за атак группы хакеров, связанной с РФ.

Об этом сообщил представитель министерства Дэниел Дрейк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на České noviny.

"Мы призвали Российскую Федерацию воздержаться от этого действия, которое противоречит стандартам ООН и ее собственным обязательствам", - сказал Липавский российскому дипломату.

Накануне МИД Чехии сообщил, что контролируемая Россией хакерская группа APT28, связанная с военной секретной службой ГРУ, с прошлого года устраивает кибератаки на чешские учреждения. В атаках использовали ранее неизвестную уязвимость в Microsoft Outlook.

Глава министерства подчеркнул, что преднамеренное нападение России было направлено на то, чтобы серьезно поставить под угрозу безопасность и стабильность Чехии.

Министр внутренних дел Вит Ракушан сказал, что Чехия уже давно фиксирует рост активности России в сфере кибератак и кибершпионажа, зарегистрировав десятки атак на инфраструктуру. По его словам, о большинстве угроз общественность не узнает, их устраняют уже на начальном этапе.

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Атаки хакерской группа APT28 на страны ЕС

Напомним, 3 мая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Россия осуществила кибератаки на электронные почтовые ящики одной из крупнейших демократических партий Германии. Она подчеркнула, что действия страны-агрессора не оставят без ответа. Впоследствии Чехия объявила, что ее учреждения стали также мишенью этой киберкампании.

Также ранее объектами кибератак РФ становились государственные учреждения, ведомства и организации в странах-членах ЕС, в частности в Польше, Литве, Словакии и Швеции.