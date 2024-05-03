Берлін викликав повіреного РФ через кібератаку на партію Шольца

МЗС Німеччини викликало тимчасового повіреного в справах посольства Росії через атаку хакерів на СДПН. За цією атакою стоїть група, пов’язана з російським ГРУ.

Про це пише DW, інформує Цензор.НЕТ.

Представник німецького МЗС Крістіан Ваґнер заявив, що ця кібератака демонструє, "що російська загроза для безпеки і миру в Європі - реальна і величезна".

Зі свого боку міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у п'ятницю, 3 травня, повідомила про завершення аналізу джерела цієї атаки. За її словами, німецька влада дійшла висновку, що за атакою стоїть хакерське угруповання APT28.4, яке пов'язане з російською військовою розвідкою - Головним розвідувальним управлінням генерального штабу збройних сил РФ.

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"Іншими словами: російські державні хакери атакували Німеччину в кіберпросторі. Це абсолютно неприйнятно і не залишиться без наслідків", - йдеться у заяві Бербок.

Що відомо про хакерську атаку на правлячу партію Німеччини?

СДПН повідомила в червні 2023 року, що в січні того ж року на електронні поштові скриньки її керівництва здійснили кібератаку. Тоді у партії висловили припущення, що це стало можливим через вразливість в програмному забезпеченні, про яку не було відомо. Однак згодом виявилося, що за цією атакою стоять російські хакери.

Крім цього, кібератака була здійснена не лише на СДПН. За словами міністерки внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер, атака була спрямована також й на логістичний, оборонний, аерокосмічний та ІТ-сектори країни.

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Раніше Велика Британія звинуватила ФСБ у сотнях хакерських атак на політиків і активістів.