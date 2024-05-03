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Берлін викликав повіреного РФ через кібератаку на партію Шольца

Берлін викликав повіреного РФ через кібератаку на партію Шольца

МЗС Німеччини викликало тимчасового повіреного в справах посольства Росії через атаку хакерів на СДПН. За цією атакою стоїть група, пов’язана з російським ГРУ.

Про це пише DW, інформує Цензор.НЕТ.

Представник німецького МЗС Крістіан Ваґнер заявив, що ця кібератака демонструє, "що російська загроза для безпеки і миру в Європі - реальна і величезна".

Зі свого боку міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у п'ятницю, 3 травня, повідомила про завершення аналізу джерела цієї атаки. За її словами, німецька влада дійшла висновку, що за атакою стоїть хакерське угруповання APT28.4, яке пов'язане з російською військовою розвідкою - Головним розвідувальним управлінням генерального штабу збройних сил РФ.

Читайте також: Кібератаки РФ на Німеччину не залишаться без відповіді, - Бербок

"Іншими словами: російські державні хакери атакували Німеччину в кіберпросторі. Це абсолютно неприйнятно і не залишиться без наслідків", - йдеться у заяві Бербок.

Що відомо про хакерську атаку на правлячу партію Німеччини?

СДПН повідомила в червні 2023 року, що в січні того ж року на електронні поштові скриньки її керівництва здійснили кібератаку. Тоді у партії висловили припущення, що це стало можливим через вразливість в програмному забезпеченні, про яку не було відомо. Однак згодом виявилося, що за цією атакою стоять російські хакери.

Крім цього, кібератака була здійснена не лише на СДПН. За словами міністерки внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер, атака була спрямована також й на логістичний, оборонний, аерокосмічний та ІТ-сектори країни.

Читайте також: Російські хакери отримали доступ до внутрішніх систем Microsoft

Раніше Велика Британія звинуватила ФСБ у сотнях хакерських атак на політиків і активістів

Автор: 

Німеччина (7324) росія (64935) хакер (1345) Шольц Олаф (1135)


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Топ коментарі
+3
То нехай Штольц надасть нам Таураси і ми помстимося за його рідну партію, бо сам не зможе!
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03.05.2024 16:23
+3
Меркельшу ще викличте. Та Шредера. Цих пуделів Х@ йла .
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03.05.2024 16:23
+2
А цей повірений хоч прийшов? Чи як в Польщі нах послав їхнє МЗС?
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03.05.2024 16:37
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03.05.2024 16:16 Відповісти
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03.05.2024 16:18 Відповісти
У Берліні спалахнула масштабна пожежа на заводі, де випускають системи ППО Iris-T.
Про це йдеться у повідомленні видання BILD.
Речник берлінської пожежної служби, який зараз перебуває на місці події каже, що будівля згоріла вщент на чотирьох поверхах. Частина будівлі вже обвалилася.
Попередньо, пожежа спалахнула на металургійному заводі "Diehl Metall".
Рятувальники зазначають, що пожежу вже неможливо взяти під контроль зсередини.
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03.05.2024 16:26 Відповісти
терпилы немецкие им уже под носом диверсии устраивают а они все телятся
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04.05.2024 00:36 Відповісти
Кібератака на Німеччину, розвідувальні дрони над полігонами, постійне виття на болотах про ядерну зброю, це вже напад на НАТО?
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03.05.2024 16:20 Відповісти
вони ж не навмисно!
і всього, на пів шишечки.
навіть пожежа на військовому заводі, ніякий не привід.
мені вже цікаво, подивитися реакцію на приліт балістики в тіргартен.
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03.05.2024 16:33 Відповісти
То нехай Штольц надасть нам Таураси і ми помстимося за його рідну партію, бо сам не зможе!
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03.05.2024 16:23 Відповісти
Меркельшу ще викличте. Та Шредера. Цих пуделів Х@ йла .
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03.05.2024 16:23 Відповісти
Викликали і поцалювали в сраку
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03.05.2024 16:34 Відповісти
А цей повірений хоч прийшов? Чи як в Польщі нах послав їхнє МЗС?
показати весь коментар
03.05.2024 16:37 Відповісти
 
 