Чеське МЗС викликало російського посла Змієвського через хакерські атаки

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський викликав до себе посла Росії Олександра Змієвського через атаки групи хакерів пов’язаної з РФ.

Про це повідомив речник міністерства Деніел Дрейк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на České noviny.

"Ми закликали Російську Федерацію утриматися від цієї дії, яка суперечить стандартам ООН і її власним зобов'язанням", - сказав Ліпавський російському дипломату.

Напередодні МЗС Чехії повідомило, що контрольована Росією хакерська група APT28, пов'язана з військовою секретною службою ГРУ, з минулого року влаштовує кібератаки на чеські установи. В атаках використовували раніше невідому вразливість у Microsoft Outlook.

Очільник міністерства наголосив, що навмисний напад Росії був спрямований на те, щоб серйозно поставити під загрозу безпеку і стабільність Чехії.

Міністр внутрішніх справ Віт Ракушан сказав, що Чехія вже давно фіксує зростання активності Росії у сфері кібератак і кібершпіонажу, зареєструвавши десятки атак на інфраструктуру. За його словами, про більшість загроз громадськість не дізнається, їх усувають уже на початковому етапі.

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Атаки хакерської група APT28 на країни ЄС

Нагадаємо, 3 травня міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Росія здійснила кібератаки на електронні поштові скриньки однієї з найбільших демократичних партій Німеччини. Вона наголосила, що дії країни-агресорки не залишать без відповіді. Згодом Чехія оголосила, що її установи стали також мішенню цієї кіберкампанії.

Також раніше об'єктами кібератак РФ ставали державні установи, відомства та організації в країнах-членах ЄС, зокрема в Польщі, Литві, Словаччині та Швеції.