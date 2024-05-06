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Чеське МЗС викликало російського посла Змієвського через хакерські атаки

Посла РФ викликали до МЗС Чехії через кібератаки

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський викликав до себе посла Росії Олександра Змієвського через атаки групи хакерів пов’язаної з РФ.

Про це повідомив речник міністерства Деніел Дрейк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на České noviny.

"Ми закликали Російську Федерацію утриматися від цієї дії, яка суперечить стандартам ООН і її власним зобов'язанням", - сказав Ліпавський російському дипломату.

Напередодні МЗС Чехії повідомило, що контрольована Росією хакерська група APT28, пов'язана з військовою секретною службою ГРУ, з минулого року влаштовує кібератаки на чеські установи. В атаках використовували раніше невідому вразливість у Microsoft Outlook.

Очільник міністерства наголосив, що навмисний напад Росії був спрямований на те, щоб серйозно поставити під загрозу безпеку і стабільність Чехії.

Міністр внутрішніх справ Віт Ракушан сказав, що Чехія вже давно фіксує зростання активності Росії у сфері кібератак і кібершпіонажу, зареєструвавши десятки атак на інфраструктуру. За його словами, про більшість загроз громадськість не дізнається, їх усувають уже на початковому етапі.

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Атаки хакерської група APT28 на країни ЄС

Нагадаємо, 3 травня міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Росія здійснила кібератаки на електронні поштові скриньки однієї з найбільших демократичних партій Німеччини. Вона наголосила, що дії країни-агресорки не залишать без відповіді. Згодом Чехія оголосила, що її установи стали також мішенню цієї кіберкампанії.

Також раніше об'єктами кібератак РФ ставали державні установи, відомства та організації в країнах-членах ЄС, зокрема в Польщі, Литві, Словаччині та Швеції.

Автор: 

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Викликали - а воно не прийшло....
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06.05.2024 22:48 Відповісти
Посол кацапетівки в Польщі Сєргєй Андрєєв так і зробив, проігнорував виклик в МЗС.
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07.05.2024 09:18 Відповісти
 
 